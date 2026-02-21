"बार बार भौंक रहा था" दुल्हन के कुत्ते को बारातियों ने पीटा तो जमकर चले लात घूंसे, बुलानी पड़ी पुलिस, यूजर्स हैरान

शादी का दिन हर परिवार के लिए खुशियों और जश्न का मौका होता है. सजावट, मेहमानों की चहल-पहल, ढोल-नगाड़े और रस्मों के बीच दो परिवार एक नए रिश्ते में बंधते हैं. लेकिन उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में एक शादी ऐसी रही, जो खुशियों से ज्यादा हंगामे की वजह से सुर्खियों में आ गई. यहां दुल्हन के पालतू कुत्ते को लेकर शुरू हुआ छोटा सा विवाद देखते ही देखते इतना बढ़ गया कि शादी मंडप ही रणक्षेत्र में बदल गया. कुर्सियां चलीं, डंडे चले, लोग घायल हुए और आखिरकार शादी ही टूट गई. यह घटना अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और लोग इसे लेकर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

कुत्ते की वजह से घराती और बारातियों में जमकर चले लात घूंसे

मामला फतेहपुर जिले के खागा कोतवाली क्षेत्र के एक गेस्ट हाउस का है. बुधवार रात यहां एक शादी समारोह चल रहा था. दुल्हन का परिवार प्रयागराज से बसों और निजी गाड़ियों से पहुंचा था, जबकि दूल्हा पक्ष पारंपरिक बारात लेकर आया था. शुरुआती रस्में शांति से पूरी हो गईं. जयमाला भी हो गई और माहौल खुशनुमा था. बताया जा रहा है कि दूल्हा सुमित केसरवानी और दुल्हन पहले से एक-दूसरे को जानते थे. दोनों ने पहले कानपुर के आर्य समाज मंदिर में शादी भी कर ली थी. बाद में परिवारों के बीच बातचीत हुई और तय हुआ कि फतेहपुर में धूमधाम से दोबारा शादी की जाएगी ताकि दोनों पक्षों के रिश्तेदार शामिल हो सकें.

लगातार भौंक रहे पालतू कुत्ते से खौला बाराती का खून

लेकिन गुरुवार तड़के करीब 4 बजे माहौल अचानक बदल गया. उस समय मंडप में गहनों की रस्म चल रही थी. इसी दौरान दुल्हन का पालतू कुत्ता, जिसे परिवार ने थोड़ी दूरी पर बांध रखा था, लगातार भौंकने लगा. बताया जा रहा है कि दूल्हे पक्ष के एक युवक को यह शोर नागवार गुजरा और उसने कथित तौर पर कुत्ते को पीट दिया. इस बात से दुल्हन पक्ष के लोग भड़क गए. पहले बहस हुई और फिर मामला हाथापाई तक पहुंच गया. चश्मदीदों के अनुसार देखते ही देखते कुर्सियां और डंडे चलने लगे. दुल्हन पक्ष के शुभम गुप्ता, ऋषभ केसरवानी और संगीता देवी के सिर में चोट आई और वे लहूलुहान हो गए. दूल्हा पक्ष के भी एक-दो लोगों को हल्की चोटें आईं.

पहुंची पुलिस, सोशल मीडिया पर यूजर्स ने यूं किया रिएक्ट

हंगामा बढ़ने पर पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस के पहुंचते ही वहां अफरा-तफरी मच गई और कई मेहमान मौके से भाग गए. हालात इतने बिगड़ गए कि शादी रद्द कर दी गई. दोनों परिवारों के बीच रिश्ते में आई दरार ने इस खुशी के मौके को कड़वाहट में बदल दिया. सोशल मीडिया पर यह मामला तेजी से वायरल हो रहा है. कुछ लोग कह रहे हैं कि गुस्से में उठाया गया एक गलत कदम दो परिवारों की खुशियां छीन सकता है. वहीं कई यूजर्स पालतू जानवरों के साथ दुर्व्यवहार को लेकर भी नाराजगी जता रहे हैं.

