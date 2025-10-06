हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
रब ने बना दी जोड़ी! शादी की खुशी में दीवानों की तरह नाचा दूल्हा, दुल्हन ने भी दिया साथ- वीडियो वायरल

इन दिनों एक ऐसा वीडियो लोगों के दिलों को जीत रहा है जिसमें दूल्हा अपनी शादी की खुशी में ससुराल के आंगन में ही नाचना शुरू कर देता है और उसकी मस्ती देख हर कोई मुस्कुरा उठता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 06 Oct 2025 07:02 AM (IST)
शादी का जश्न केवल एक रस्म नहीं बल्कि खुशियों का ऐसा समुंदर होता है जिसमें हर कोई डूब जाता है. कभी दूल्हे की बारात में ढोल नगाड़ों की थाप पर रिश्तेदार थिरकते हैं तो कभी दुल्हन के परिवार वाले अपने अंदाज से महफिल को रौनकदार बना देते हैं. इन पलों में अक्सर ऐसा कुछ देखने को मिल जाता है जो सालों तक याद रहता है. सोशल मीडिया पर हर दिन शादी के कई वीडियो वायरल होते रहते हैं लेकिन इन दिनों एक ऐसा वीडियो लोगों के दिलों को जीत रहा है जिसमें दूल्हा अपनी शादी की खुशी में ससुराल के आंगन में ही नाचना शुरू कर देता है और उसकी मस्ती देख हर कोई मुस्कुरा उठता है.

शादी की खुशी में बेसुध हो डांस करने लगा दूल्हा

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि दूल्हा अपनी शादी के मौके पर खुशी से इतना भर जाता है कि ससुराल के आंगन में ही धूम मचा देता है. नगाड़ों की थाप जैसे ही गूंजती है वैसे ही दूल्हा अपने हाथ-पांव इधर-उधर फेंकते हुए दिल खोलकर डांस करने लगता है. उसके चेहरे की मुस्कान और अंदाज से साफ झलकता है कि यह पल उसकी जिंदगी का सबसे हसीन लम्हा है. वहां मौजूद लोग भी दूल्हे की इस मस्ती को देखकर तालियां बजाते हैं और माहौल और भी रौनकदार हो जाता है.

दुल्हन ने भी खूब आजमाया हाथ

लेकिन वीडियो का असली मजा तब आता है जब दुल्हन भी इस जश्न में शामिल हो जाती है. दूल्हे का डांस देखकर दुल्हन खुद को रोक नहीं पाती और झट से आकर अपने जीवनसाथी के साथ डांस फ्लोर पर कूद पड़ती है. दुल्हन की मस्ती और उछल-कूद देखकर वहां मौजूद लोग दूल्हे को भूलकर उसे देखने लगते हैं. दुल्हन का यह बेबाक अंदाज और खुलकर नाचना सभी के दिल को छू जाता है.

यूजर्स ने यूं किया रिएक्ट

वीडियो को @Ks_Jaatni नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...भाई की तो रब ने बना दी जोड़ी. एक और यूजर ने लिखा...देखना कहीं नीला ड्रम ना रखा हो ससुराल में. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...भाई ज्यादा खुश मत हो, घर पर भी तुझे ही नाचना है.

Published at : 06 Oct 2025 07:02 AM (IST)
Groom Dance TRENDING VIRAL VIDEO
