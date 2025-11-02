विदेशी महिला ने पूछा डस्टबीन तो दुकानदार बोला सड़क पर ही फेंक दो- वीडियो देख खौल उठेगा खून

सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसने भारत की सड़कों की हकीकत और स्वच्छता के प्रति हमारे रवैये पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. वीडियो में एक विदेशी महिला भारत के एक बाजार में आइसक्रीम खरीदने जाती है. वो मुस्कुराती हुई दुकानदार से आइसक्रीम लेकर खाती है, लेकिन जैसे ही उसे उसका रैपर यानी कचरा फेंकना होता है, वो डस्टबीन मांगती है. लेकिन आगे जो होता है, उसने लाखों लोगों को हैरान कर दिया है. वीडियो देख कर लोग कह रहे हैं "अगर हमें अपने देश को सच में साफ रखना है तो सोच बदलनी होगी."

विदेशी महिला ने मांगा डस्टबीन तो दुकानदार के जवाब ने कर दिया हैरान

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक विदेशी महिला एक छोटी सी दुकान पर जाती है और आइसक्रीम खरीदती है. गर्मी से राहत पाने के बाद जब वो रैपर फेंकने लगती है तो दुकानदार से विनम्रता से पूछती है “Dustbin, please?”. लेकिन दुकानदार उसे कहता है “यहीं डाल दो, कोई बात नहीं.” महिला थोड़ी हैरान होकर दोबारा पूछती है कि क्या आसपास कोई डस्टबीन नहीं है.

विदेशी महिला:- यहां पर कूडादान कहां पर है?



दुकानदार:- आप कूड़ा रोड पर ही फेंक दीजिए और अंततः उसने महिला से कूड़ा लेकर खुद ही फेंक दिया।



विदेशी महिला:- यहां पर कूडादान कहां पर है?

दुकानदार:- आप कूड़ा रोड पर ही फेंक दीजिए और अंततः उसने महिला से कूड़ा लेकर खुद ही फेंक दिया।

अब समझ आ रहा है अंग्रेज "Rude Indian" क्यों बोलते थे।

तभी दुकानदार हंसते हुए आगे बढ़ता है और महिला के हाथ से कचरा लेकर उसे दुकान के सामने ही फेंक देता है. वीडियो देखकर यूजर्स का खून खौल उठा है. लोग कह रहे हैं कि इस देश के लोगों का कुछ नहीं हो सकता.

यूजर्स का खौल उठा खून

वीडियो का यही पल सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया. लोग कह रहे हैं कि विदेशी महिला ने साफ-सफाई की जो मिसाल दी, वो काबिल-ए-तारीफ है. वहीं दुकानदार का बर्ताव देखकर कई लोगों ने गुस्सा जताया. कुछ यूजर्स ने लिखा “विदेशी तो हमारे देश की गंदगी साफ रखने की कोशिश कर रही है, और हम खुद उसे फैलाने में लगे हैं.” वीडियो को @Sheetal2242 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

