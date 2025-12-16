शादियों का सीजन है और हर तरफ दूल्हा दुल्हन की जोड़ी धमाल मचा रही है. लेकिन कुछ शादियां ऐसी भी होती हैं जिनमें धमाल मचाने के चक्कर में पोपट हो जाता है और इज्जत रायते की तरह फैल जाती है. हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में अपनी दुल्हन को देखकर दूल्हे राजा ऐसे पिघले कि भावनाओं में बहकर डांस करने लगे. लेकिन वही डांस दूल्हे की इज्जत का पोपट बना बैठा और अब सोशल मीडिया पर जिस तरह से यूजर्स ने मजे लेने शुरू किए हैं उसके बारे में बेचारे ने कभी सोचा भी नहीं होगा.

दुल्हन को देखकर दूल्हे ने किया अजीब डांस

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक दूल्हा स्टेज पर अपनी दुल्हन का इंतजार कर रहा है. इसी इंतजार की घड़ी जब खत्म होती है तो दुल्हन सामने से आती हुई दिखाई पड़ती है. ऐसे में जब दूल्हा अपनी दुल्हन को देखता है तो उसकी भावनाएं काबू में नहीं रहती और वो इन्हें दिखाने के लिए डांस कर बैठता है. लेकिन उसका डांस इतना अजीब होता है कि दुल्हन भी हैरानी से देखती रह जाती है.

देखने लायक था मेहमानों का चेहरा

डांस करते हुए दूल्हा अजीब स्टेप्स करता है और ऐसे डांस करता है मानों उससे जबरन डांस करवाया जा रहा हो. दूल्हे का डांस जब आसपास खड़े मेहमान भी देखते हैं तो शर्म से अपनी निगाहें चुरा लेते हैं मानों कह रहे हों कि डांस ये कर रहा है और शर्म हमें आ रही है. दुल्हन का एक्सप्रेशन और दुल्हन के पास खड़ी महिलाओं का एक्सप्रेशन वीडियो में देखने लायक है. वीडियो अब इंटरनेट पर वायरल है जिसे देखने के बाद यूजर्स अपने रिएक्शन दे रहे हैं.

यह भी पढ़ें: ऐसी औलाद से डर लगता है... पैर पहुंचते नहीं, लेकिन सड़क पर बाइक लेकर निकल गया छोरा; वीडियो देख पकड़ लेंगे माथा

यूजर्स लेने लगे मजे

वीडियो को @jpsin1 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...दुल्हन को नाचने वाला दूल्हा मिला है, पार्टी में कंपनी अच्छी मिलेगी. एक और यूजर ने लिखा...डांस ये कर रहा है और शर्म हमें आ रही है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...भाई उसकी खुशी देखो, डांस नहीं.

यह भी पढ़ें: 15000 फीट पर मौत से मुकाबला, प्लेन से उलझा पैराशूट और हवा में झूलता रहा स्काईडाइवर; वीडियो वायरल