गंगा स्नान के दौरान तारीफ कर रहा था विदेशी! अचानक हाथ आई ऐसी चीज, शर्म से झुक गया देशवासियों का सिर- वीडियो वायरल
Viral Video: जैसे ही वह पवित्र जल में पैर रखता है, उसके साथ जो होता है वह किसी को भी चौंका देगा. कुछ ही क्षणों में उसका चेहरा मुस्कान से हैरानी में बदल जाता है.
सोशल मीडिया की दुनिया में हर दिन कोई न कोई नया वीडियो सुर्खियां बटोर लेता है. लेकिन इस बार जो वीडियो चर्चा का विषय बना है, उसने लोगों को हंसने और सोचने पर मजबूर कर दिया है. वीडियो में एक विदेशी शख्स गंगा नदी में श्रद्धा भाव से डुबकी लगाने पहुंचता है. उसके चेहरे पर उत्साह और आंखों में उमंग झलकती है. वह कैमरे की ओर देखकर बड़े गर्व से कहता है “मैं विश्व की सबसे पवित्र नदी गंगा में डुबकी लगाने जा रहा हूं.” लेकिन जैसे ही वह पवित्र जल में पैर रखता है, उसके साथ जो होता है वह किसी को भी चौंका देगा. कुछ ही क्षणों में उसका चेहरा मुस्कान से हैरानी में बदल जाता है. वीडियो इंटरनेट पर चर्चा की वजह बना हुआ है.
गंगा में डुबकी लगाते वक्त विदेशी शख्स का बुरा अनुभव
दरअसल, यह वीडियो भारत के किसी धार्मिक स्थल का बताया जा रहा है जहां एक विदेशी पर्यटक गंगा स्नान करने पहुंचा था. वीडियो में वह गंगा के घाट पर खड़ा होकर कहता है कि वह इस पवित्र नदी में डुबकी लगाने जा रहा है. शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन जैसे ही वह पानी में पैर रखता है, अचानक उसे कुछ फंसता महसूस होता है. वह झुककर देखता है तो पाता है कि उसके पैरों में गंदगी और कपड़ों का एक बड़ा गुच्छा फंसा हुआ है. पास जाकर देखने पर साफ पता चलता है कि यह कोई साधारण कचरा नहीं, बल्कि पुराने अंडरगारमेंट्स और कच्छों का ढेर है जो पानी में तैरते हुए उसके पैरों में अटक गया था. इसके बाद वीडियो वहीं खत्म हो जाता है.
शर्म से झुका भारतीयों का सिर!
आपको बता दें कि गंगा नदी को भारत की सबसे पवित्र नदी माना जाता है. लेकिन जमीनी स्तर पर जो सच्चाई इस वीडियो में सामने आई है उससे पूरे देशवासियों का सिर शर्म से झुक गया है. विदेशी शख्स ने बड़ी उम्मीद से डुबकी लगाने की राह देखी थी. लेकिन जैसे ही उसने नदी में पैर रखा उसके पांव में कच्छों का एक गुच्छा फंस गया जिससे उसने अपना इरादा ही बदल दिया होगा.
यूजर्स भी हुआ आग बबूला
वीडियो को Nolan Saumure नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...भाई कहीं बीमार तो नहीं पड़ गया. एक और यूजर ने लिखा...भाई इसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...शर्म आनी चाहिए लोगों को गंगा में कचरा फेंकते हुए.
