शादी का वक्त हर किसी के लिए भावनाओं से भरा होता है. खासकर विदाई का पल तो ऐसा होता है जब दुल्हन रोए बिना रह ही नहीं पाती. लेकिन सोचिए अगर इस इमोशनल मौके पर दूल्हा ही अपनी नई नवेली पत्नी की नकल करने लगे तो क्या होगा? सोशल मीडिया पर इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दूल्हा विदाई के वक्त कार में बैठकर अपनी बीवी के रोने की नकल करता दिख रहा है. उसकी यह हरकत देख कुछ यूजर्स ने हैरानी जताई है तो कुछ तो अपनी हंसी ही नहीं रोक पाए. इंटरनेट पर वीडियो आने के बाद लोग कह रहे हैं “भाई, नीला ड्रम भूल गया क्या तू?”

विदाई में रोती दुल्हन की नकल करने लगा दूल्हा!

वीडियो में देखा जा सकता है कि कार के अंदर बैठा दूल्हा चेहरे पर नकली उदासी लाते हुए अपनी बीवी की तरह मुंह बनाकर रोने की एक्टिंग करता है. वहीं बगल में बैठी दुल्हन सच में भावनाओं में डूबी लगातार रो रही होती है. दूल्हा उसकी नकल करते हुए “हूं हूं” की आवाज निकालता है और खुद को रोता हुआ दिखाने की कोशिश करता है. उसकी इस हरकत पर एक बार के लिए दुल्हन की भी हंसी छूट जाती है लेकिन वो उसे छिपा लेती है. किसी ने कैमरे में यह पूरा पल कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया. अब यही वीडियो लाखों लोगों के लिए हंसी का कारण बन गया है.

यूजर्स ने जमकर लिए मजे

यूजर्स इस मजेदार वीडियो पर जमकर कमेंट कर रहे हैं. एक ने लिखा “भाई, तेरी रात तो अब भारी पड़ेगी.” दूसरे ने मजाक में कहा “लगता है इस दूल्हे को आज नीला ड्रम सच में याद आएगा.” वहीं एक यूजर ने लिखा “बीवी की विदाई पर हंसी उड़ा रहा है, अब जिंदगी भर हंसी भूल जाएगा.” इस मजेदार वीडियो पर अब तक लाखों व्यूज और हजारों कमेंट आ चुके हैं. वीडियो को @Omkaryadavup नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

