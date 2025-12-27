Vijay Hazare Trophy: जिस गेंदबाज की फिरकी पर आउट हुए विराट कोहली, खुद उसे दिया स्पेशल गिफ्ट; दिल जीत लेगी तस्वीर
Vijay Hazare Trophy 2025-26: विराट कोहली ने विजय हजारे ट्रॉफी में गुजरात के खिलाफ 77 रनों की शानदार पारी खेली, हालांकि इस मैच के बाद विशाल जायसवाल की भी खूब तारीफ हुई, जिन्होंने कोहली को आउट किया था.
विराट कोहली को आउट करने वाले गुजरात के स्पिनर विशाल जायसवाल की भी खूब तारीफ हो रही है. विशाल की एक गेंद पर कोहली आगे बढ़कर शॉट मारना चाहते थे, लेकिन आगे बढ़ने के साथ कोहली भांप चुके थे कि वह शॉट नहीं मार सकते तो उन्होंने डिफेन्स ही करना चाहा. लेकिन कोहली गेंद को रोक भी नहीं पाए, गेंद टर्न होकर सीधा बाहर की तरफ निकली और विकेटकीपर ने स्टंप कर कोहली की पारी को समाप्त किया. हालांकि विजय हजारे ट्रॉफी में दिल्ली ये मैच जीत गई. मैच के बाद कोहली ने विशाल को एक स्पेशल गिफ्ट दिया.
विशाल जायसवाल ने विराट कोहली समेत दिल्ली के 4 बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया. उन्होंने नितीश राणा, ऋषभ पंत और अर्पित राणा को आउट किया. इनमें सबसे खास कोहली का विकेट था, जिसको लेकर विशाल ने कहा कि वह इसे जिंदगी भर नहीं भूल सकते हैं.
विराट कोहली ने विशाल जायसवाल को दिया स्पेशल गिफ्ट
विशाल जायसवाल ने इंस्टाग्राम पर विराट कोहली को आउट करने वाला वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, "उन्हें वर्ल्ड क्रिकेट में डॉमिनेट करते देखने से लेकर उनके साथ एक ही मैदान पर खेलने और उनका विकेट लेने तक, यह एक ऐसा पल है जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि यह सच होगा. विराट भाई का विकेट लेना एक ऐसा पल है जिसे मैं हमेशा याद रखूंगा. इस मौके, इस सफर और इस खूबसूरत खेल ने मुझे जो कुछ भी दिया है, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं." जिस गेंद से विशाल ने विराट का विकेट लिया, उस पर कोहली ने साइन कर उन्हें स्पेशल गिफ्ट दिया.
विराट कोहली ने 2 मैचों में बनाए 208 रन
विराट कोहली ने 2010 के बाद पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी में खेला, उन्होंने 24 दिसंबर को आंध्र के खिलाफ पहले मैच में 131 रन बनाए थे. 101 गेंदों में खेली इस पारी में उन्होंने 3 छक्के और 14 चौके जड़े थे. कोहली ने दूसरे मैच में गुजरात के खिलाफ 61 गेंदों में 1 छक्का, 13 चौकों की मदद से 77 रन बनाए. कोहली विजय हजारे ट्रॉफी में शुरूआती 2 मैच ही खेलने के लिए दिल्ली टीम के साथ जुड़े थे. हालांकि खबर है कि वह दिल्ली के लिए एक और मैच खेल सकते हैं, लेकिन ये न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए कैंप पर निर्भर करेगा.
