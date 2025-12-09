कभी-कभी अधूरा भाषा ज्ञान आपको केवल दुविधा में ही नहीं डालता बल्कि आपकी इज्जत का भी फालूदा कर देता है. अब सोशल मीडिया पर वायरल इन चाची को ही देख लीजिए. कचरे को लेकर अपने पड़ोस के चाचा से झगड़ रही ये चाची शट अप के जवाब में आई लव यू बोल बैठीं, जबकि चाची को न इसका मतलब पता था और न ही गंभीरता. वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देखने के बाद हंसते हंसते आपका पेट दर्द करने लगेगा. यूजर्स भी वीडियो देखकर बस यही कह रहे हैं, चाची ने तो चाचा का दिन बना दिया.

झगड़े में फूटी चाचा की अंग्रेजी, चाची को यू शट अप कहकर डांटा

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला अपने पड़ोस के चाचा से घर के आगे पड़े कचरे को लेकर झगड़ रही है. दोनों में बहस बाजी चालू है और पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो चुका है. लोग दोनों के झगड़े का वीडियो बना रहे हैं बहस को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं. तभी किसी बात को लेकर बहस ज्यादा ही बढ़ जाती है और मामला गहमा गहमी तक पहुंच जाता है, तो चिढ़कर चाचा उन चाची को तेज आवाज में यू शट अप कह देते हैं, बस फिर क्या था. चाची का पारा ऐसा चढ़ता है कि तीन शब्द जो चाची ने कहीं से सुने थे अंग्रेजी के, वो बोल पड़ती हैं और हो जाता है कांड.

View this post on Instagram A post shared by 💫 @FullOnFunny (@funny_videos_09k)

बदले में चाची गुस्से में बोली आई लव यू और झगड़ा बन गया कांड

वीडियो में दिख रहा है कि जैसे ही चाचा झगड़ा कर रही चाची को अंग्रेजी में यू शट अप कहते हैं वैसे ही चाची पलटकर चाचा को आई लव यू कह डालती है और वो भी इतनी फुर्ती से कि चाचा और आसपास खड़े लोग दंग रह जाते हैं. जैसे ही चाची आई लव यू बोलती है पूरा इंटरनेट ठहाकों से गूंज उठता है. वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे लेकर मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: Video: 'मां की गाली देगा?', दिल्ली मेट्रो में सीट विवाद को लेकर बवाल, जमकर हुई हाथापाई, देखें वीडियो

यूजर्स लेने लगे मजे

वीडियो को funny_videos_09k नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...हमला अचानक हुआ था, अब चाचा रातभर सो नहीं पाएंगे. एक और यूजर ने लिखा...चाची ने एक वाक्य में झगड़ा खत्म कर दिया. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...आंटी ने जंग को प्यार में बदल दिया.

यह भी पढ़ें: ये कैसा रावण है... छोटा हाथी पर निकली जलते हुए रावण की सवारी, वीडियो देखकर दहशत में यूजर्स