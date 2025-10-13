हाथी के पैरों तले आ गई मासूम बकरी! पापड़ की तरह हुई चपटी- वीडियो देख कांप उठेगा कलेजा

सोशल मीडिया वैसे तो अजीब और मजेदार वीडियो से भरा पड़ा है, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर दिल पसीज जाता है और लोगों का कलेजा मुंह को आ जाता है. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक बकरी की दर्दनाक मौत देखकर आपका भी कलेजा मुंह को आ जाएगा. दरअसल, सड़क चलते एक हाथी ने एक मासूम बकरी को अपने पैरों तले रौंद दिया, जिसके बाद तो मानों बकरी पापड़ बन गई.

हाथी ने बकरी को पैरों तले कुचला

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें शहर की सड़कों पर एक हाथी के दनदना कर चलते हुए दिखाया गया है. इस दौरान शहर की सड़कों पर कुछ बकरियों का झुंड भी है. हाथी जैसे ही उस झुंड के पास से गुजरता है वैसे ही एक बकरी दौड़कर अचानक हाथी के सामने आ जाती है. जैसे ही बकरी हाथी के सामने आती है वैसे ही हाथी का पैर उस मासूम बकरी पर पड़ता है और बकरी का कचूमर निकल जाता है. बकरी मानों हाथी के पैरों तले दबकर पापड़ बन जाती है. वीडियो जिसने भी देखा उसके आंसू निकल आए.

हो गई दर्दनाक मौत!

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बकरी को मालूम भी नहीं था कि पीछे से उसकी मौत आ रही है. जैसे ही पैर बकरी पर पड़ता है वैसे ही बकरी की जान निकल जाती है. वीडियो इतना खतरनाक है कि आगे का सीन दिखाने से पहले ही कैमरामैन कैमरे को बंद कर लेता है. वीडियो इंटरनेट पर वायरल है और लोग इसे लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

यूजर्स ने जताया दुख, बोले जानवर का जीवन है ही ऐसा

वीडियो को Anis Khan नाम के फेसबुक अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...जानवर की जिंदगी होती ही ऐसी है, हर कदम पर मौत मंडराती है. एक और यूजर ने लिखा...ये तो ऐसा लग रहा है जैसे एआई वीडियो है. नकलीपन काफी फैल गया है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा... वह लोग भी दुख जता रहे हैं जो जमकर मटन का सेवन करते हैं.

