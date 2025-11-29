आजकल एक नई जादुई मशीन आई है जिसका नाम है गूगल जेमिनी नैनो AI. यह मशीन इतनी कमाल की है कि जो फोटो इससे बनती है, उसे देखकर लगता ही नहीं कि वह नकली है. तस्वीरें बिलकुल असली जैसी दिखती हैं! एक ऑफिस में काम करने वाले आदमी ने सोचा, क्यों न इस कमाल की मशीन का मजा लिया जाए! उसे आज काम पर जाने का मन नहीं था, पर छुट्टी चाहिए थी और सैलरी भी नहीं कटवानी थी. तो उसने एक छोटा सा प्लान बनाया. इसके बाद उसने जो किया उसे देखकर इंटरनेट हैरान रह गया.

AI से बनाई चोट वाली तस्वीर और ले ली पैड लीव

शख्स ने अपने साफ हाथ की एक तस्वीर ली. फिर उसने AI टूल को यह तस्वीर दी और कहा कि वह उस पर असली दिखने वाला जख्म (घाव) बना दे. AI ने तुरंत एक ऐसी तस्वीर बना दी जिसमें चोट, खरोंच और खून दिखाई दे रहा था, बिलकुल ऐसा, जैसे कोई सच में बाइक से गिर गया हो. इसके बाद, उस शख्स ने उस नकली चोट की फोटो के साथ अपनी ऑफिस की HR टीम को एक संदेश भेजा. उसने संदेश में लिखा: "ऑफिस आते समय, मैं अपनी बाइक से गिर गया और मुझे चोट लग गई है. मुझे डॉक्टर के पास पट्टी बांधने जाना है, इसलिए मैं आज नहीं आ पाऊंगा. कृपया मुझे आज के लिए सैलरी वाली छुट्टी दें."

एचआर ने चोट देखते ही जताई चिंता

HR ने जब तस्वीर देखी तो उन्हें सच लगा और वे तुरंत चिंता में आ गए. उन्होंने पहले सीनियर बॉस से बात करने को कहा. जब उस आदमी ने कहा कि मामला जरूरी है, तो HR ने बिना देर किए जवाब दिया: "चिंता मत करो. कृपया डॉक्टर के पास जाओ और पट्टी करवा लो. मैंने बॉस से बात कर ली है, आज के लिए आपकी सैलरी वाली छुट्टी स्वीकृत है. अपना ध्यान रखो और आराम करो."

यूजर्स बोले, भेड़िये वाली कहानी नहीं पढ़ी शायद भाई ने

इसके बाद उस शख्स ने इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर डालकर मामले का खुलासा किया जिसके बाद इंटरनेट ने रिएक्ट करने में बिल्कुल देर नहीं लगाई. एक यूजर ने लिखा...भाई हराम का पैसा हजम नहीं होता है. एक और यूजर ने लिखा...आगे से आप पर कोई भरोसा ही नहीं करेगा भाई. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...लगता है भाई ने बकरी चराने वाले और भेड़िये की कहानी नहीं सुनी.