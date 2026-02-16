भारतीय संस्कृति और भजन अब केवल भारत तक ही सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि विदेशी लोग भी सनातन परंपराओं से प्रभावित होकर भारत की ओर खींचे चले आ रहे हैं जिसका सबूत सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो दे रहा है. वीडियो में एक विदेशी महिला श्याम रंग में रंगकर श्री कृष्ण को पुकारती दिखाई दे रही है, वीडियो में वो कृष्ण भजन गा रही है और उसे देखकर लग ही नहीं रहा है कि वो विदेशी है.

विदेशी महिला ने गाया श्यामा आन बसो वृंदावन में

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक विदेशी महिला भक्ति रस में डूबी नजर आ रही है. वीडियो में वह प्रसिद्ध भजन ‘श्यामा आन बसो वृंदावन में’ गाते हुए दिखाई दे रही हैं. खास बात यह है कि उनका उच्चारण और भाव-भंगिमा इतनी सटीक है कि पहली नजर में यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि वह भारत की नहीं हैं. पारंपरिक परिधान, माथे पर छोटी सी बिंदी और गले में तुलसी की माला पहने महिला पूरी श्रद्धा के साथ भजन गा रही है, जिसे देखकर लोग भावुक भी हो रहे हैं और हैरान भी. बताया जा रहा है कि ये महिला हर साल वृंदावन आती रहती है और श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त है. विदेशी माहौल और वेस्टर्न संस्कृति में पली बढ़ी होने के बावजूद भी इस विदेशी महिला का कृष्ण प्रेम देखकर सोशल मीडिया यूजर्स अभिभूत हैं.

यूजर्स ने जमकर की तारीफ, बोले आधार कार्ड बनवा लो

बताया जा रहा है कि यह वीडियो वृंदावन के किसी मंदिर परिसर का है, जहां वह भक्तों के बीच बैठकर कृष्ण भक्ति में लीन नजर आती हैं. उनके चेहरे पर सुकून और आवाज में भक्ति का भाव साफ झलक रहा है. वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कई लोगों ने उनकी सराहना करते हुए लिखा कि “भक्ति की कोई सीमा नहीं होती”, तो कुछ यूजर्स ने मजाकिया अंदाज में कहा, “दीदी, अब तो आधार कार्ड बनवा लो.”

