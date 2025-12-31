हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
साल 2025 में इंटरनेशनल क्रिकेट में पहला और आखिरी शतक किसने ठोका? जानें तीनों फॉर्मेट की पूरी लिस्ट

साल 2025 में कई खिलाड़ियों ने इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाए हैं. यहां हम आपको साल 2025 के उन खिलाड़ियों के बारे में बताएंगे, जिन्होंने इस साल का पहला और आखिरी शतक लगाया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 31 Dec 2025 09:32 AM (IST)
Preferred Sources

First & Last Century In International Cricket In The Year 2025: इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए साल 2025 बेहद यादगार रहा, जहां भारतीय महिला टीम ने अपना पहला वर्ल्ड कप जीता, तो वहीं दक्षिण अफ्रीकी पुरुष टीम 27 साल बाद आईसीसी ट्रॉफी जीतने में सफल हुई. इस साल इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में कई यादगार शतक भी लगे, जिन्होंने साल की शुरुआत और अंत को खास बनाया. चाहे, वो टेस्ट क्रिकेट की धैर्यपूर्ण पारियां हों या वनडे और टी20 इंटरनेशनल के तूफानी शतक, हर पारी यादगार बन गई. यहां हम इस साल के हर फॉर्मेट में पहला और आखिरी शतक लगाने वाले खिलाड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं.

टेस्ट क्रिकेट में साल 2025 का पहला शतक 

अफगानिस्तान के रहमत शाह ने साल 2025 का पहला टेस्ट शतक लगाया. रहमत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ बुलावायो में खेले गए दूसरे टेस्ट की दूसरी पारी में 139 रनों की शानदार पारी खेली थी. इस पारी की बदौलत अफगानिस्तान टीम 363 रन बना पाई और अंत में 72 रनों से इस मैच में जीत मिली थी.

वनडे क्रिकेट में साल 2025 का पहला शतक 

न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स ने साल 2025 का पहला वनडे शतक लगाया. फिलिप्स ने पाकिस्तान के खिलाफ लाहौर में खेले गए ट्राई-सीरीज के एक मैच में 74 गेंदों पर नाबाद 106 रन बनाया था. फिलिप्स की तूफानी बल्लेबाजी की बदौलत न्यूजीलैंड ने 330 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया और 78 रनों से मैच जीत लिया.

टी20 इंटरनेशनल में साल 2025 का पहला शतक 

श्रीलंका के कुसल परेरा ने साल 2025 का पहला टी20 इंटरनेशनल शतक लगाया. परेरा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ नेल्सन में खेले गए मैच में सिर्फ 46 गेंदों पर 101 रनों की विस्फोटक पारी खेली. परेरा के इस तूफानी शतक की मदद से श्रीलंका ने 218 रन बनाए और न्यूजीलैंड को 7 रनों से मात देने में सफल रही थी.

टेस्ट क्रिकेट में साल 2025 का आखिरी शतक 

न्यूजीलैंड के डेवोन कॉनवे ने साल 2025 का आखिरी टेस्ट शतक लगाया. कॉनवे ने माउंट माउंगानुई में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए टेस्ट मैच की दूसरी पारी में नाबाद 100 रन की पारी खेली थी. कॉनवे की इस शतकीय पारी की बदौलत न्यूजीलैंड ने मैच को 323 रनों के विशाल अंतर से जीत मिली थी.

वनडे क्रिकेट में साल 2025 का आखिरी शतक 

भारत के युवा सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने साल 2025 का आखिरी वनडे शतक लगाया. जायसवाल ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे मुकाबले में चेज करते हुए नाबाद 116 रन बनाए. उनके शानदार पारी की मदद से भारत ने 271 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए सिर्फ एक विकेट के नुकसान पर 61 गेंदें शेष रहते मैच जीत लिया था.

टी20 इंटरनेशनल में साल 2025 का आखिरी शतक

मलेशिया के मुहम्मद हाजिक ऐमन ने साल 2025 का आखिरी टी20 इंटरनेशनल शतक लगाया. ऐमन ने बैंकॉक में फिलीपींस के खिलाफ खेलते हुए 113 रनों की शानदार पारी खेली थी. इस शतकीय पारी की बदौलत मलेशिया ने 201 रन बनाए और मुकाबले को 114 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया था.

Published at : 31 Dec 2025 09:32 AM (IST)
