हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगगंगा स्नान के दौरान तारीफ कर रहा था विदेशी! अचानक हाथ आई ऐसी चीज, शर्म से झुक गया देशवासियों का सिर- वीडियो वायरल

गंगा स्नान के दौरान तारीफ कर रहा था विदेशी! अचानक हाथ आई ऐसी चीज, शर्म से झुक गया देशवासियों का सिर- वीडियो वायरल

Viral Video: जैसे ही वह पवित्र जल में पैर रखता है, उसके साथ जो होता है वह किसी को भी चौंका देगा. कुछ ही क्षणों में उसका चेहरा मुस्कान से हैरानी में बदल जाता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 01 Nov 2025 03:25 PM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया की दुनिया में हर दिन कोई न कोई नया वीडियो सुर्खियां बटोर लेता है. लेकिन इस बार जो वीडियो चर्चा का विषय बना है, उसने लोगों को हंसने और सोचने पर मजबूर कर दिया है. वीडियो में एक विदेशी शख्स गंगा नदी में श्रद्धा भाव से डुबकी लगाने पहुंचता है. उसके चेहरे पर उत्साह और आंखों में उमंग झलकती है. वह कैमरे की ओर देखकर बड़े गर्व से कहता है “मैं विश्व की सबसे पवित्र नदी गंगा में डुबकी लगाने जा रहा हूं.” लेकिन जैसे ही वह पवित्र जल में पैर रखता है, उसके साथ जो होता है वह किसी को भी चौंका देगा. कुछ ही क्षणों में उसका चेहरा मुस्कान से हैरानी में बदल जाता है. वीडियो इंटरनेट पर चर्चा की वजह बना हुआ है.

गंगा में डुबकी लगाते वक्त विदेशी शख्स का बुरा अनुभव

दरअसल, यह वीडियो भारत के किसी धार्मिक स्थल का बताया जा रहा है जहां एक विदेशी पर्यटक गंगा स्नान करने पहुंचा था. वीडियो में वह गंगा के घाट पर खड़ा होकर कहता है कि वह इस पवित्र नदी में डुबकी लगाने जा रहा है. शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन जैसे ही वह पानी में पैर रखता है, अचानक उसे कुछ फंसता महसूस होता है. वह झुककर देखता है तो पाता है कि उसके पैरों में गंदगी और कपड़ों का एक बड़ा गुच्छा फंसा हुआ है. पास जाकर देखने पर साफ पता चलता है कि यह कोई साधारण कचरा नहीं, बल्कि पुराने अंडरगारमेंट्स और कच्छों का ढेर है जो पानी में तैरते हुए उसके पैरों में अटक गया था. इसके बाद वीडियो वहीं खत्म हो जाता है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nolan Saumure (@sealontour)

शर्म से झुका भारतीयों का सिर!

आपको बता दें कि गंगा नदी को भारत की सबसे पवित्र नदी माना जाता है. लेकिन जमीनी स्तर पर जो सच्चाई इस वीडियो में सामने आई है उससे पूरे देशवासियों का सिर शर्म से झुक गया है. विदेशी शख्स ने बड़ी उम्मीद से डुबकी लगाने की राह देखी थी. लेकिन जैसे ही उसने नदी में पैर रखा उसके पांव में कच्छों का एक गुच्छा फंस गया जिससे उसने अपना इरादा ही बदल दिया होगा.

यह भी पढ़ें: Video: ऐसे ही खींच ले जाती है मौत! एक सेंकड के अंतर से बची शख्स की जान, वीडियो देख दातों तले दबा लेंगे उंगली

यूजर्स भी हुआ आग बबूला

वीडियो को Nolan Saumure नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...भाई कहीं बीमार तो नहीं पड़ गया. एक और यूजर ने लिखा...भाई इसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...शर्म आनी चाहिए लोगों को गंगा में कचरा फेंकते हुए.

यह भी पढ़ें: 15 लाख की EV कार का ये हाल... बीच सड़क हुई बंद तो ई-रिक्शा से खिंचवाया; वीडियो वायरल

Published at : 01 Nov 2025 03:25 PM (IST)
Tags :
Ganga Snan TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'RSS पर बैन लगा देना चाहिए', खरगे की मांग पर आया संघ का जवाब; दत्तात्रेय होसबोले बोले- कोई वजह तो...
'RSS पर बैन लगा देना चाहिए', खरगे की मांग पर आया संघ का जवाब; दत्तात्रेय होसबोले बोले- कोई वजह तो...
हरियाणा
हरियाणा की लाखों महिलाओं को तोहफा, 2100 रुपये वाली 'दीन दयाल लाडो लक्ष्मी' योजना लॉन्च
हरियाणा की लाखों महिलाओं को तोहफा, 2100 रुपये वाली 'दीन दयाल लाडो लक्ष्मी' योजना लॉन्च
टेलीविजन
माही विज को जय भानुशाली से तलाक में मिलेगी 5 करोड़ की एलिमनी? एक्ट्रेस ने 8 मिनट के वीडियो में बताया सच, बोलीं- 'घर पर मेरी बीमार मां और तीन बच्चे...'
माही को जय से तलाक में मिलेगी 5 करोड़ की एलिमनी? एक्ट्रेस ने वीडियो में बताया सच
इंडिया
आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम मंदिर में मची भगदड़, 9 श्रद्धालुओं की मौत; CM नायडू ने जताया दुख
आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम मंदिर में मची भगदड़, 9 श्रद्धालुओं की मौत; CM नायडू ने जताया दुख
Advertisement

