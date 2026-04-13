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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगमगरमच्छ को घर में रखने के लिए अदालत और सरकार से भिड़ा शख्स, फिर जो हुआ उसे जान खूब रोया इंटरनेट

मगरमच्छ को घर में रखने के लिए अदालत और सरकार से भिड़ा शख्स, फिर जो हुआ उसे जान खूब रोया इंटरनेट

न्यूयॉर्क में एक शख्स को 30 साल से पाले अपने ‘इमोशनल सपोर्ट’ मगरमच्छ से अलग होना पड़ा. 2 साल तक चली कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार उसने हार मान ली, और अब उसका पालतू अल्बर्ट एक रिहैब सेंटर में है.

By : शेख इंजमाम उल हक | Updated at : 13 Apr 2026 07:38 AM (IST)
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सोशल मीडिया और खबरों की दुनिया में इन दिनों एक अजीब लेकिन भावुक कहानी चर्चा में है, जहां एक शख्स अपने “इमोशनल सपोर्ट” पालतू जानवर को खोने के बाद सुर्खियों में आ गया है. मामला अमेरिका के न्यूयॉर्क का है, जहां एक व्यक्ति ने करीब 30 साल तक एक विशाल मगरमच्छ को अपने घर में पालतू की तरह रखा. लेकिन अब कानूनी लड़ाई के बाद उसे अपने इस अनोखे साथी से अलग होना पड़ा है. यह कहानी सिर्फ एक पालतू जानवर की नहीं, बल्कि इंसान और जानवर के बीच बने गहरे रिश्ते और कानून के टकराव की भी है, जिसने लोगों को हैरान और भावुक दोनों कर दिया है.

30 साल से घर में था मगरमच्छ

न्यूयॉर्क के रहने वाले टोनी कैवेलारो नाम के व्यक्ति ने “अल्बर्ट” नाम के एक 12 फुट लंबे और करीब 750 पाउंड वजनी मगरमच्छ को अपने घर में पाला हुआ था. बताया जा रहा है कि वह इसे अपने घर के अंदर बने स्विमिंग पूल में रखता था और पिछले 30 सालों से दोनों साथ रह रहे थे. टोनी के लिए यह मगरमच्छ सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं, बल्कि एक तरह से उसका इमोशनल सपोर्ट भी बन चुका था.

परमिट खत्म हुआ तो शुरू हुआ विवाद

समस्या तब शुरू हुई जब साल 2021 में इस मगरमच्छ को रखने का परमिट खत्म हो गया. अधिकारियों के मुताबिक, टोनी न सिर्फ इस खतरनाक जानवर को घर में रख रहा था, बल्कि लोगों को उसे छूने और उसके साथ पूल में जाने की भी इजाजत दे रहा था, जो नियमों के खिलाफ है. इसी वजह से मामला गंभीर हो गया और सरकारी विभाग ने दखल दिया.

सरकार ने जब्त कर लिया ‘अल्बर्ट’

मार्च 2024 में न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंटल कंजर्वेशन (DEC) ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अल्बर्ट को जब्त कर लिया. अधिकारियों का कहना था कि यह कदम पब्लिक सेफ्टी के लिए जरूरी है. इसके बाद टोनी ने अपने पालतू को वापस पाने के लिए कानूनी लड़ाई शुरू की, जो करीब दो साल तक चली.

आखिरकार छोड़नी पड़ी कानूनी लड़ाई

हालांकि, लंबे समय तक केस लड़ने के बाद टोनी ने हार मान ली और केस वापस लेने का फैसला किया. उन्होंने कहा कि यह लड़ाई बहुत महंगी और तनावपूर्ण हो चुकी थी और उन्हें लगने लगा था कि उन्हें अल्बर्ट कभी वापस नहीं मिलेगा. उनके मुताबिक, अगर केस जारी रखते तो उन्हें और भी ज्यादा समय और पैसा खर्च करना पड़ता.

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अब कहां है मगरमच्छ? यूजर्स ने दिए ऐसे रिएक्शन

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अल्बर्ट को अब टेक्सास के एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में रखा गया है, जहां उसकी देखभाल की जा रही है. वहीं टोनी इस पूरे मामले से काफी दुखी हैं और उन्हें लगता है कि उनके साथ सही व्यवहार नहीं किया गया. सोशल मीडिया पर अब ये मामला तेजी से वायरल हो रहा है. जिसे लेकर यूजर्स भी रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...लोगों को इसके पास जाने देना और पूल में उतारना मूर्खता है. एक और यूजर ने लिखा...ये जानवर दरिंदा है, मगरमच्छ किसी के दोस्त नहीं हो सकते. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, ये क्या पाल लिया भाई ने.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 13 Apr 2026 07:38 AM (IST)
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