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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगCJP Protest: पुलिस लाठीचार्ज के बाद फूट-फूटकर रोई लड़की; महिला पुलिसकर्मी से बोली- 'मैम, आपके बच्चे होते तो...'

CJP Protest: पुलिस लाठीचार्ज के बाद फूट-फूटकर रोई लड़की; महिला पुलिसकर्मी से बोली- 'मैम, आपके बच्चे होते तो...'

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़की CJP प्रोटेस्ट के दौरान भीड़ से घिरी है और उसकी आंखों में आंसू है. मांग एक कि भारत के शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे दें.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 20 Jul 2026 06:55 PM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर मंतर प्रदर्शन 20 जुलाई सुबह संसद की तरफ रवाना हुआ. सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती कराए जाने के बाद अभिजीत दीपके की अगुवाई में प्रदर्शनकारी संसद की तरफ बढ़ रहे थे कि तभी पुलिस और सुरक्षा बलों ने उन पर लाठी चार्ज कर दिया और आंसू गैस के गोले दाग दिए, जिसके बाद कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए कुछ भावुक भी हो गए. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़की रोते हुए महिला पुलिसकर्मियों से साथ देने की बात कह रही है और उन्हें नसीहत कर रही है कि मारपीट करना किसी भी तरह से ठीक नहीं है.

लाठी चार्ज के बाद इमोशनल हुई महिला प्रदर्शनकारी

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़की CJP प्रोटेस्ट के दौरान भीड़ से घिरी है और उसकी आंखों में आंसू है. मांग केवल एक कि भारत के शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे दें. लेकिन भीड़ जब इकट्ठा होती है तो उसे संभालना और दंगा होने से बचाने की भरपूर कोशिश करना भी पुलिस का काम होता है. वीडियो में दिख रहा है कि पुलिस वालों के लाठी चार्ज से लड़की टूट जाती है और भावुक होकर पुलिस को ही सुनाने लगती है.

पुलिस से रोते हुए बोली...आपके बच्चो होते तो?

वीडियो में लड़की रोते हुए कह रही है कि मैम सोचो अगर आपके बच्चे होते तो क्या आप यही करते? हम भी तो आपके बच्चों की तरह ही हैं. इसके बाद लोग उसे समझाते हैं और पुलिस भी समझा बुझाकर उसे भीड़ से अलग करती है. वीडियो भावुक जरूर है लेकिन साफ दिख रहा है कि प्रदर्शनकारी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और मांगों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन करने से कतई पीछे नहीं हट रहे हैं.

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यूजर्स का फूटा गुस्सा

वीडियो को @sauravyadav1133 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...आंखों और बातों में दर्द छिपा हुआ है. एक और यूजर ने लिखा...पुलिस को बेरहम नहीं होना चाहिए. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...देश का भविष्य हैं ये, इन्हें रोने नहीं हंसने दो.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 20 Jul 2026 06:55 PM (IST)
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