Video: हाईराइज सोसाइटी में बालकनी की ग्रिल पर बैठा खेलता रहा बच्चा, वीडियो देख सहम गए लोग!

Ghaziabad News: सोशल मीडिया पर बच्चों के फनी वीडियो और उनके प्यारे-प्यारे क्यूट मूवमेंट तो आए दिन वायरल होते ही रहते हैं, लेकिन इन दिनों एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर रूह कांप उठती है.

वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा बच्चा बालकनी की ग्रिल पर बैठा हुआ नजर आता है. गनीमत रही कि पक्षियों को घर के अंदर आने से रोकने के लिए बालकनी में जाल लगाया था. नीचे से लोग बच्चे को वहां से हटने के लिए आवाज लगा रहे हैं. यह नजारा न केवल खतरनाक है बल्कि डरावना भी है.

बच्चों की सुरक्षा पर जागरूकता जरूरी

सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को देखकर हर किसी का दिल कांप रहा है. बताया जाता है कि ये वीडियो गाजियाबाद के थाना इंदिरापुरम क्षेत्र में पड़ने वाली एक हाईराइज सोसाइटी का है, जहां बच्चे बालकनी की ग्रिल पर बैठकर खेलते नजर आ रहे हैं.

ऐसी हरकतें मासूमियत नहीं, बल्कि जान के लिए गंभीर खतरा हैं. माता-पिता को अपने बच्चों की देख-रेख अच्छी तरह करनी चाहिए. उनकी छोटी-सी गलत हरकत एक बड़ी दुर्घटना में तबदील हो सकती है.

सोशल मीडिया रिएक्शन

इस वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई. इस पर कुछ यूजर्स ने चिंता जताते हुए लिखा कि आज की बदलती लाइफस्टाइल में माता-पिता दोनों काम में इतने मशरूफ रहते हैं कि बच्चों की सुरक्षा और देखभाल सही ढंग से नहीं कर पाते.

जबकि वहीं दूसरे यूजर ने लिखा कि बच्चों की शिक्षा और परिवार की जरूरतों के लिए माता-पिता काम करते हैं, लेकिन अक्सर दूसरी चीजों में भी खर्च कर देते हैं. वहीं कई यूजर्स ने वीडियो देखकर कहा कि बच्चा ठीक है, उसे कोई खतरा नहीं है.