कहते हैं कि भारत में दो लोग इतने खुदगर्ज हैं कि उन्हें न तो विकास से मतलब है और न ही साफ सफाई से. एक वो जो शौचालय होने के बावजूद खुले में जाते हैं और दूसरे वो जो कहीं पर भी अपने गुटके की पीक थूक देते हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसे देखकर आप भी ऊपर कहे गए कथनों से सहमत हो जाएंगे. वीडियो गोरखपुर का बताया जा रहा है जहां नए बने पुल को अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे और वहां गुटकेबाजों ने पीक थूक थूककर पूरे पुल की बखिया उधेड़ दी.

नए पुल की गुटकेबाजों ने कर दी हालत खराब

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक पुल की हालत दिखाई गई है. दिखने में तो पुल एक दम नया लग रहा है मानों कुछ घंटों पहले ही बनकर तैयार हुआ हो लेकिन उस पर पड़े पीक के निशान आपकी आत्मा को अंदर से झकझोर कर रख देंगे. जी हां, गोरखपुर का बताया जा रहा ये वीडियो अब इंटरनेट यूजर्स का खून खौला रहा है. वीडियो में दावा किया जा रहा है कि पुल को बने हुए अभी 24 घंटे भी नहीं बीते हैं और लोगों ने उस पर गुटके और पान की पीक थूक थूककर बेड़ा गर्क कर दिया है.

हर जगह दिखी पान और गुटके की पीक

वीडियो में पुल पर गाड़ियों की आवाजाही हो रहा है और पुल की दीवारें एक दम नए रंगों से रंगी ऐसी दिखाई दे रही हैं कि मानों अभी नजर लग जाएगी. लेकिन जब कैमरा गुटके की पीक पर जाता है तो लोगों का दिल इतना दुखा है कि उन्होंने सारा गुस्सा सोशल मीडिया पर उतार कर दिखाया है. वीडियो अब वायरल है और इसे लेकर जो तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं वो पढ़ने लायक हैं. खबर सोशल मीडिया पर आधारित है, एबीपी वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं.

यूजर्स का खौला खून

वीडियो को The Viral Watch नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ये कैसे लोग हैं भाई, हम सालों से मांग कर रहे हैं पुल की, आपको मिल गया है तो कद्र नहीं है. एक और यूजर ने लिखा...सरकार गुटके पर बैन क्यों नहीं लगा देती. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...लोगों को पहचान कर उनके खिलाफ मोटा चालान निकाला जाए.

