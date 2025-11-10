Video: ट्रायल रूम में एक साथ पहनी 4 जींस, पकड़े जाने पर लड़की की हुई धुनाई, देखें वीडियो

Social Media Viral Video: सोशल मीडिया पर आपने चोरी के कई वीडियो देखे होंगे. ताजा मामला एक फीमेल चोर का है, जिसने सबको हैरान कर दिया है. वीडियो में एक लड़की का ऐसा कारनामा सामने आया है, जिसे देखकर दुकानदार तो भड़क ही गए, साथ ही लोग भी दंग रह गए. मामला एक दुकान का है, जहां जींस खरीदने आई लड़की ने ऐसा काम कर दिया जो किसी को भी गुस्सा दिला दे.

लड़की ने एक के ऊपर एक करके पहनी कई जींस

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़की जींस खरीदने के बहाने दुकान पर आती है. वह दुकानदार से कुछ जींस दिखाने को कहती है और फिर ट्रायल रूम में जाने के लिए 4 से 5 जींस एक साथ लेकर चली जाती है. सबकुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है. ट्रायल रूम में पहुंचने के बाद वह लड़की एक के ऊपर एक करके 3 से 4 जींस पहन लेती है, ताकि किसी को शक न हो और वह उन्हें लेकर बाहर निकल सके.

दो महिलाओं ने मिलकर लड़की को मारे थप्पड़

दुकान में काम करने वाली दो लड़कियों को उसकी हरकत पर शक हो जाता है. उन्हें लगता है कि लड़की ट्रायल के बहाने चोरी करने की कोशिश कर रही है. थोड़ी देर में बात बढ़ जाती है और दोनों कर्मचारियों ने लड़की की पहनी हुई जींस उतरवाने की कोशिश की. वीडियो में दिखता है कि दोनों लड़कियां गुस्से में उससे भिड़ जाती हैं और उसे थप्पड़ भी मार देती हैं. इसी दौरान दुकान में मौजूद एक शख्स पूरे वाकये को अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लेता है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

लोग इस वीडियो पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. किसी ने लिखा कि ऐसे लोगों की वजह से ईमानदार ग्राहक भी शक के घेरे में आ जाते हैं. तो किसी ने कहा कि शर्म आनी चाहिए, चोरी करते हुए पकड़ी गई. वहीं कुछ लोगों ने कर्मचारियों की समझदारी की भी तारीफ की, जिन्होंने तुरंत लड़की को रंगे हाथों पकड़ लिया.