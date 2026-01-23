सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को हैरान भी किया है और मुस्कुराने पर भी मजबूर कर दिया है. दरअसल जहां आमतौर पर डिलीवरी एजेंट के बड़े बैग में खाना या पार्सल होने की उम्मीद की जाती है, लेकिन इस बार वायरल हो रहे वीडियो में नजारा कुछ बिल्कुल अलग ही था. वायरल हो रहे एक वीडियो में ऐसी चीज दिखाई दे रही है, जिसने इंटरनेट पर बहस और मजेदार रिएक्शन की बाढ़ ला दी है.



डिलीवरी बैग में मां सरस्वती की प्रतिमा ले जाते दिखा एजेंट



सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे एक क्लिप में एक डिलीवरी एजेंट स्कूटर चलता नजर आता है. वहीं यहां तक सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन जैसे ही कैमरा उसके पीठ पर लटके बड़े डिलीवरी बैग पर जाता है, हैरानी बढ़ जाती है. दरअसल डिलीवरी एजेंट के बैग के अंदर खाने की जगह मां सरस्वती की प्रतिमा रखी दिखाई देती है. जिसे अखबार से ढ़क्कर बहुत सावधानी से रखा गया है. प्रतिमा को इस तरह संभाल कर ले जाया जा रहा था, मानो किसी खास पूजा या आयोजन के लिए ले जाया जा रहा हो. वीडियो में एक अन्य बाइक सवार भी पीछे चलता नजर आता है, जिससे यह साफ हो जाता है कि यह कोई साधारण डिलीवरी सीन नहीं था. वहीं लोगों को यह वीडियो देखकर ताज्जुब हुआ कि अब पूजा की मूर्तियां भी डिलीवरी बैग में सफर करती नजर आ रही है. इसके अलावा इस वीडियो को अब तक 20 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और इस पर कई लाइक्स भी आ चुके हैं.

सोशल मीडिया पर यूजर्स के आए मजेदार कमेंट्स



यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोग भी इस पर मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने इस वीडियो को देखकर लिखा कलयुग है भाई. वहीं दूसरे ने मजाक में कहा अब देवी जी भी ऑनलाइन आ रही है. इसके अलावा एक यूजर ने कमेंट किया सरस्वती मां बी लाइक- मस्त हवा में बल्ले-बल्ले करके घर जा रही हूं. वहीं एक यूजर ने कमेंट किया द राइटर बी लाइक- नाउ आई विल फ्लाई विद सरस्वती मां. कुछ लोगों ने इसे पूरी तरह नॉर्मल बताते हुए कहा कि हो सकता है, डिलीवरी एजेंट मूर्ति अपने घर या किसी पूजा स्थल पर ले जा रहा हो. ऐसे में इसे मजाक का विषय नहीं बनना चाहिए. इसके अलावा एक और यूजर ने कमेंट में लिखा हमारे गांव में तो बैंड*बाजे के साथ मां को लाया जाता है, ओरा तो है भाई का.

