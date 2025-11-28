Video: बिल्लियों ने सेट की कबूतर की फिल्डिंग, कार वाले ने होरन मार कर दिया खेला, देखें वीडियो

Viral Funny Video: कभी-कभी सड़क किनारे होने वाली छोटी-छोटी घटनाएं भी इतनी मनोरंजक बन जाती हैं कि लोग उन्हें बार-बार देखकर हंसने लगते हैं. सोशल मीडिया पर भी ऐसा ही एक मजेदार वीडियो धूम मचा रहा है, जिसमें दो चालाक बिल्लियां एक आराम से बैठे कबूतर का पीछा करते हुए बिल्कुल फिल्मी अंदाज में उसके पास पहुंचने की कोशिश करती नजर आती हैं. वीडियो में साफ दिखता है कि दोनों बिल्लियां धीरे-धीरे दबे पांव आगे बढ़ रही थीं, मानो किसी बड़ी शिकार योजना पर हो.

सड़क के किनारे घात लगाकर बैठी दिखी बिल्लियां

वीडियो में दो बिल्लियां एक सड़क के किनारे घात लगाकर बैठी दिखाई देती हैं. उनके बिल्कुल सामने एक मोटा-ताजा कबूतर आराम से जमीन पर दाना चुग रहा होता है. दोनों बिल्लियां धीरे-धीरे एक-एक कदम बढ़ाते हुए कबूतर के बेहद करीब पहुंच जाती हैं. इतने सटीक तरीके से वे आगे बढ़ती हैं कि लग रहा होता है जैसे दोनों ने किसी मिशन पर निकलने से पहले पूरा प्लान तैयार किया हो. कबूतर भी किसी खतरे का अंदेशा किए बिना बेफिक्र बैठा रहता है.

View this post on Instagram A post shared by INDIA ON FEED (@indiaonfeed.in)

कुछ ही सेकंड बाद दोनों बिल्लियां एक साथ छलांग लगाने को होती हैं. ठीक उसी समय पीछे से एक कार आती है और अचानक तेज हॉर्न बजाती है. हॉर्न की आवाज सुनते ही कबूतर झट से उड़ जाता है और दोनों बिल्लियां हवा में ही उछलकर नीचे गिर पड़ती हैं. उनका रिएक्शन देखकर ऐसा लगता है मानो वे कह रही हों, इतनी मेहनत बेकार हो गई.

वीडियो में यूजर्स ने किए यूजर्स कमेंट्स

इसके बाद वीडियो में दिखता है कि दोनों बिल्लियां पलटकर उसी कार की तरफ घूरती हैं. यही हिस्सा लोगों को सबसे ज्यादा हंसाता है. वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है और लोग मजेदार कैप्शन और कमेंट्स के साथ इसे खूब शेयर कर रहे हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि कार ड्राइवर ने कबूतर की जान बचा ली, जबकि कुछ ने बिल्लियों के रिएक्शन को सबसे कॉमिक पल बताया.