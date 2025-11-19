हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: गर्लफ्रेंड को याद कर अंताक्षरी खेलने लगा युवक, अनिरुद्धाचार्य बोले- नीले ड्रम में बंद कराकर ही मानोगे

Funny Viral Video: कथावाचक अनिरुद्धआचार्य और युवक का ब्रेकअप से जुड़ा एक मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है. युवक अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ने की बात बताता है. जिसके बाद अनिरुद्धआचार्य मजेदार जवाब देते हैं.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 19 Nov 2025 11:45 AM (IST)
Viral Funny Video: कभी-कभी सोशल मीडिया पर एक साधारण-सी बातचीत भी इतनी दिलचस्प बन जाती है कि लाखों लोग उसे बार-बार देखने लगते हैं. कुछ ऐसा ही हुआ अनिरुद्धआचार्य के एक लेटेस्ट वीडियो में, जो इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह वीडियो एक ब्रेकअप की कहानी से जुड़ा है, लेकिन अंदाज ऐसा कि लोग हंस-हंसकर लोटपोट हो रहे हैं. वीडियो में एक युवक अपने टूटे दिल का दर्द सुनाने अनिरुद्धआचार्य के पास पहुंचता है और आगे जो होता है, वह लोगों को खूब पसंद आ रहा है.

युवक ने कथा के बीच में गाया हिमेश रेशमिया का गाना

वीडियो की शुरुआत में देखा जा सकता है कि एक युवक अनिरुद्धआचार्य के पास आता है और उन्हें बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया है. वह पूरी तरह परेशान दिख रहा है और पूछता है कि अब वह क्या करे. अनिरुद्धआचार्य मजाक में कहते हैं कि भूल जाओ… अपने पड़ोसन को. यह सुनते ही युवक और वहां मौजूद लोग थोड़ा हंस पड़ते हैं, लेकिन युवक तुरंत कहता है कि उसे भूल जाना मुमकिन ही नहीं.

 
 
 
 
 
इसके बाद अनिरुद्धआचार्य उससे पूछते हैं कि वह आगे कैसे बढ़ेगा. युवक कहता है कि वह तो उसे भूल चुका है, लेकिन यह गाना अभी याद आ गया. अनिरुद्ध हंसते हुए पूछते हैं कि यह गाना था और युवक तुरंत जवाब देता है, हां सर , सुनाओ पूरा. युवक वहीं खड़े-खड़े सिंगर हिमेश रेशमिया का गाना गाने लगता है कि उसे भूल जाना मुमकिन ही नहीं, और वो याद ना आए ऐसा कोई दिन नहीं.

नीले ड्रम में पैक करवाकर मानोगे क्या- अनिरुद्धआचार्य

इसके बाद अनिरुद्धआचार्य कहते हैं कि आजकल की पीढ़ी यह गाना गाती है, लेकिन पहले की पीढ़ी गाती थी कि दिल मेरा तोड़ दिया उसने... उससे पहले वाली पीढ़ी दिल के टुकड़े-टुकड़े करके मुस्कुराते हो… गाती थी. युवक भी एक गाना गाने लगता है कि मेरी किस्मत में तू नहीं शायद… अनिरुद्धआचार्य यह गाना सुनकर कहते हैं कि ये तो बिल्कुल सही है. वीडियो का सबसे मजेदार हिस्सा तब आता है जब अनिरुद्ध आचार्य मजाक में बोल देते हैं कि मतलब उसके वाले को नीले ड्रम में पैक करवाकर मानोगे क्या. यह सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग जोर-जोर से हंसने लगते हैं.

Published at : 19 Nov 2025 11:45 AM (IST)
इंडिया
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
