Video: कमर झुकी-आत्मसम्मान नहीं! ट्रेन में ब्रेसलेट बेचती दिखी 89 साल की बुजुर्ग, वीडियो देख भर आएंगी आंखें!
Viral Video: मुंबई लोकल ट्रेन में 89 साल की बुजुर्ग महिला मोती के ब्रेसलेट बेचकर अपनी रोज़ी-रोटी कमाती नजर आई. 60 सालों से यह काम कर रही वह अपने आत्मसम्मान और मेहनत से यूजर्स को प्रेरणा दे रही हैं.
Viral Video: मुंबई की लोकल ट्रेनें सिर्फ लोगों को उनके मंजिल तक ही नहीं पहुंचाती है, बल्कि यहां हर दिन अनगिनत अनोखी कहानियां भी सफर करती है, और तरह-तरह के वीडियो सामने आते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तबाही मचा रहा है, जिसने लोगों की आंखों नम करने के साथ धकड़न में भी प्रवेश कर रहा है. वीडियो में एक 89 साल की बुजुर्ग महिला मुंबई लोकल ट्रेन में मोती से बने हुए ब्रेसलेट बेचती नजर आ रही है.
89 साल की उम्र में ज़्यादातर लोगों को सहारे की जरूरत होती है, तो आज यह महिला अपने आत्मसम्मान के साथ अपनी रोजी-रोटी खुद कमा रही है. वीडियो में वह बताती है कि यह काम वह पिछले 60 सालों से कर रही है. उनके चेहरे पर थकान जरूर है, लेकिन आंखों में आत्मनिर्भरता की चमक साफ झलक रही है. उन्होंने आगे कहा, उम्र कभी भी मेहनत और हौसले के रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती.
भीड़ के बीच खामोश संघर्ष
An 89 year old woman selling simple bracelets in Mumbai local Train.— Woke Eminent (@WokePandemic) February 2, 2026
In the crowded local train, the meaning of resilience, self-respect, and woman empowerment quietly unfolded.
At 89 she is still working. Still protecting her dignity before her own comfort and says she has… pic.twitter.com/EVHdZoxhk0
मुंबई लोकल ट्रेन में जहां भारी भीड़ देखने को मिलती है, हर कोई अपनी ही दुनिया में खोया रहता है, वहीं यह महिला चुपचाप अपना संघर्ष जी रही है. वह यात्रियों को कंगन दिखाती है. न कोई भाषण, न कोई दिखावा...बस जिंदगी को इज्जत के साथ जीने की कोशिश.
सोशल मीडिया पर भावुक हुए यूजर्स
वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोगों की भावनाएं उमड़ पड़ीं. लोग भावनात्मक कमेंट्स कर रहे हैं. कोई उन्हें असली हीरो बता रहा है तो कोई उनकी हिम्मत को दिल की गहराईयों से सलाम कर रहा है. कई यूज़र्स ने लिखा कि यह वीडियो हमें ज़िंदगी की असली सच्चाई और संघर्ष की याद दिलाता है.