वीडियोज

Dularchand Case: दुलारचंद हत्याकांड में चौंकाने वाले खुलासे के बाद भी कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं?
Dularchand Case: दुलारचंद हत्या मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पलट दिया पूरा खेल!
Dularchand Case: सूरजभान Vs अनंत सिंह की लड़ाई के बीच मौत का शिकार हुए दुलारचंद? | ABP News
शहनाज गिल | बिग बॉस 13 बनाम बिग बॉस 19 | बसीर अली का चौंकाने वाला ऐलविक्शन | शहबाज बदेशा
Shehnaaz Gill Movie Ikk Kudi | Ikk Kudi Public Review | रोते हुए शहनाज गिल के प्रशंसक | पंजाबी फिल्म
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'RSS पर बैन लगा देना चाहिए', खरगे की मांग पर आया संघ का जवाब; दत्तात्रेय होसबोले बोले- कोई वजह तो...
'RSS पर बैन लगा देना चाहिए', खरगे की मांग पर आया संघ का जवाब; दत्तात्रेय होसबोले बोले- कोई वजह तो...
हरियाणा
हरियाणा की लाखों महिलाओं को तोहफा, 2100 रुपये वाली 'दीन दयाल लाडो लक्ष्मी' योजना लॉन्च
हरियाणा की लाखों महिलाओं को तोहफा, 2100 रुपये वाली 'दीन दयाल लाडो लक्ष्मी' योजना लॉन्च
टेलीविजन
माही विज को जय भानुशाली से तलाक में मिलेगी 5 करोड़ की एलिमनी? एक्ट्रेस ने 8 मिनट के वीडियो में बताया सच, बोलीं- 'घर पर मेरी बीमार मां और तीन बच्चे...'
माही को जय से तलाक में मिलेगी 5 करोड़ की एलिमनी? एक्ट्रेस ने वीडियो में बताया सच
इंडिया
आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम मंदिर में मची भगदड़, 9 श्रद्धालुओं की मौत; CM नायडू ने जताया दुख
आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम मंदिर में मची भगदड़, 9 श्रद्धालुओं की मौत; CM नायडू ने जताया दुख
क्रिकेट
NZ vs ENG ODI: इंग्लैंड का सूपड़ा साफ, न्यूजीलैंड ने 2 विकेट से जीता तीसरा वनडे; 3-0 से जीत ली सीरीज
इंग्लैंड का सूपड़ा साफ, न्यूजीलैंड ने 2 विकेट से जीता तीसरा वनडे; 3-0 से जीत ली सीरीज
बिहार
'अब बिहारी कहलाना अपमान नहीं, सम्मान की बात', बिहार चुनाव से पहले CM नीतीश कुमार का संदेश
'अब बिहारी कहलाना अपमान नहीं, सम्मान की बात', बिहार चुनाव से पहले CM नीतीश कुमार का संदेश
हेल्थ
ऑपरेशन करने से पहले कुछ भी खाने-पीने से मना क्यों कर देते हैं डॉक्टर, इसका क्या होता है असर?
ऑपरेशन करने से पहले कुछ भी खाने-पीने से मना क्यों कर देते हैं डॉक्टर, इसका क्या होता है असर?
जनरल नॉलेज
Flying Snakes: कितने जहरीले होते हैं उड़ने वाले सांप, इंसान को काट ले तो कितनी देर में हो जाती है मौत
कितने जहरीले होते हैं उड़ने वाले सांप, इंसान को काट ले तो कितनी देर में हो जाती है मौत
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
ENT LIVE
इमरान हाशमी का इंटरव्यू | बॉलीवुड के बुरे लोग | सोशल मीडिया पर वायरल होना और हक
इमरान हाशमी का इंटरव्यू | बॉलीवुड के बुरे लोग | सोशल मीडिया पर वायरल होना और हक
ABP NEWS
नचनिया कहे जाने पर पहली बार क्या बोले Khesari Lal Yadav | ABP NEWS SHORTS
नचनिया कहे जाने पर पहली बार क्या बोले Khesari Lal Yadav | ABP NEWS SHORTS
ENT LIVE
इमरान हाशमी का इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस से प्रेरित
इमरान हाशमी का इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस से प्रेरित
ABP NEWS
Bihar Elections 2025: 'Bihar में NDA देगी 1 करोड़ नौकरियों की सौगात'- Samrat Choudhary
Bihar Elections 2025: 'Bihar में NDA देगी 1 करोड़ नौकरियों की सौगात'- Samrat Choudhary
Embed widget