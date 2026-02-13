हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगबेटी को वंदे भारत में बैठाया और फूट-फूटकर रोने लगे पापा, वीडियो देख आ जाएंगे आंसू

बेटी को वंदे भारत में बैठाया और फूट-फूटकर रोने लगे पापा, वीडियो देख आ जाएंगे आंसू

जैसे ही ट्रेन चलती है, पापा खुद को रोक नहीं पाते और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं. यह नजारा इतना भावुक था कि जिसने भी वीडियो देखा, उसकी आंखें नम हो गईं.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 13 Feb 2026 03:32 PM (IST)
Preferred Sources

आज के समय में सोशल मीडिया पर हर दिन हजारों वीडियो वायरल होते हैं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो सीधे दिल को छू जाते हैं. हाल ही में एक ऐसा ही इमोशनल वीडियो सामने आया, जिसमें एक पिता अपनी बेटी को वंदे भारत एक्सप्रेस में बैठाकर विदा कर रहे हैं. बेटी ट्रेन के अंदर बैठी है और पापा प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं. जैसे ही ट्रेन चलती है, पापा खुद को रोक नहीं पाते और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं. यह नजारा इतना भावुक था कि जिसने भी वीडियो देखा, उसकी आंखें नम हो गईं. पिता-बेटी का यह प्यारा रिश्ता लोगों को अंदर तक छू गया. यही वजह है कि यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गया. 

इंटरनेट पर छाया इमोशनल वीडियो

इस वीडियो को सोशल मीडिया पर पूर्वी पंचाल ने शेयर किया है. उनकी इंस्टाग्राम आईडी Instagram पर डाली गई इस Reel को करोड़ों लोग देख चुके हैं. अब तक इस वीडियो को लगभग 4 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है और 30 लाख से ज्यादा लोगों ने इसे लाइक किया है. हजारों यूजर्स ने कमेंट कर अपनी भावनाएं जाहिर की हैं. इस वीडियो की खास बात सिर्फ पिता का रोना नहीं है, बल्कि वह गहरा रिश्ता है जो दोनों के बीच साफ दिखाई देता है. 

क्या है वायरल वीडियो में? 

वीडियो में दिखाया गया है कि एक पिता अपनी बेटी को वंदे भारत एक्सप्रेस में बैठाने स्टेशन आए हैं. बेटी ट्रेन के अंदर अपनी सीट पर बैठी है और पापा प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर उसे देख रहे हैं. जैसे ही ट्रेन चलना शुरू होती है, पिता अपनी फिलिंगस पर काबू नहीं रख पाते, उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं.  वह ट्रेन के साथ-साथ कुछ दूर तक चलते हैं और बार-बार अपनी बेटी को देखते रहते हैं. उधर ट्रेन के अंदर बैठी बेटी भी रो रही होती है. वह खिड़की से अपने पापा को देखती है और भावुक हो जाती है. दोनों अलग हो रहे हैं, लेकिन उनके बीच का प्यार साफ दिखाई देता है. वीडियो में कोई बड़ी घटना नहीं है, बस एक पिता-बेटी की सच्ची फीलिंग्स हैं. यही सादगी और सच्चाई लोगों के दिल को छू गई, और यही वजह है कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A post shared by Purvii🐰 (@ipurvipanchal)

कैप्शन और ज्यादा इमोशनल करने वाला

पूर्वी ने अपनी Reel के साथ एक लंबा और दिल छू लेने वाला कैप्शन भी लिखा है. उन्होंने बताया कि जिस दिन से उन्होंने अकेले सफर करना शुरू किया, उसी दिन से उनके और उनके पापा के बीच यह एक खास रिवाज बन गया. वो चाहे कितनी भी दूर जाएं, किस भी साधन से जाएं, उनके पापा उन्हें स्टेशन छोड़ने जरूर आते हैं. हर बार उनकी आंखों में आंसू होते हैं और हर बार पूर्वी भी ट्रेन या फ्लाइट में बैठकर रोती हैं, लेकिन मजेदार बात यह है कि जब दोनों फोन पर बात करते हैं, तो अंत में छोटी-छोटी बातों पर बहस भी हो जाती है, जैसे दो बच्चे लड़ रहे हों, यही उनकी खासियत है कि लड़ते हैं, शिकायत करते हैं, और अगले ही पल हंस भी देते हैं. यही उनका सच्चा और खुला प्यार है.  पूर्वी ने अपने पापा के लिए जो फिलिंगस लिखी हैं, उन्हें पढ़कर कोई भी भावुक हो सकता है.

सोशल मीडिया पर कमेंट्स

वायरल वीडियो पर सोशल मीडिया पर लोग अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रहे हैं. इस वीडियो पर किसी ने कमेंट किया भगवान आप दोनों को खुश रखें, तो किसी ने कहा मैं तुम्हारे पापा को नहीं जानता, तुम्हें भी नहीं तो फिर मैं रो क्यों रहा हूं, वहीं एक यूजर ने लिखा तुम सच में लकी बेटी हो जिसके पास ऐसे पापा हैं. कुछ यूजर्स अपने खोए हुए पिताओं को याद कर इमोशनल हो रहे हैं. कमेंट्स में लोग प्यार, आशीर्वाद, और अपनी भावनाओं के मेल-जोल के जरिए अपने आप को इस पिता-बेटी के अनुभव से जोड़ रहे हैं. 

