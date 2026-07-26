#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: बाहर से पिता ने लगाई पुकार, गर्भ में मुस्कुरा उठा बच्चा- वीडियो देख बन जाएगा दिन

Video: बाहर से पिता ने लगाई पुकार, गर्भ में मुस्कुरा उठा बच्चा- वीडियो देख बन जाएगा दिन

Viral Cute Internet Video: वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि डॉक्टर अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं और स्क्रीन पर गर्भ में पल रहा बच्चा नजर आ रहा है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 26 Jul 2026 05:26 PM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया पर हर दिन हजारों वीडियो वायरल होते हैं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो सीधे दिल को छू जाते हैं. इन दिनों इंटरनेट पर एक ऐसा ही बेहद प्यारा वीडियो लोगों की आंखों में खुशी और चेहरे पर मुस्कान ला रहा है. वीडियो में एक होने वाला पिता अपनी प्रेग्नेंट पत्नी के साथ अल्ट्रासाउंड कराने पहुंचा है. जैसे ही स्क्रीन पर गर्भ में पल रहे बच्चे की झलक दिखाई देती है, पिता प्यार से कहता है, "बेटा... स्माइल करो." अगले ही पल जो होता है, उसे देखकर वहां मौजूद लोग भी हैरान रह जाते हैं और इंटरनेट पर लोग इस वीडियो को दिन का सबसे क्यूट मोमेंट बता रहे हैं.

अल्ट्रासाउंड के दौरान दिखा दिल छू लेने वाला पल

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि डॉक्टर अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं और स्क्रीन पर गर्भ में पल रहा बच्चा नजर आ रहा है. इसी दौरान पिता बाहर से बेहद प्यार भरी आवाज में अपने होने वाले बच्चे से कहता है, "बेटा, स्माइल करो." संयोग से उसी समय स्क्रीन पर ऐसा दिखाई देता है मानो बच्चा मुस्कुरा रहा हो. यह पल इतना भावुक और खूबसूरत लगता है कि वहां मौजूद हर कोई खुश हो जाता है. हालांकि, यह महज एक संयोग भी हो सकता है और यह कहना संभव नहीं है कि बच्चे ने पिता की बात सुनकर ही मुस्कुराया.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rosie and Harry (@rosieandharry)

इंटरनेट पर लोग बोले- इससे प्यारा वीडियो नहीं देखा

वीडियो सामने आने के बाद लाखों लोग इसे शेयर कर रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि यह इंटरनेट का सबसे प्यारा वीडियो है. लोगों को पिता और बच्चे के बीच का यह भावनात्मक जुड़ाव बेहद पसंद आ रहा है. कई लोगों ने लिखा कि एक पिता बनने का एहसास शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, जबकि कुछ यूजर्स ने कहा कि इस वीडियो ने उनका दिन बना दिया. यही वजह है कि यह क्लिप तेजी से अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रही है.

यह भी पढ़ें:  CJP Protest Viral Video : CJP के प्रोटेस्ट में कुत्ता लेकर पहुंच गया स्टूडेंट, देखते ही डांस करने लगे प्रदर्शनकारी; वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर उमड़ पड़ा प्यार

वीडियो पर यूजर्स दिल छू लेने वाले कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "ये देखकर मेरी भी मुस्कान आ गई." दूसरे ने कहा, "दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता शायद एक पिता और उसके होने वाले बच्चे का ही होता है." एक और यूजर ने लिखा, "अगर ये इत्तेफाक भी है, तब भी यह इंटरनेट का सबसे क्यूट मोमेंट है." वहीं कई लोगों ने वीडियो पर हार्ट इमोजी की बारिश कर दी और कहा कि ऐसे वीडियो दिनभर की थकान पलभर में दूर कर देते हैं.

यह भी पढ़ें: Cab Driver Viral Video : मैं पूरा किराया लूंगा'... कैब ड्राइवर की इस बात पर भड़की महिला, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
Read More
Published at : 26 Jul 2026 05:26 PM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Video: बाहर से पिता ने लगाई पुकार, गर्भ में मुस्कुरा उठा बच्चा- वीडियो देख बन जाएगा दिन
बाहर से पिता ने लगाई पुकार, गर्भ में मुस्कुरा उठा बच्चा- वीडियो देख बन जाएगा दिन
ट्रेंडिंग
Video: 'कमरा क्यों नहीं ले लेते' पार्क में बैठ अपनी पार्टनर को किस कर रहा था वकील, पब्लिक ने बनाया भूत
'कमरा क्यों नहीं ले लेते' पार्क में बैठ अपनी पार्टनर को किस कर रहा था वकील, पब्लिक ने बनाया भूत
ट्रेंडिंग
4 दिन बाद भी लौट आया खोया हुआ बटुआ, बेंगलुरु के कैब ड्राइवर की ईमानदारी ने जीता लोगों का दिल
4 दिन बाद भी लौट आया खोया हुआ बटुआ, बेंगलुरु के कैब ड्राइवर की ईमानदारी ने जीता लोगों का दिल
ट्रेंडिंग
स्टेज पर हसीना ने बिखेला जलवा, फिर हुआ कुछ ऐसा कि हैरान रह गए दर्शक- वीडियो वायरल
स्टेज पर हसीना ने बिखेला जलवा, फिर हुआ कुछ ऐसा कि हैरान रह गए दर्शक- वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

