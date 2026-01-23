ऐसे योगा कैसे होगा? योगा मैट ने ही किया इतना परेशान कि बदल गया पूरा प्लान, देखें वायरल वीडियो

सोशल मीडिया पर आजकल ऐसे-ऐसे वीडियो वायरल होते हैं. जिन्हें देखकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाते हैं. वहीं इन दिनों भी सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग अपनी हंसी पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं. दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में योगा करने का प्लान लेकर बैठे शख्स के साथ ऐसा कुछ होता है कि योग शुरू करते ही खत्म हो जाता है. वहीं इसकी वजह कोई और नहीं बल्कि उस आदमी का योगा मैट है, जो आमतौर पर तो सुकुन और फिटनेस की पहचान मानी जाती है, लेकिन इस वीडियो में यह आदमी को परेशान कर देती है. जिससे वह योगा करने का प्लान भी कैंसिल कर देता है. वहीं यह वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग भी वीडियो को देखकर मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं.

योगा मैट ने ही किया इतना परेशान की बदल गया पूरा प्लान

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @_nischay.edit नाम के अकाउंट से वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक आदमी योग शुरू करने के लिए जैसे ही मैट बिछाता है. मैट बार-बार कभी आगे से तो कभी पीछे से मुड़ जाती है. वहीं आदमी योगा मैट को बार-बार ठीक करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन हर बार हालात और बिगड़ जाते हैं. इसके बाद कुछ ही टाइम में आदमी का योगा करने का मूड पूरी तरह खराब हो जाता है और वह योग मैट को दूर फेंक देता है. वीडियो में आदमी के एक्सप्रेशंस देखकर साफ समझ आता है कि वह आदमी योगा मैट से पूरी तरह परेशान हो चुका है. वहीं यह सीन इतना रिलेटेबल लगता है कि देखने वालों को लगता है, जैसे ये सब उनके साथ ही हो चुका है. यही वजह है कि यह क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

इंटरनेट पर आया हंसी का तूफान

यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यूजर्स के मजेदार कमेंट्स भी देखने को मिले हैं. इस वीडियो को देखकर एक यूजर ने कमेंट किया योगा मेट ने ही गुस्सा दिला दिया. वहीं एक यूजर मजाक में कमेंट करता है भाई वह वार्म अप करवा रहा था. इसके अलावा किसी ने कमेंट किया मैट चाहता है कि आप अपने दोनों पैरों को स्ट्रेच करें. वहीं किसी ने लिखा योगा स्टार्ट होते ही खत्म हो गया. इसके अलावा एक और यूजर ने कमेंट किया फर्स्ट डे ऑफ योगा लास्ट डे ऑफ योगा बन गया. वहीं कुछ लोगों ने इसे पूरी तरह रिलेट करते हुए कमेंट किया यह मेरी हरकतें कौन लीक कर रहा है.

