सोशल मीडिया की दुनिया में हर दिन हजारों वीडियो सामने आते हैं लेकिन कुछ पल ऐसे होते हैं जो दिल को छू जाते हैं और लंबे समय तक याद रह जाते हैं. इंसान और जानवर के बीच का रिश्ता हमेशा से भावनाओं और अपनापन से भरा रहा है. कभी कोई कुत्ता अपनी वफादारी से लोगों का दिल जीत लेता है तो कभी कोई पक्षी इंसान के साथ दोस्ती करके सभी को हैरान कर देता है. इन दिनों इंटरनेट पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक विशाल हाथी और एक नन्ही बच्ची का अनोखा रिश्ता देखने को मिला. यह नजारा इतना भावुक कर देने वाला है कि इसे देखने वाला हर शख्स मुस्कुरा भी रहा है और सुकून भी महसूस कर रहा है.

हाथी ने मासूम बच्ची को सूंड से दिया आशीर्वाद

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक छोटी सी बच्ची पहले तो हाथी के पास जाने से हिचकिचाती है. उसकी मासूम आंखों में डर साफ झलकता है. लेकिन उसके साथ खड़ा आदमी उसे हौसला देता है और बच्ची धीरे-धीरे आगे बढ़ती है. जैसे ही बच्ची हाथ जोड़कर हाथी को प्रणाम करती है वैसे ही हाथी भी अपनी लंबी सूंड धीरे से बच्ची के सिर पर रख देता है. यह नजारा किसी आशीर्वाद से कम नहीं लगता. मानो भगवान खुद इस मासूम पर कृपा बरसा रहे हों. हाथी को लोगों ने शाही चादर औढ़ा रखी है इसके अलावा हाथी के मस्तक पर विशाल तिलक भी बना हुआ है, जिससे ज्यादा लोग आकर्षित हो रहे हैं.

View this post on Instagram A post shared by Comedyculture.in ™ (@comedyculture.in)

यह भी पढ़ें: ये कैसा रावण है... छोटा हाथी पर निकली जलते हुए रावण की सवारी, वीडियो देखकर दहशत में यूजर्स

यूजर्स ने यूं किया रिएक्ट

वीडियो को comedyculture.in नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा....जानवर भी जानता है कि आशीर्वाद कैसे देते हैं, वाह मजा आ गया. एक और यूजर ने लिखा...गजराज पूरे धार्मिक लग रहे हैं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा....जानवर है, भरोसा नहीं किया जा सकता. बच्चों को दूर रखें.

यह भी पढ़ें: Video: 'मां की गाली देगा?', दिल्ली मेट्रो में सीट विवाद को लेकर बवाल, जमकर हुई हाथापाई, देखें वीडियो