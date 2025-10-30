Road Rage Viral Video: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु साउथ पुलिस ने एक सनसनीखेज मामले का खुलासा करते हुए एक दंपत्ति को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने रोड रेज की घटना में एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी. शुरुआत में ये मामला सड़क दुर्घटना का समझा गया था, लेकिन जब पुलिस ने सीसीटीवी चेक किया तो पूरा मामला हत्या का निकला, जिसके पीछे एक सोची समझी साजिश थी.

कार सवार ने पीछा कर स्कूटी को मारी टक्कर, हुई मौत

बता दें कि यह घटना 25 अक्तूबर की रात को श्री राम मंदिर इलाके में हई, जो पुत्तेनहल्ली पुलिस स्टेशन क्षेत्र के अंतर्गत आता है. दावा किया जा रहा है कि रात करीब 11:30 बजे से 12:00 बजे के बीच एक तेज रफ्तार कार ने पीछे से दोपहिया वाहन को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे 24 साल के गिग वर्कर दर्शन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पिलियन सवार वरुण गंभीर रूप से घायल हो गया.

उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है. इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कार ने दोपहिया वाहन को साइड में जाकर टक्कर मारती है और फिर वहां से फरार हो जाती है.

कार का मिरर टूटने की वजह से लिया बदला

जब इस घटना की सूचना पुलिस को मिली तो जेपी नगर ट्रैफिक पुलिस ने इस घटना को आकस्मिक मृत्यु के रूप में दर्ज किया, लेकिन जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखा तो मामला कुछ और ही निकला. फुटेज देखकर यह साफ हुआ कि कार ने जानबूझकर दोपहिया वाहन का पीछा किया और फिर उसे टक्कर मारी और मौके से फरार हो गई.

पुलिस जांच में पता चला कि घटना से कुछ देर पहले दोपहिया सवारों की बाइक कार से टकरा गई थी, जिसके कारण कार का साइड मिरर टूट गया. इस बात से गुस्सा होकर कार ड्राइवर, जिसकी पहचान मनोज शर्मा के रूप में हई है और वह शारीरिक शिक्षक है. उन्होंने अपनी कार मोड़ी और बाइक सवारों का पीछा किया और उन्होंने जानबूझकर टक्कर मार दी.

पुलिस ने कार सवार कपल को किया अरेस्ट

पुलिस के मुताबिक, वारदात के समय मनोज शर्मा की पत्नी, जिनकी पहचान आरती के रूप में हुई. वह भी उस समय कार में मौजूद थी. घटना के कुछ देर बाद पति-पत्नी मास्क पहनकर घटनास्थल पर सबूत मिटाने के इरादे से लौटे थे और फिर उन्होंने वहां पर गिरे कार के टूटे हुए पुर्जे़ इकट्ठा किया और लेकर वहां से चले गए. उन्हें ये डर था कि कार के पूर्जे़ से उनको पकड़ लिया जाएगा.

पुलिस ने पति-पत्नी के खिलाफ हत्या और सबूत मिटाने का मामला दर्ज कर लिया है और दोनों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया. डीसीपी (साउथ) लोकेश जगलासुर ने बताया कि यह मामला अब जानबूझकर की गई हत्या का है और आगे की जांच जारी है.