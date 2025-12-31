IPL से बांग्लादेशी खिलाड़ियों के बहिष्कार की मांग, कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर की KKR को चेतावनी

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में बांग्लादेशी खिलाड़ी को शामिल किए जाने को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने इस मुद्दे पर कड़ा बयान देते हुए BCCI से अपील की है कि IPL में बांग्लादेशी क्रिकेटरों को जगह न दी जाए. उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर IPL में बांग्लादेशी क्रिकेटर को जगह क्यों दी गई और हिंदुओं की भावनाओं को बार-बार अनदेखा क्यों किया जाता है.

'कोई बांग्लादेशी नहीं आना चाहिए'

देवकीनंदन ठाकुर ने अपने बयान में कहा, “हमने कहा था बांग्लादेश का कोई क्रिकेटर नहीं आना चाहिए. हमने सर्च करवाया कि किस किस आईपीएल की टीम में बांग्लादेशी है. हमने यहां से जाकर सर्च करवाया कि किस किस टीम में बांग्लादेशी है. एक बांग्लादेशी क्रिकेटर है, मात्र एक, जो आईपीएल में खरीदा गया है.”

उन्होंने आगे कहा कि यह खिलाड़ी मुंबई से जुड़ी एक टीम द्वारा खरीदा गया है और इसी बात को लेकर वे नाराजगी जता रहे हैं.

KKR मैनेजमेंट को सीधी चेतावनी

देवकीनंदन ठाकुर ने सीधे तौर पर कोलकाता नाइट राइडर्स का नाम लेते हुए कहा, “आज इस कथा में बैठकर हम उससे यह कह देना चाहते हैं, अगर तुम्हें हिंदुओं से प्रेम है, अगर तुम्हें भारत से प्रेम है और अगर हिंदुओं के मरने का दुख तुमको भी है… तो मिस्टर केकेआर उस खिलाड़ी को बांग्लादेश के खिलाड़ी को अपनी टीम से निकाल कर बाहर करो, तुरंत बाहर करो.” उन्होंने यह भी कहा कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो वे KKR के बहिष्कार के लिए मजबूर होंगे.

9 करोड़ 20 लाख में खरीदा गया है खिलाड़ी

अपने बयान में उन्होंने खिलाड़ी की कीमत का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा, “9 करोड़ 20 लाख में खरीदा गया है वो बांग्लादेशी. और वो पैसा कहां जाएगा? उसका प्रयोग क्या होगा? तमाम हिंदू मारे जाएंगे.” उन्होंने दर्शकों से सवाल करते हुए कहा कि अगर KKR ने उस खिलाड़ी की कैंसलेशन नहीं की तो यह बहुत बड़ा खेला होगा.

बहिष्कार की चेतावनी

देवकीनंदन ठाकुर ने कहा, “मिस्टर केकेआर भूलना मत, तुमको हिंदुस्तानियों ने हीरो बनाया है और जो हीरो बना सकता है वो जीरो भी बना सकता है.”उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अभी समय है संभलने और सुधरने का, वरना समय उल्टी दिशा में बहने लगेगा और तब कोई नहीं बचा पाएगा.