हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगये खुशी तो BMW में भी नहीं... साइकिल चला रहे बाप के कंधे पर बैठी बिटिया को देख इंटरनेट इमोशनल, देखें वीडियो

ये खुशी तो BMW में भी नहीं... साइकिल चला रहे बाप के कंधे पर बैठी बिटिया को देख इंटरनेट इमोशनल, देखें वीडियो

एक वीडियो में दिखाई देता है कि एक पिता साइकिल चला रहे थे और उनके कंधे पर उनकी बिटिया बैठी थी दोनों बहुत खुश दिखाई दे रहे थे. जिसके बाद वीडियो वायरल हो गया और इसे देखकर इंटरनेट पर लोग इमोशनल हो गए. 

By : कविता गाडरी | Updated at : 06 Feb 2026 07:02 AM (IST)
सोशल मीडिया पर अक्सर लग्जरी कारों, महंगे लाइफस्टाइल और रईसी की झलक दिखाने वाले वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन इस बार इंटरनेट पर जो वीडियो छाया हुआ है, उसमें न बीएमडब्ल्यू है, न आलीशान सड़कें फिर भी इसे देखकर लाखों लोग भावुक हो गए. यह वीडियो पिता-बेटी के उस रिश्ते को दिखाता है, जिसमें खुशी पैसों की मोहताज नहीं होती है. दरअसल वायरल हो रहे वीडियो में दिखाई देता है कि एक पिता साइकिल चला रहे थे और उनके कंधे पर उनकी बिटिया बैठी थी दोनों बहुत खुश दिखाई दे रहे थे. जिसके बाद यह वीडियो वायरल हो गया और इस वीडियो को देखकर इंटरनेट पर लोग इमोशनल हो रहे हैं. 

वायरल वीडियो में दिखाई दिया पिता और बेटी का प्यार 

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @geetappoo नाम के अकाउंट से वायरल हो रहे वीडियो में दिखाई देता है कि एक पिता साइकिल चला रहा है और उसकी छोटी-सी बेटी उसके कंधों पर बैठी हुई है. पिता पूरे संतुलन के साथ साइकिल चला रहा है और बेटी बहुत खुश नजर आ रही है. बच्ची के चेहरे की मुस्कान और पिता का सुकून भरा अंदाज यह बता देता है कि असली खुशी किसे कहते हैं. इस वीडियो में न कोई डर, न कोई शिकायत बस भरोसा, प्यार और बचपन की बेफिक्री दिखाई देती है. यही वजह है कि इस वीडियो ने लोगों के दिल को छू लिया और लोग इस वीडियो पर खूब प्यार लूटा रहे हैं. 

वीडियो देख सोशल मीडिया पर भावुक हुए लोग

इस वीडियो ने लोगों को उनकी अपनी यादों में लौटा दिया. कई यूजर्स ने इसे रियल लाइफ हैप्पीनेस बताया तो कुछ ने कहा कि यही वो पल है, जो जिंदगी भर याद रहते हैं. लोगों का कहना है कि ऐसी खुशी महंगी गाड़ियों में बैठकर भी नहीं मिलती है. इस वीडियो को देखकर एक यूजर कमेंट करता है जीवन का सच्चा सुख माता-पिता के साथ ही रहता है. वहीं दूसरा यूजर कमेंट करता है सच की असली जिंदगी तो बचपन तक ही होती है, बाद में जिम्मेदारियां और टेंशन ही बचती है. इसके अलावा एक और कमेंट आया कि बाप अपने बच्चों की खुशी के लिए सब कुछ कर देते हैं. वहीं किसी ने वीडियो देख कमेंट किया बेटियां सचमुच पापा की परी होती हैं. एक यूजर ने भावुक होकर कमेंट किया ये खुशी तो BMW वालों को भी नसीब नहीं होती.

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Published at : 06 Feb 2026 07:02 AM (IST)
