हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाVideo: कार का शीशा टूटने पर कर दिया मर्डर! वीडियो ने खोले बेंगलुरु रोड रेज़ केस के राज, क्या है पूरा मामला?

Video: कार का शीशा टूटने पर कर दिया मर्डर! वीडियो ने खोले बेंगलुरु रोड रेज़ केस के राज, क्या है पूरा मामला?

Bengaluru news: बेंगलुरु में कार सवार दंपत्ति ने बाइक सवार को जानबूझकर पीछे से टक्कर मारी, क्योंकि उसकी बाइक कार से टकरा गई थी, जिसके कारण कार का मिरर टूट गया था. जनिए क्या है पूरा मामला.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 30 Oct 2025 10:19 AM (IST)
Preferred Sources

Road Rage Viral Video: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु साउथ पुलिस ने एक सनसनीखेज मामले का खुलासा करते हुए एक दंपत्ति को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने रोड रेज की घटना में एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी. शुरुआत में ये मामला सड़क दुर्घटना का समझा गया था, लेकिन जब पुलिस ने सीसीटीवी चेक किया तो पूरा मामला हत्या का निकला, जिसके पीछे एक सोची समझी साजिश थी.

कार सवार ने पीछा कर स्कूटी को मारी टक्कर, हुई मौत

बता दें कि यह घटना 25 अक्तूबर की रात को श्री राम मंदिर इलाके में हई, जो पुत्तेनहल्ली पुलिस स्टेशन क्षेत्र के अंतर्गत आता है. दावा किया जा रहा है कि रात करीब 11:30 बजे से 12:00 बजे के बीच एक तेज रफ्तार कार ने पीछे से दोपहिया वाहन को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे 24 साल के गिग वर्कर दर्शन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पिलियन सवार वरुण गंभीर रूप से घायल हो गया.

उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है. इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कार ने दोपहिया वाहन को साइड में जाकर टक्कर मारती है और फिर वहां से फरार हो जाती है.

कार का मिरर टूटने की वजह से लिया बदला

जब इस घटना की सूचना पुलिस को मिली तो जेपी नगर ट्रैफिक पुलिस ने इस घटना को आकस्मिक मृत्यु के रूप में दर्ज किया, लेकिन जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखा तो मामला कुछ और ही निकला. फुटेज देखकर यह साफ हुआ कि कार ने जानबूझकर दोपहिया वाहन का पीछा किया और फिर उसे टक्कर मारी और मौके से फरार हो गई.

पुलिस जांच में पता चला कि घटना से कुछ देर पहले दोपहिया सवारों की बाइक कार से टकरा गई थी, जिसके कारण कार का साइड मिरर टूट गया. इस बात से गुस्सा होकर कार ड्राइवर, जिसकी पहचान मनोज शर्मा के रूप में हई है और वह शारीरिक शिक्षक है. उन्होंने अपनी कार मोड़ी और बाइक सवारों का पीछा किया और उन्होंने जानबूझकर टक्कर मार दी.

पुलिस ने कार सवार कपल को किया अरेस्ट

पुलिस के मुताबिक, वारदात के समय मनोज शर्मा की पत्नी, जिनकी पहचान आरती के रूप में हुई. वह भी उस समय कार में मौजूद थी. घटना के कुछ देर बाद पति-पत्नी मास्क पहनकर घटनास्थल पर सबूत मिटाने के इरादे से लौटे थे और फिर उन्होंने वहां पर गिरे कार के टूटे हुए पुर्जे़ इकट्ठा किया और लेकर वहां से चले गए. उन्हें ये डर था कि कार के पूर्जे़ से उनको पकड़ लिया जाएगा.

पुलिस ने पति-पत्नी के खिलाफ हत्या और सबूत मिटाने का मामला दर्ज कर लिया है और दोनों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया. डीसीपी (साउथ) लोकेश जगलासुर ने बताया कि यह मामला अब जानबूझकर की गई हत्या का है और आगे की जांच जारी है. 

