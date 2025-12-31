हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
न्यूजीलैंड को ऑस्ट्रेलिया पर आखिरी टेस्ट जीत दिलाने वाले ऑलराउंडर ने लिया संन्यास, क्रिकेट के सभी फॉर्मेट को कहा अलविदा

न्यूजीलैंड को ऑस्ट्रेलिया पर आखिरी टेस्ट जीत दिलाने वाले ऑलराउंडर डॉग ब्रेसवेल ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया है. इसकी जानकारी न्यूजीलैंड क्रिकेट ने अपने सोशल मीडिया पेज के माध्यम से दी है.

By : आईएएनएस | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 31 Dec 2025 06:25 AM (IST)
Doug Bracewell Retires From International Cricket: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले मैचों में जोरदार संघर्ष देखने को मिलता है. हालांकि, टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड पर पिछले डेढ़ दशक में भारी पड़ी है. न्यूजीलैंड साल 2011 के बाद से ऑस्ट्रेलिया पर टेस्ट में जीत हासिल नहीं कर पाई है. साल 2011 में आखिरी बार न्यूजीलैंड को ऑस्ट्रेलिया पर टेस्ट जीत दिलाने वाले ऑलराउंडर डग ब्रेसवेल ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है. न्यूजीलैंड क्रिकेट ने डग ब्रेसवेल के क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की जानकारी अपने सोशल मीडिया पेज के माध्यम से दी है. 35 साल के डग ब्रेसवेल ने साल 2011 में न्यूजीलैंड के लिए तीनों फॉर्मेट में जिंबाब्वे के खिलाफ डेब्यू किया था. 

साल 2011 में डग ब्रेसवेल ने अपने करियर का किया श्रेष्ठ प्रदर्शन

डग ब्रेसवेल ने अपने करियर का श्रेष्ठ प्रदर्शन साल 2011 में ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसी की धरती पर किया था. साल 2011 में न्यूजीलैंड दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर थी. ब्रिसबेन में खेले गए पहले टेस्ट में न्यूजीलैंड को 9 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था. दूसरा टेस्ट होबार्ट में खेला गया. न्यूजीलैंड ने ये मुकाबला 7 विकेट से जीत कर सीरीज में बराबरी की थी. इस मैच की पहली पारी में डग ब्रेसवेल ने 3 और दूसरी पारी में 6 विकेट सहित कुल 9 विकेट लेते हुए टीम को 7 रन से जीत दिलाने में यादगार भूमिका निभाई थी. ब्रेसवेल के इस प्रदर्शन का जिक्र न्यूजीलैंड क्रिकेट ने अपने एक्स अकाउंट पर किया है और उनके करियर के लिए शुभकामनाएं दी हैं.

ऐसा रहा है डग ब्रेसवेल का करियर

डग ब्रेसवेल का करियर उतार-चढ़ाव भरा रहा है. वो कई बार टीम से अंदर-बाहर हुए. उन्होंने अपना आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच, जो टेस्ट था, मार्च 2023 में श्रीलंका के खिलाफ खेला था. साल 2011 से 2023 के बीच डग ब्रेसवेल ने न्यूजीलैंड की तरफ से 28 टेस्ट, 21 वनडे और 20 टी20 खेले. टेस्ट में 568 रन और 74 विकेट, वनडे में 221 रन और 26 विकेट, और टी20 इंटरनेशनल की 11 पारियों में 126 रन और 20 विकेट उनके नाम दर्ज हैं.

Published at : 31 Dec 2025 06:25 AM (IST)
New Zealand Cricket Board NZ Vs AUS Doug Bracewell CRICKET