यह भी पढ़ें - दिल जीत लेते हैं राजपाल यादव के ये 10 मीम्स, हर सिचुएशन में होते हैं फिट

Published at : 13 Feb 2026 03:32 PM (IST)
Tags :
Vande Bharat Social Media Father-Daughter VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
बांग्लादेश के होने वाले पीएम तारिक रहमान की दिलचस्प है लव लाइफ, मुश्किल वक्त में जुबैदा ने थामे रखा हाथ, जानें कौन हैं वो
बांग्लादेश के होने वाले पीएम तारिक रहमान की दिलचस्प है लव लाइफ, मुश्किल वक्त में जुबैदा ने थामे रखा हाथ, जानें कौन हैं वो
बिहार
अनुष्का यादव को हुई बेटी, BJP ने तेज प्रताप को दी बधाई, कहा- 'लड्डू-मिठाई खाना है तो…'
अनुष्का यादव को हुई बेटी, BJP ने तेज प्रताप को दी बधाई, कहा- 'लड्डू-मिठाई खाना है तो…'
विश्व
बांग्लादेश में तारिक रहमान की BNP की बंपर जीत, पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ ने भेजा मैसेज, जानें क्या कहा
बांग्लादेश में तारिक रहमान की BNP की बंपर जीत, पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ ने भेजा मैसेज, जानें क्या कहा
स्पोर्ट्स
PSL 11 ऑक्शन में चौंकाने वाले नाम अनसोल्ड, इन स्टार खिलाड़ियों को नहीं मिला खरीदार
PSL 11 ऑक्शन में चौंकाने वाले नाम अनसोल्ड, इन स्टार खिलाड़ियों को नहीं मिला खरीदार
Advertisement

वीडियोज

Sansani: लैंबॉर्गिनी कांड का पिक्चर 'पोस्टमार्टम' !  | Crime
Board Exam 2026 : बोर्ड परीक्षा है या नकल का कम्पीटशन? परीक्षा के दौरान जमकर नकल | Viral Video
ABP Report: लैम्बॉर्गिनी वाला खेल, चट गिरफ्तारी पट बेल | Lucknow Lamborghini Crash | UP News
Maha Dangal With Chitra Tripath: कांग्रेसी सांसदों की 'फौज', किसने की गाली-गलौज? | Parliament
Lamborghini Crash: लैम्बॉर्गिनी कांड..आरोपी शिवम गिरफ्तार
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बांग्लादेश के होने वाले पीएम तारिक रहमान की दिलचस्प है लव लाइफ, मुश्किल वक्त में जुबैदा ने थामे रखा हाथ, जानें कौन हैं वो
बांग्लादेश के होने वाले पीएम तारिक रहमान की दिलचस्प है लव लाइफ, मुश्किल वक्त में जुबैदा ने थामे रखा हाथ, जानें कौन हैं वो
बिहार
अनुष्का यादव को हुई बेटी, BJP ने तेज प्रताप को दी बधाई, कहा- 'लड्डू-मिठाई खाना है तो…'
अनुष्का यादव को हुई बेटी, BJP ने तेज प्रताप को दी बधाई, कहा- 'लड्डू-मिठाई खाना है तो…'
विश्व
बांग्लादेश में तारिक रहमान की BNP की बंपर जीत, पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ ने भेजा मैसेज, जानें क्या कहा
बांग्लादेश में तारिक रहमान की BNP की बंपर जीत, पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ ने भेजा मैसेज, जानें क्या कहा
स्पोर्ट्स
PSL 11 ऑक्शन में चौंकाने वाले नाम अनसोल्ड, इन स्टार खिलाड़ियों को नहीं मिला खरीदार
PSL 11 ऑक्शन में चौंकाने वाले नाम अनसोल्ड, इन स्टार खिलाड़ियों को नहीं मिला खरीदार
मूवी रिव्यू
O’Romeo Review: रोमियो से हो जाएगा प्यार, जूलियट भी कम नहीं
रोमियो से हो जाएगा प्यार, जूलियट भी कम नहीं
विश्व
भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला बांग्लादेशी नेता मामूनुल हक चुनाव हारा, नहीं बचा पाया अपनी सीट
भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला बांग्लादेशी नेता मामूनुल हक चुनाव हारा, नहीं बचा पाया अपनी सीट
रिलेशनशिप
क्या आप भी मना रहे पहला Valentine’s Day? गलती से भी न करें ये गलती, वरना रूठ जाएगी पार्टनर
क्या आप भी मना रहे पहला Valentine’s Day? गलती से भी न करें ये गलती, वरना रूठ जाएगी पार्टनर
हेल्थ
Heart Disease Warning Signs: बीपी से लेकर सीढ़ियां चढ़ने तक, ये 4 तरीके बताएंगे कैसा है आपके दिल और आर्टरीज का हाल
बीपी से लेकर सीढ़ियां चढ़ने तक, ये 4 तरीके बताएंगे कैसा है आपके दिल और आर्टरीज का हाल
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
Embed widget