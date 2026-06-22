Yoga Day का पहला रुझान, योगा मैट लूटने के लिए टूट पड़ी पब्लिक; देखें वायरल वीडियो 

Viral Video: भारत में फ्री के नाम पर मचने वाली लूट के वीडियो तो आपने देखे ही होंगे. कभी पब्लिक सड़क पर लगे गमले उठा ले जाती है तो कभी कुछ. अब ऐसा ही एक वीडियो इंटरनेट पर फिर से वायरल हो रहा है, जिसने सिविक सेंस पर सवाल खड़े कर दिए हैं. मौका था 21 जून को मनाए गए योग दिवस का. इस दौरान योग के लिए बिछाई गई 'योगा मैट' को लूटने के लिए पब्लिक टूट पड़ी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

वायरल हो रहा वीडियो उत्तर प्रदेश के मेरठ का है, जहां इस तरह का नजारा लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि आखिर फ्री के माल के लिए पब्लिक किस हद तक जा सकती है. वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. अब तक इसको 33 हजार लोग देख चुके हैं.

वीडियो में क्या देखा गया

वीडियो में देखा जा सकता है कि मेरठ में हुए इस योग दिवस कार्यक्रम में सरकार की तरफ से लोगों को मुफ्त में योगा मैट बांटे जा रहे थे. जैसे ही लोगों को पता चला कि मैट फ्री में मिल रहे हैं, वहा मौजूद भीड़ मानो बेकाबू सी हो गई. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि लोग उन योगा मैट पर इस तरह टूट पड़े जैसे कोई मैट नहीं बल्कि कोई बहुत बड़ा खजाना मिल रहा हो. वीडियो में लोग एक-दूसरे को धकेलते, खींचते और झपटते नजर आए जैसे कपड़े की दुकान में सेल के दिन कपड़े उलट-पलट कर लिए जाते हैं, ठीक वैसे ही वहा मैट के लिए मारामारी मच गई.

जो लोग योग सीखने और इस खास दिन का हिस्सा बनने आए थे, वही लोग एक मुफ्त की चटाई के लिए इस कदर बेकाबू हो गए कि पूरा माहौल अव्यवस्थित हो गया. यह वीडियो @gharkekalesh और भी कई अकाउंट्स ने X पर शेयर किया गया है, जिसके बाद यह पल भर में वायरल हो गया.

Crowds scramble & loot free yoga mats at an International Yoga Day event in Meerut, UP. pic.twitter.com/gM9ach540v — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) June 21, 2026

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सोशल मीडिया पर यूजर्स का रिएक्शन

वायरल होते ही इस वीडियो पर लोगों की तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं आने लगीं. एक यूजर ने UP Police को टैग करते हुए लिखा कि इन लोगों को ढूंढो जो सरकारी सामान लूट रहे हैं. वहीं एक यूजर ने तंज कसते हुए लिखा Scarcity mindset, फ्री का कुछ भी मिल रहा हो तो ले लेंगे. एक यूजर ने कहा कि ये वहीं लोग है जो खुद ऐसा काम करते है और घर जाकर अपने बच्चों को अच्छा इंसान बनने की सीख देते है. वहीं एक ने सख्त शब्दों में लिखा कि ये वही लोग हैं जो ट्रेनों से चादरें और कंबल को चुराते हैं, सड़क किनारे से पौधे उठा लेते हैं और फिर सुविधाओं की मांग करते हैं. एक अन्य यूजर ने लिखा कि मुफ्त की चीज देखते ही पता नहीं क्यों भीड़ में सब्र ही खत्म हो जाता है, यह उन्हें पता होना चाहिए कि अनुशासन भी एक संस्कार है. फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से बड़ रही हैं.

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