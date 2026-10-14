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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगजिस नदी को साफ किया उसमें फिर गंदगी फैला गए लोग, दुखी हुए बिट्टू तबाही

जिस नदी को साफ किया उसमें फिर गंदगी फैला गए लोग, दुखी हुए बिट्टू तबाही

दरअसल, बिट्टू तबाही ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने राजगढ़ जिले की वही अजनार नदी दिखाई है जिसे उन्होंने कुछ महीनों पहले पूरी तरह से साफ किया था.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 14 Oct 2026 05:32 PM (IST)
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बिट्टू तबाही आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. 8 महीनों की मेहनत करके उन्होंने जिस अजनार नदी को साफ किया था वो एक बार फिर से लोगों की लापरवाही की भेंट चढ़ गई है.  जिस नदी को साफ करने में बिट्टू तबाही ने अपनी जी जान लगा दी थी उसे फिर से गंदा देख अब वो भावुक हो गए हैं और सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर इसकी जानकारी उन्होंने दी है. हालांकि वे एक बार फिर से इस नदी को साफ करने उतर गए हैं और इस बार भी उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है.

बिट्टू तबाही ने जिस नदी को किया साफ वहां फिर से जम गया कचरा

दरअसल, बिट्टू तबाही ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने राजगढ़ जिले की वही अजनार नदी दिखाई है जिसे उन्होंने कुछ महीनों पहले पूरी तरह से साफ किया था. लेकिन अब फिर से इस नदी के बुरे हाल देखकर बिट्टू तबाही का दिल टूट गया है और वीडियो में उन्होंने निराशा जाहिर करते हुए अपनी बात रखी है. उनका कहना है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी 8 महीने की मेहनत का यह अंजाम होगा और इस तरह से उसमें कचरा तैरता दिखाई देगा.

 
 
 
 
 
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निराश हुए लेकिन नहीं मानी हार, सफाई के लिए फिर से लगाई छलांग

हालांकि कचरा देखकर मायूस होने के बजाए बिट्टू तबाही ने खुद का हौसला बढ़ाया और एक बार फिर सफाई के इरादे से वे नदी में उतर गए. वीडियो में दिख रहा है कि बिट्टू पानी के अंदर जाकर कचरे की थैलियों को बाहर फेंक रहे हैं. यूजर्स आशा कर रहे हैं कि बिट्टू अपने इस काम में एक बार फिर से कामयाब होंगे और अजनार नदी एक बार फिर से चमक उठेगी. बिट्टू तबाही ने अपने फैंस और फॉलोअर्स से भी मदद मांगी है. उन्होंने फॉलोअर्स से यह सलाह मांगी है कि नदी में जमे इस कचरे को एक साथ बड़ी मात्रा में और जल्दी कैसे साफ किया जा सकता है. उनका वीडियो अब इंटरनेट पर वायरल है.

यह भी पढ़ें: भाई ट्रैक्टर है या सबमरीन... लबालब भरे पानी में ट्रैक्टर चलाते शख्स का वीडियो वायरल 

यूजर्स बोले, आप हीरो हैं कोई जरूरत हो तो बताइएगा

वीडियो को bittu_tabahi नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ये दुखी करने वाला है लेकिन आप हीरो हैं. एक और यूजर ने लिखा...लोगों को शर्म आनी चाहिए. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...काम को आगे बढ़ाते रहो, किसी मदद की जरूरत हो तो मैसेज कर देना.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 14 Oct 2026 05:32 PM (IST)
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