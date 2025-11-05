हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार में रिपोर्टर के सवाल पर चरमरा गए अंग्रेजी के माड़साब! वायरल वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी

अंग्रेजी के माड़साब कुछ बोल तो रहे थे लेकिन ऐसा लग रहा था मानो उन्हें हर शब्द याद से नहीं बल्कि अटक-अटक कर आ रहा हो. रिपोर्टर का सवाल सुनते ही उनका आत्मविश्वास जैसे हवा में उड़ गया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 05 Nov 2025 06:55 AM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया पर इन दिनों बिहार के बेंगूसराय का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें अंग्रेजी पढ़ाने वाले एक टीचर अपनी ही अंग्रेजी में बुरी तरह उलझ जाते हैं. वीडियो में एबीपी न्यूज के एक रिपोर्टर उस टीचर से बातचीत करते नजर आते हैं और उनसे सीधा सवाल करते हैं कि “बेंगूसराय के बारे में अंग्रेजी में 5 लाइन में बताइए.” बस फिर क्या था, टीचर की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई. अंग्रेजी के माड़साब कुछ बोल तो रहे थे लेकिन ऐसा लग रहा था मानो उन्हें हर शब्द याद से नहीं बल्कि अटक-अटक कर आ रहा हो. रिपोर्टर का सवाल सुनते ही उनका आत्मविश्वास जैसे हवा में उड़ गया और उनकी बोली में घबराहट साफ झलक रही थी.

अंग्रेजी के माड़साब की अंग्रेजी सुन नहीं रुकेगी हंसी

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि अंग्रेजी के इस टीचर ने कुछ सेकंड तक सोचा, फिर बोले तो शब्दों का मेला सा लग गया. “This is… Bengusarai… it is… people is… very… uh… good…” जैसी बेतरतीब लाइनों से सोशल मीडिया यूजर्स अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं. वो हर दूसरे शब्द पर “इज एम आर” करते नजर आए और अंत में खुद पर अफसोस करते हुए खामोश से रह गए.” इस पर रिपोर्टर मुस्कुराते हुए कहते हैं, “ये हैं वो माड़साब जो बिहार के बच्चों को अंग्रेजी सिखाते हैं.” यही लाइन अब सोशल मीडिया पर मीम बन गई है.

यूजर्स ने ला दी मजेदार कमेंट्स की बाढ़

वीडियो के सामने आते ही सोशल मीडिया यूजर्स ने मजेदार कमेंट्स की बाढ़ ला दी. किसी ने लिखा, “अब समझ आया बच्चों का ग्रामर क्यों खराब है.” तो किसी ने तंज कसा, “सर को पहले खुद क्लास लेनी चाहिए.” कई यूजर्स ने यह भी कहा कि “अंग्रेजी पढ़ाना गलत नहीं, लेकिन आत्मविश्वास जरूरी है.” वहीं कुछ लोगों ने रिपोर्टर की तारीफ की कि उन्होंने सवाल तो सहज पूछा लेकिन टीचर का बर्ताव देखकर भी मजाक नहीं उड़ाया.

बिहार के भविष्य पर सवाल खड़ा करता वीडियो

बहरहाल, बेंगूसराय के इस वायरल वीडियो ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि जो लोग बच्चों का भविष्य तय कर रहे हैं, क्या वे खुद इतनी तैयारी रखते हैं कि मंच पर बिना हिचक के कुछ बोल सकें. सोशल मीडिया पर यह वीडियो जितना मजेदार लग रहा है, उतना ही यह शिक्षा के स्तर पर सोचने को मजबूर भी कर रहा है.

Published at : 05 Nov 2025 06:55 AM (IST)
TRENDING VIRAL VIDEO Bihar English Teacher
