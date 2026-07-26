बाहर से पिता ने लगाई पुकार, गर्भ में मुस्कुरा उठा बच्चा- वीडियो देख बन जाएगा दिन

सोशल मीडिया पर हर दिन हजारों वीडियो वायरल होते हैं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो सीधे दिल को छू जाते हैं. इन दिनों इंटरनेट पर एक ऐसा ही बेहद प्यारा वीडियो लोगों की आंखों में खुशी और चेहरे पर मुस्कान ला रहा है. वीडियो में एक होने वाला पिता अपनी प्रेग्नेंट पत्नी के साथ अल्ट्रासाउंड कराने पहुंचा है. जैसे ही स्क्रीन पर गर्भ में पल रहे बच्चे की झलक दिखाई देती है, पिता प्यार से कहता है, "बेटा... स्माइल करो." अगले ही पल जो होता है, उसे देखकर वहां मौजूद लोग भी हैरान रह जाते हैं और इंटरनेट पर लोग इस वीडियो को दिन का सबसे क्यूट मोमेंट बता रहे हैं.

अल्ट्रासाउंड के दौरान दिखा दिल छू लेने वाला पल

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि डॉक्टर अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं और स्क्रीन पर गर्भ में पल रहा बच्चा नजर आ रहा है. इसी दौरान पिता बाहर से बेहद प्यार भरी आवाज में अपने होने वाले बच्चे से कहता है, "बेटा, स्माइल करो." संयोग से उसी समय स्क्रीन पर ऐसा दिखाई देता है मानो बच्चा मुस्कुरा रहा हो. यह पल इतना भावुक और खूबसूरत लगता है कि वहां मौजूद हर कोई खुश हो जाता है. हालांकि, यह महज एक संयोग भी हो सकता है और यह कहना संभव नहीं है कि बच्चे ने पिता की बात सुनकर ही मुस्कुराया.

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इंटरनेट पर लोग बोले- इससे प्यारा वीडियो नहीं देखा

वीडियो सामने आने के बाद लाखों लोग इसे शेयर कर रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि यह इंटरनेट का सबसे प्यारा वीडियो है. लोगों को पिता और बच्चे के बीच का यह भावनात्मक जुड़ाव बेहद पसंद आ रहा है. कई लोगों ने लिखा कि एक पिता बनने का एहसास शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, जबकि कुछ यूजर्स ने कहा कि इस वीडियो ने उनका दिन बना दिया. यही वजह है कि यह क्लिप तेजी से अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रही है.

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सोशल मीडिया पर उमड़ पड़ा प्यार

वीडियो पर यूजर्स दिल छू लेने वाले कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "ये देखकर मेरी भी मुस्कान आ गई." दूसरे ने कहा, "दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता शायद एक पिता और उसके होने वाले बच्चे का ही होता है." एक और यूजर ने लिखा, "अगर ये इत्तेफाक भी है, तब भी यह इंटरनेट का सबसे क्यूट मोमेंट है." वहीं कई लोगों ने वीडियो पर हार्ट इमोजी की बारिश कर दी और कहा कि ऐसे वीडियो दिनभर की थकान पलभर में दूर कर देते हैं.

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