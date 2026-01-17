शादियों में आपने दूल्हे की एंट्री के कई अंदाज देखे होंगे. कहीं ढोल नगाड़े के साथ धमाकेदार एंट्री होती है तो कहीं बाइक और कार से दूल्हा सबका ध्यान खींच लेता है. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो कुछ अलग ही लेवल का है. इस वीडियो में दूल्हे ने अपनी शादी में ऐसी एंट्री मारी कि देखने वाले एक पल के लिए भूल ही गए कि यह शादी है या किसी फिल्म की शूटिंग. दूल्हे का अंदाज और चाल बिल्कुल धुरंधर के रहमान डकैत यानी अक्षय खन्ना की याद दिला देता है. जैसे ही दूल्हा अपने दोस्तों के साथ एंट्री करता है, लड़की वाले बस देखते ही रह जाते हैं.

दूल्हे ने रहमान डकैत के अंदाज में शादी में ली एंट्री

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि दूल्हा अपनी शादी में पूरे रौब और स्वैग के साथ एंट्री करता है. सिर पर सेहरा, शेरवानी में रॉयल लुक और चेहरे पर कॉन्फिडेंस ऐसा कि हर किसी की नजर उसी पर टिक जाती है. दूल्हे के साथ उसके दोस्त भी एक खास अंदाज में चलते नजर आते हैं, जिससे पूरा माहौल किसी फिल्मी सीन जैसा लगने लगता है.

View this post on Instagram A post shared by Shoaib Qureshi (@beingshoaibqureshi)

देखते रह गए लड़की वाले

दूल्हे की चाल और एक्सप्रेशन देखकर सोशल मीडिया यूजर्स तुरंत उसे धुरंधर फिल्म के रहमान डकैत से जोड़ने लगे. वीडियो में साफ दिख रहा है कि दूल्हा बिल्कुल अक्षय खन्ना की तरह शांत लेकिन खतरनाक स्वैग में चलता है. न कोई जल्दबाजी, न कोई झिझक, बस सीधा और दमदार अंदाज. यही चीज इस एंट्री को बाकी शादियों से अलग बना देती है. दूल्हे को देखकर पूरे लड़की वाले हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें इस तरह की एंट्री की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी.

यह भी पढ़ें: "कयामत है कयामत" इन हसीनाओं के ठुमके देख दिल हार बैठेंगे आप, यूजर्स बोले, कोई तो रोक लो- वीडियो वायरल

यूजर्स बोले, धुरंधर का भूत सभी को चढ़ा हुआ है

वीडियो को beingshoaibqureshi नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...रहमान डकैत का भूत सभी को चढ़ा हुआ है. एक और यूजर ने लिखा...धुरंधर का असर अब शादियों में भी देखने को मिल रहा है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा....कपड़े और चाल मैच नहीं कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: Viral Video: शराब पीकर बाइक पर झूम रहा था शख्स, अचानक सामने आया ट्रक और हो गया खेल- डरा देगा वीडियो