और पढ़ें
Published at : 30 Oct 2025 10:17 AM (IST)
Tags :
Bengaluru News Karnataka News VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Phalodi Satta Bazaar Prediction: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर फलोदी सट्टा बाजार का चौंकाने वाला सर्वे, जानें किसको दीं कितनी सीटें
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर फलोदी सट्टा बाजार का चौंकाने वाला सर्वे, जानें किसको दीं कितनी सीटें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गाजियाबाद में BJP पार्षद की कार पर फायरिंग, बाल-बाल बचीं; गोली चलाकर भागे बाइक सवार
गाजियाबाद में BJP पार्षद की कार पर फायरिंग, बाल-बाल बचीं; गोली चलाकर भागे बाइक सवार
विश्व
चीन में जाकर कमाया 1 लाख तो भारत में आकर कितनी हो जाएगी कीमत? वैल्यू जानकर उड़ जाएंगे होश
चीन में जाकर कमाया 1 लाख तो भारत में आकर कितनी हो जाएगी कीमत? वैल्यू जानकर उड़ जाएंगे होश
क्रिकेट
टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज, रोहित के साथ सूर्यकुमार यादव भी हुए शामिल
टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज, रोहित के साथ सूर्यकुमार यादव भी हुए शामिल
Advertisement

वीडियोज

धोखे की 'डर्टी पिक्चर' का खूनी फंदा!
Tej Pratap Yadav पर किसने चलाए पत्थर?
तेजी से तेजस्वी..बुझे से राहुल गांधी!
बिहार में 'ओसामा शहाब' पर सियासी घमासान
Rahul-Tejashwi का क्या है 'N' फॉर्मूला?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Phalodi Satta Bazaar Prediction: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर फलोदी सट्टा बाजार का चौंकाने वाला सर्वे, जानें किसको दीं कितनी सीटें
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर फलोदी सट्टा बाजार का चौंकाने वाला सर्वे, जानें किसको दीं कितनी सीटें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गाजियाबाद में BJP पार्षद की कार पर फायरिंग, बाल-बाल बचीं; गोली चलाकर भागे बाइक सवार
गाजियाबाद में BJP पार्षद की कार पर फायरिंग, बाल-बाल बचीं; गोली चलाकर भागे बाइक सवार
विश्व
चीन में जाकर कमाया 1 लाख तो भारत में आकर कितनी हो जाएगी कीमत? वैल्यू जानकर उड़ जाएंगे होश
चीन में जाकर कमाया 1 लाख तो भारत में आकर कितनी हो जाएगी कीमत? वैल्यू जानकर उड़ जाएंगे होश
क्रिकेट
टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज, रोहित के साथ सूर्यकुमार यादव भी हुए शामिल
टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज, रोहित के साथ सूर्यकुमार यादव भी हुए शामिल
टेलीविजन
क्या बिग बॉस 19 होस्ट करने के लिए सलमान खान को मिल रही 150-200 करोड़ फीस? प्रोड्यूसर ने बताया सच
क्या बिग बॉस 19 होस्ट करने के लिए सलमान खान को मिल रही 150-200 करोड़ फीस? प्रोड्यूसर ने बताया सच
यूटिलिटी
गजब है PPF में 1.5 लाख के इनवेस्टमेंट की ताकत, इतने साल बाद हर महीने मिलेंगे टैक्स फ्री 99 हजार रुपये
गजब है PPF में 1.5 लाख के इनवेस्टमेंट की ताकत, इतने साल बाद हर महीने मिलेंगे टैक्स फ्री 99 हजार रुपये
शिक्षा
GATE एग्जाम के आवेदन फॉर्म में सुधार का अंतिम मौका, जानें किन जानकारियों में कर सकते हैं बदलाव
GATE एग्जाम के आवेदन फॉर्म में सुधार का अंतिम मौका, जानें किन जानकारियों में कर सकते हैं बदलाव
ट्रेंडिंग
भोजपुरी गाने पर देसी भाभी ने दिखाया जवानी का जलवा, वायरल वीडियो देख होश खो बैठे यूजर्स
भोजपुरी गाने पर देसी भाभी ने दिखाया जवानी का जलवा, वायरल वीडियो देख होश खो बैठे यूजर्स
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
ABP NEWS
Bihar election 2025: हसीन सपने पूरे करने के लिए Tejashwi कहां से लाएंगे 10 लाख करोड़? | ABP NEWS SHORTS
Bihar election 2025: हसीन सपने पूरे करने के लिए Tejashwi कहां से लाएंगे 10 लाख करोड़? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'बतौर CM जेल जाकर बिहारियों का मस्तक नीचा कर दिया' - Rajnath Singh | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'बतौर CM जेल जाकर बिहारियों का मस्तक नीचा कर दिया' - Rajnath Singh | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: इंडिया गठबंधन पर Shehzad Poonawalla ने कविताओं से कस दिया तंज | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: इंडिया गठबंधन पर Shehzad Poonawalla ने कविताओं से कस दिया तंज | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: RJD के प्रत्याशी तो अपराध के चलते दुनिया में विख्यात | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: RJD के प्रत्याशी तो अपराध के चलते दुनिया में विख्यात | ABP NEWS SHORTS
Embed widget