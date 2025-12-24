हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग24 घंटे भी नहीं हुए थे, गोरखपुर में बने नए पुल का गुटकेबाजों ने किया बुरा हाल- वीडियो देख भड़के यूजर्स

24 घंटे भी नहीं हुए थे, गोरखपुर में बने नए पुल का गुटकेबाजों ने किया बुरा हाल- वीडियो देख भड़के यूजर्स

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक पुल की हालत दिखाई गई है. दिखने में तो पुल एक दम नया लग रहा है मानों कुछ घंटों पहले ही बनकर तैयार हुआ हो.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 24 Dec 2025 04:06 PM (IST)
Preferred Sources

कहते हैं कि भारत में दो लोग इतने खुदगर्ज हैं कि उन्हें न तो विकास से मतलब है और न ही साफ सफाई से. एक वो जो शौचालय होने के बावजूद खुले में जाते हैं और दूसरे वो जो कहीं पर भी अपने गुटके की पीक थूक देते हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसे देखकर आप भी ऊपर कहे गए कथनों से सहमत हो जाएंगे. वीडियो गोरखपुर का बताया जा रहा है जहां नए बने पुल को अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे और वहां गुटकेबाजों ने पीक थूक थूककर पूरे पुल की बखिया उधेड़ दी.

नए पुल की गुटकेबाजों ने कर दी हालत खराब

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक पुल की हालत दिखाई गई है. दिखने में तो पुल एक दम नया लग रहा है मानों कुछ घंटों पहले ही बनकर तैयार हुआ हो लेकिन उस पर पड़े पीक के निशान आपकी आत्मा को अंदर से झकझोर कर रख देंगे. जी हां, गोरखपुर का बताया जा रहा ये वीडियो अब इंटरनेट यूजर्स का खून खौला रहा है. वीडियो में दावा किया जा रहा है कि पुल को बने हुए अभी 24 घंटे भी नहीं बीते हैं और लोगों ने उस पर गुटके और पान की पीक थूक थूककर बेड़ा गर्क कर दिया है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by The Viral Watch (@theviralwatchofficial)

हर जगह दिखी पान और गुटके की पीक

वीडियो में पुल पर गाड़ियों की आवाजाही हो रहा है और पुल की दीवारें एक दम नए रंगों से रंगी ऐसी दिखाई दे रही हैं कि मानों अभी नजर लग जाएगी. लेकिन जब कैमरा गुटके की पीक पर जाता है तो लोगों का दिल इतना दुखा है कि उन्होंने सारा गुस्सा सोशल मीडिया पर उतार कर दिखाया है. वीडियो अब वायरल है और इसे लेकर जो तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं वो पढ़ने लायक हैं. खबर सोशल मीडिया पर आधारित है, एबीपी वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं.

यह भी पढ़ें: दही की प्लेट में निकला मरा हुआ चूहा, ग्राहक ने ढाबे पर ही बना लिया वीडियो; अब हो रहा वायरल

यूजर्स का खौला खून

वीडियो को The Viral Watch नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ये कैसे लोग हैं भाई, हम सालों से मांग कर रहे हैं पुल की, आपको मिल गया है तो कद्र नहीं है. एक और यूजर ने लिखा...सरकार गुटके पर बैन क्यों नहीं लगा देती. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...लोगों को पहचान कर उनके खिलाफ मोटा चालान निकाला जाए.

यह भी पढ़ें: रिजल्ट देखते हुए गीताली का वीडियो वायरल तो ट्रोल्स पड़ गए पीछे, यूजर्स ने पूछ लिया- 'तेरी भी जली क्या?'

