Video: स्वैग वाले ससुर जी की एंट्री देख दुल्हन दंग, शादी में बुलेट से पहुंचे दूल्हे के पापा, वीडियो वायरल
वीडियो में देखा जा सकता है कि रात का वक्त है, शादी का पंडाल रोशनी से जगमगा रहा है और मेहमान म्यूजिक की धुन पर झूम रहे हैं. तभी अचानक बुलेट की आवाज गूंजती है.
शादियों में आपने दूल्हा-दुल्हन की ग्रैंड एंट्री तो खूब देखी होगी, लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें लाइमलाइट किसी और ने चुरा ली है. इस बार शादी में सबसे दमदार एंट्री दूल्हे के पापा ने मारी है. जी हां, वायरल क्लिप में दूल्हे के पिता बुलेट मोटरसाइकिल पर पूरे स्वैग और धुरंधर अंदाज में शादी पंडाल में एंट्री करते नजर आ रहे हैं. जैसे ही वह स्टेज की ओर बढ़ते हैं, वहां मौजूद मेहमानों के चेहरे का एक्सप्रेशन देखने लायक हो जाता है.
दूल्हे के पिता ने बुलेट से की शादी में एंट्री
वीडियो में देखा जा सकता है कि रात का वक्त है, शादी का पंडाल रोशनी से जगमगा रहा है और मेहमान म्यूजिक की धुन पर झूम रहे हैं. तभी अचानक बुलेट की आवाज गूंजती है और सबकी नजरें गेट की तरफ मुड़ जाती हैं. काले चश्मे और स्टाइलिश अंदाज में दूल्हे के पापा बाइक पर सवार होकर अंदर आते हैं. उनके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ झलकता है और अंदाज ऐसा मानो किसी फिल्म का हीरो एंट्री ले रहा हो.
View this post on Instagram
दुल्हन का रिएक्शन हो रहा वायरल
सबसे दिलचस्प रिएक्शन दुल्हन का देखने को मिलता है. जैसे ही वह इस अनोखी एंट्री को देखती है, वह हैरान होकर अपने हाथ मुंह पर रख लेती है. आसपास खड़े लोग भी चौंक जाते हैं और कुछ लोग मोबाइल निकालकर इस पल को कैद करने लगते हैं. कुछ ही सेकंड में माहौल तालियों और हूटिंग से गूंज उठता है.
यह भी पढ़ें: तेंदुए को 'बेहोश' समझ बैठे थे लोग, वह अचानक ऐसे झपटा... होश उड़ा देगा वीडियो
यूजर्स ने भी की जमकर तारीफ
सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, इंस्टाग्राम और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर लोग इसे जमकर शेयर कर रहे हैं. कमेंट सेक्शन में यूजर्स मजेदार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, “असली हीरो तो पापा निकले!” तो दूसरे ने कहा, “ऐसी एंट्री तो दूल्हे की भी नहीं होती.” वहीं कई लोग इसे ‘स्वैग वाला ससुर जी’ बता रहे हैं. वीडियो को official_rajeev_dance_academy नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.
यह भी पढ़ें: जब जिंदगी में नहीं है पापा की परी तो किस काम की 14 फरवरी? वैलेंटाइंस डे पर अजब-गजब मीम्स वायरल
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL