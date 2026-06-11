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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगIndian Railways Viral Video: चलती ट्रेन से ट्रैक पर फेंका गया खाना, रेलवे कैटरिंग स्टाफ का वीडियो वायरल- लोग हुए नाराज

Indian Railways Viral Video: चलती ट्रेन से ट्रैक पर फेंका गया खाना, रेलवे कैटरिंग स्टाफ का वीडियो वायरल- लोग हुए नाराज

वायरल वीडियो में दिखता है कि ट्रेन तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है. इसी दौरान ट्रेन के अंदर मौजूद कुछ कर्मचारी बड़ी मात्रा में खाने की प्लेट और बचा हुआ खाना दरवाजे के पास से बाहर फेंकते नजर आते हैं.

By : कविता गाडरी | Updated at : 11 Jun 2026 07:17 AM (IST)
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Indian Railways Viral Video: सोशल मीडिया पर आपने अक्सर भारतीय रेलवे के वीडियो देखे होंगे. कभी कोई एक्सीडेंट का वीडियो, तो कभी रेलवे के खाने में दिक्कतों को लेकर खूब अलग-अलग तरह के वीडियो वायरल होते रहते हैं. इस बार भी भारतीय रेलवे से जुड़ा ही एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों के बीच नई बहस छेड़ दी है.

वायरल हो रहे वीडियो में ट्रेन के कैटरिंग स्टाफ को चलती ट्रेन में बड़ी मात्रा में बचा हुआ खाना रेलवे ट्रैक के किनारे फेंकते हुए देखा जा सकता है. वीडियो सामने आने के बाद कई लोगों ने इस पर नाराजगी जताई और सवाल उठाए हैं कि आखिर खाने के निस्तारण का यह तरीका कितना सही है.

चलती ट्रेन से कैटरिंग स्टाफ फेंक रहा खाना

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रेन तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है. इसी दौरान ट्रेन के अंदर मौजूद कुछ कर्मचारी बड़ी मात्रा में खाने की प्लेट और बचा हुआ खाना दरवाजे के पास से बाहर फेंकते नजर आते हैं. खाना सीधे रेलवे ट्रैक के आसपास पर गिरता रहता है. वीडियो शेयर करते हुए लोगों ने तंज करते हुए लिखा की रेलवे कर्मचारी गरीबों और भुखमरी मिटाने के मिशन पर निकले हैं और जरूरतमंदों को खाना बांट रहे हैं. हालांकि वीडियो देखने वाले ज्यादातर यूजर्स ने इस पर नाराजगी जाहिर की और इसे गंदगी फैलाने वाला व्यवहार बताया. इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @sarviind नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है.

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लोगों ने उठाए कई सवाल

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने रेलवे की व्यवस्था और कचरा निस्तारण को लेकर सवाल खड़े किए हैं. लोगों का कहना है कि यात्रियों को तो हमेशा डस्टबिन का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है, लेकिन अगर कर्मचारी ही इस तरह खाना फेंक देंगे तो गलत संदेश जाएगा. वहीं एक यूजर ने कमेंट किया यह लोग ऐसे फेकेंगे तो यात्रा करने वाले लोग भी इनको देखकर वही करेंगे.

दूसरे यूजर ने कहा यह तो बहुत गलत कर रहे हैं बचा खाना ट्रैक पर ऐसे ही फेक रहे हैं. वही एक और यूजर ने लिखा कचरा सही तरीके से डस्टबिन में डालना और उसका उचित निस्तारण ही जिम्मेदारी है, ताकि जानवर और पर्यावरण दोनों सुरक्षित रहे. एक और यूजर ने सवाल उठाते हुए लिखा यात्रियों से अपेक्षा होती है कि कचरा डस्टबिन में फेंके, लेकिन क्या इस तरह खाना ट्रैक पर फेंकना जानवरों को दुर्घटना के लिए आमंत्रित करना नहीं है. लास्ट में एक और यूजर कमेंट करता है हमारे देश में कितने भूखे लोग पड़े हुए हैं, इनको खाने को गरीबों में डोनेट कर देना चाहिए इस तरह बर्बाद नहीं करना चाहिए.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 11 Jun 2026 07:17 AM (IST)
Tags :
Indian Railways Viral Video Railway Catering Staff Viral Video Railway Track Food Disposal Railway Food Wastage
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