गुलाब जामुन के स्वाद का दीवाना हुआ विदेशी टूरिस्ट! बोला, धरती पर ये जन्नत है- वीडियो वायरल
सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक विदेशी फूड व्लॉगर पाकिस्तान के लाहौर स्थित एक व्यस्त बाजार में घूमते हुए दिखाई देता है.
सोशल मीडिया पर अक्सर फूड ब्लॉगर और विदेशी व्लॉगर्स अलग-अलग देशों की स्ट्रीट फूड का स्वाद लेते दिखाई देते हैं, लेकिन इस बार जो वीडियो वायरल हो रहा है उसने सीमाओं. संस्कृतियों और स्वाद को एक ही फ्रेम में बांध दिया है. दुनिया भर में भारतीय उपमहाद्वीप की मिठाइयों की अपनी अलग पहचान है, लेकिन गुलाब जामुन वो नाम है जो हर देश, हर शहर और हर दिल में जगह बना लेता है. यही वजह है कि लाहौर के एक बाजार में फिल्माया गया यह वीडियो इंटरनेट की दुनिया में हलचल मचा रहा है.
पाकिस्तान के गुलाब जामुन का फैन हुआ विदेशी शख्स
सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक विदेशी फूड व्लॉगर पाकिस्तान के लाहौर स्थित एक व्यस्त बाजार में घूमते हुए दिखाई देता है. वह कैमरे के सामने बताता है कि उसने दक्षिण एशिया की मशहूर मिठाई “गुलाब जामुन” के बारे में बहुत सुना है और इस बार वह इसे पहली बार गर्म फॉर्म में चखने जा रहा है. वह एक छोटी-सी पुरानी लेकिन लोकप्रिय सी लगने वाली दुकान पर रुकता है जहां गर्मागर्म गुलाब जामुन कढ़ाई में तैरते दिख रहे हैं. दुकान का माहौल पुराने शहर की चहल-पहल. खुशबू और मसालेदार अंदाज को बखूबी बयां कर रहा है.
बोला, ये दुनिया में जन्नत है...10 में से 10
वीडियो में दुकानदार मुस्कुराते हुए उसे एक ताजा औरगर्म गुलाब जामुन देता है. हाथ में पकड़े उस भूरे. रस से भरे गोले को देखते ही विदेशी शख्स का उत्साह साफ झलकता है. जैसे ही वह पहला निवाला मुंह में डालता है, उसके चेहरे की भावनाएं पल भर में बदल जाती हैं. उसकी आंखें चमक उठती हैं और भौंहें ऊपर उठ जाती हैं और चेहरे पर एक अनोखी खुशी दौड़ जाती है. वह स्वाद को महसूस करते हुए तुरंत कैमरे की ओर देखकर बोलता है “वाह.. 10 में से 10.. ये मिठाई धरती पर जन्नत जैसी है.” अगर आपने इसे नहीं खाया है तो पाकिस्तान आइए, भारत आइए, बांग्लादेश आइए और इसे खाइए.
यूजर्स ने यूं किया रिएक्ट
वीडियो को hugh.abroad नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ये बात माननी होगी कि पाकिस्तान का खाना बहुत शानदार है. एक और यूजर ने लिखा...भारत और आसपास के देशों की मिठाईयां गजब है. तो वहीं एक और यूज ने लिखा...गुलाब जामुन मतलब जन्नत.