Published at : 24 Dec 2025 04:06 PM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'जिंदा तो हैं पर चलती-फिरती लाशें', बांग्लादेशी हिंदुओं को सता रहा मौत का खौफ, नाम बताने में भी लग रहा डर
'जिंदा तो हैं पर चलती-फिरती लाशें', बांग्लादेशी हिंदुओं को सता रहा मौत का खौफ, नाम बताने में भी लग रहा डर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हरिद्वार में दिनदहाड़े फायरिंग से हड़कंप, पेशी पर जा रहे अपराधी पर बरसाईं गोलियां, 2 सिपाही भी घायल
हरिद्वार में दिनदहाड़े फायरिंग से हड़कंप, पेशी पर जा रहे अपराधी पर बरसाईं गोलियां, 2 सिपाही भी घायल
विश्व
बांग्लादेश में हिंदुओं पर करीब 2,500 हमले, ईशनिंदा के आरोप में हत्याएं, जानें कितनों को उतारा मौत के घाट
बांग्लादेश में हिंदुओं पर करीब 2,500 हमले, ईशनिंदा के आरोप में हत्याएं, जानें कितनों को उतारा मौत के घाट
क्रिकेट
Mumbai vs Sikkim: 8 छक्के, 9 चौके... रोहित शर्मा ने विजय हजारे ट्रॉफी के पहले मैच में जड़ा शतक; गेंदबाजों को धोया
8 छक्के, 9 चौके... रोहित शर्मा ने विजय हजारे ट्रॉफी के पहले मैच में जड़ा शतक; गेंदबाजों को धोया
Advertisement

वीडियोज

Defence से PSU Banks तक: 2026 के लिए India का सबसे Strong Stock Story?| Paisa Live
India 2025: Economy, Markets और RBI – 7 बड़े Trends जो Investors को ज़रूर जानने चाहिए | Paisa Live
Canada में भारतीय मूल की Himanshi Khurana की उसके साथी Abdul ने कर दी हत्या
Taslima Nasrin ने खुद वीडियो शेयर कर दिखाया कैसे Bangladesh में हिंदुओं पर हो रही हिंसा ?
Unnao Rape Case: ABP News से Senger की जमानत पर बोली पीड़िता, जीने की इच्छा खत्म हो गई
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'जिंदा तो हैं पर चलती-फिरती लाशें', बांग्लादेशी हिंदुओं को सता रहा मौत का खौफ, नाम बताने में भी लग रहा डर
'जिंदा तो हैं पर चलती-फिरती लाशें', बांग्लादेशी हिंदुओं को सता रहा मौत का खौफ, नाम बताने में भी लग रहा डर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हरिद्वार में दिनदहाड़े फायरिंग से हड़कंप, पेशी पर जा रहे अपराधी पर बरसाईं गोलियां, 2 सिपाही भी घायल
हरिद्वार में दिनदहाड़े फायरिंग से हड़कंप, पेशी पर जा रहे अपराधी पर बरसाईं गोलियां, 2 सिपाही भी घायल
विश्व
बांग्लादेश में हिंदुओं पर करीब 2,500 हमले, ईशनिंदा के आरोप में हत्याएं, जानें कितनों को उतारा मौत के घाट
बांग्लादेश में हिंदुओं पर करीब 2,500 हमले, ईशनिंदा के आरोप में हत्याएं, जानें कितनों को उतारा मौत के घाट
क्रिकेट
Mumbai vs Sikkim: 8 छक्के, 9 चौके... रोहित शर्मा ने विजय हजारे ट्रॉफी के पहले मैच में जड़ा शतक; गेंदबाजों को धोया
8 छक्के, 9 चौके... रोहित शर्मा ने विजय हजारे ट्रॉफी के पहले मैच में जड़ा शतक; गेंदबाजों को धोया
टेलीविजन
'खुद 150 रुपये की साड़ी पहनती हैं और...', हिंदुस्तानी भाऊ ने जया बच्चन को खूब सुनाया
'खुद 150 रुपये की साड़ी पहनती हैं और...', हिंदुस्तानी भाऊ ने जया बच्चन को खूब सुनाया
ट्रैवल
रील्स बनाने के लिए दिल्ली का सबसे फेवरेट पॉइंट कौन-सा? होश उड़ा देगी हकीकत
रील्स बनाने के लिए दिल्ली का सबसे फेवरेट पॉइंट कौन-सा? होश उड़ा देगी हकीकत
जनरल नॉलेज
कोई कार कैसे होती है टैक्स फ्री, इससे कितनी कम हो जाती है गाड़ी की कीमत?
कोई कार कैसे होती है टैक्स फ्री, इससे कितनी कम हो जाती है गाड़ी की कीमत?
ट्रेंडिंग
Video: ये तो 2 ही बच्चों की मां... नवनीत राणा ने हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने की सलाह तो भड़के यूजर्स, लिए मजे
ये तो 2 ही बच्चों की मां... नवनीत राणा ने हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने की सलाह तो भड़के यूजर्स, लिए मजे
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Embed widget