सोशल मीडिया पर अक्सर आपने दूल्हा दुल्हन के वीडियो तो देखे होंगे. कोई रस्म हो या फिर दुल्हन का डांस, हंगामा तो होता ही होता है. लेकिन कई बार दूल्हे का डांस भी शादी में हल्ला मचा देता है जिसके बाद लोग गदगद होने के बजाए शर्मिंदा हो जाते हैं और वहां से तुरंत निकलने का सोचते हैं. ऐसा ही कुछ हुआ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में जिसमें एक दूल्हा अपनी बारात में बग्गी पर चढ़कर इस कदर डांस करता है कि शादी में आए सभी मेहमानों के सिर शर्म से झुक जाते हैं.

दूल्हे ने किया बगैर हाथ पैरों वाला डांस

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक दूल्हा बग्गी पर चढ़कर अपनी दुल्हन को लेने के लिए निकला है, लेकिन अचानक बॉलीवुड के एक गाने पर उसके अंदर का माइकल जैक्सन ऐसा जागता है कि फिर सुलाए नहीं सोता. वो बेशर्मी की हर हद को पार करते हुए अपने कॉन्फिडेंस में ऐसा डांस करता है कि देखने वालों को शर्म आ जाती है.

पूरी बारात हो गई शर्मिंदा

डांस करते हुए ना कोई सुर कदमों से मेल खा रहा होता है और न ही कोई ताल. बस गाने की धुनों पर हाथ पैर फेंकते हुए दूल्हा बग्गी पर चढ़कर धांए धांए करता है. उसका डांस देखकर लोगों की निगाहें शर्म से झुक जाती है मानों वो कह रहे हों कि भाई खाना खाकर फटाफट निकलो वरना दुल्हन का बाप अपनी बेटी देने से मना कर देगा. दूल्हे का कॉन्फिंडेंस देखकर अब पूरा इंटरनेट हंसी से सराबोर है और एक ही बात कह रहा है..."डांस ये कर रहा है और शर्म हमें आ रही है."

यह भी पढ़ें: गर्लफ्रेंड के सामने फोटो खिंचवा रहा था ब्वायफ्रेंड, फिर झाड़ियों से आदमखोर ने मारा झपट्टा और निकल गई चीख; देखें वीडियो

यूजर्स ने लिए मजे

वीडियो को @vipintalwar नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...पहले की सदियां ही कमाल की थीं. एक और यूजर ने लिखा...नाच ये रहा है और शर्म हमें आ रही है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...पता नहीं बारात को खिलाने लाया है या शर्मिंदा कराने.

यह भी पढ़ें: हार के बाद नरेश मीणा ने हाथ में बंधे धागे खोले! यूजर्स बोले भगवान से भरोसा उठ गया? वीडियो वायरल