Sairaab: Ishan-Nayanika का कुबूल-ए-इश्क़! अधूरा प्यार हुआ पूरा, मिले दो दिल #sbs
Dharmendra Pradhan के इस्तीफे पर Priyanka Chopra समेत Bollywood Celebs के रिएक्शन वायरल
Sansani|Strange Marriage Video:एक दूल्हा और 3 सगी बहनें! रील बनाने वाली बहनों ने कैमरामैन से रचाई शादी!
Salman Khan का नया पोस्ट बना चर्चा का विषय,
Saanvie Tallwar ने Karan Kundrra पर लगाया थप्पड़ और बिना सहमति Kiss का आरोप, सालों बाद बड़ा खुलासा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ब्लैक सी में भारतीय नाविकों की मौत के बाद सरकार का एक्शन, जारी की एडवाइजरी, कहा - 'बहुत सावधानी...'
ब्लैक सी में भारतीय नाविकों की मौत के बाद सरकार का एक्शन, जारी की एडवाइजरी, कहा - 'बहुत सावधानी...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मैनपुरी में CM योगी का सपा पर बड़ा हमला, 'पहले नाम सुनकर घबराते थे लोग, 'लेकिन अब...'
मैनपुरी में CM योगी का सपा पर बड़ा हमला, 'पहले नाम सुनकर घबराते थे लोग, 'लेकिन अब...'
साउथ सिनेमा
Box office Collection: 2 करोड़ के बजट में 803% प्रॉफिट, ये है कन्नड़ की 2026 की मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म
2 करोड़ के बजट में 803% प्रॉफिट, ये है कन्नड़ की 2026 की मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म
क्रिकेट
तीसरे टी20 में वैभव सूर्यवंशी ने जड़ा अर्धशतक, दौड़कर बना डाले इतने रन
तीसरे टी20 में वैभव सूर्यवंशी ने जड़ा अर्धशतक, दौड़कर बना डाले इतने रन
स्पोर्ट्स
Commonwealth Games में दर्दनाक हादसा, दिल दहला देने वाला वीडियो आया सामने
Commonwealth Games में दर्दनाक हादसा, दिल दहला देने वाला वीडियो आया सामने
इंडिया
CJP-लेफ्ट के प्रदर्शन में पत्रकारों पर हुए हमलों पर बोले CM शुभेंदु अधिकारी, ‘ये छात्र नहीं, बल्कि...’
CJP-लेफ्ट के प्रदर्शन में पत्रकारों पर हुए हमलों पर बोले CM शुभेंदु अधिकारी, ‘ये छात्र नहीं, बल्कि...’
इंडिया
Pralhad Joshi Education Minister: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद देश को मिला नया शिक्षा मंत्री, प्रह्लाद जोशी ने संभाला पद
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद देश को मिला नया शिक्षा मंत्री, प्रह्लाद जोशी ने संभाला पद
हेल्थ
Abhijeet Dipke Typhoid : अभिजीत दिपके को टाइफाइड, कब खतरनाक हो जाती है यह बीमारी?
अभिजीत दिपके को टाइफाइड, कब खतरनाक हो जाती है यह बीमारी?
ABP NEWS
Viral Video: ताजमहल पहुंची वानरों की सेना!
Viral Video: ताजमहल पहुंची वानरों की सेना!
ABP NEWS
Viral Video: बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली दुकान में घुसी, CCTV में कैद हादसा
Viral Video: बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली दुकान में घुसी, CCTV में कैद हादसा
ABP NEWS
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर पर रातभर चला साफ सफाई का काम!
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर पर रातभर चला साफ सफाई का काम!
ABP NEWS
Tej Pratap Yadav Arrested: इसलिए गिरफ्तार किए गए हैं तेज प्रताप यादव!
Tej Pratap Yadav Arrested: इसलिए गिरफ्तार किए गए हैं तेज प्रताप यादव!
ABP NEWS
Dharmendra Pradhan Resigns: 'ये संविधान की जीत है'
Dharmendra Pradhan Resigns: 'ये संविधान की जीत है'
Embed widget