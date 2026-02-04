Video: "बारात कभी भी वापस जा सकती है" दुल्हन ने एंट्री पर किया ऐसा डांस, देखते रह गए ससुराल वाले- वीडियो वायरल

शादी की एंट्री आमतौर पर शरमाती हुई दुल्हन, हल्की मुस्कान और धीमे कदमों से होती है. लेकिन इस बार इंटरनेट पर जो वीडियो तहलका मचा रहा है, उसने शादी की सारी परंपराओं को हिला कर रख दिया है. जैसे ही “मेरे सैयां सुपरस्टार” गाने की धुन बजी, दुल्हन ने ऐसा डांस शुरू किया कि देखने वालों को लगा मानो स्टेज नहीं बल्कि पूरा पंडाल भूकंप की चपेट में आ गया हो. लहंगे की हर लय के साथ ताल मिलाता आत्मविश्वास, चेहरे पर बेखौफ एक्सप्रेशन और कदमों में ऐसी ऊर्जा कि ससुराल वाले हों या मेहमान, सब बस आंखें फाड़कर देखते रह गए. सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि यह सिर्फ एंट्री नहीं, बल्कि दुल्हन का पावर स्टेटमेंट था.

दुल्हन ने किया खतरनाक डांस, देखते रह गए ससुराल वाले

वायरल हो रहा यह वीडियो एक शादी समारोह का बताया जा रहा है, जहां दुल्हन ने अपनी एंट्री को किसी फिल्मी स्टेज परफॉर्मेंस में बदल दिया. लाल जोड़े में सजी दुल्हन जैसे ही स्टेज की ओर आई, बैकग्राउंड में बजा सुपरहिट गाना “मेरे सैयां सुपरस्टार”. इसके बाद जो हुआ, उसने पूरे माहौल को पूरी तरह बदल दिया. दुल्हन ने बिना किसी झिझक के दमदार डांस मूव्स दिखाए और ऐसा लगा मानो वह महीनों से इसी पल की तैयारी कर रही हो. डांस इतना एनर्जी से भरा हुआ था कि आसपास खड़ी महिलाएं और रिश्तेदार भी खुद को तालियां बजाने से रोक नहीं पाए. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दुल्हन की हर अदा में कॉन्फिडेंस झलक रहा है. न कोई घबराहट, न कोई संकोच. यह वही पल था, जिसने सोशल मीडिया यूजर्स को दीवाना बना दिया.

यूजर्स ने यूं किया रिएक्ट

इस वीडियो के सामने आते ही इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई. कोई लिख रहा है “ऐसी दुल्हन मिले तो शादी सुपरहिट हो जाए”. तो कोई कह रहा है “यह डांस नहीं, दुल्हन का तूफान है”. कई यूजर्स ने इसे अब तक की सबसे पावरफुल ब्राइडल एंट्री बताया है. कुछ लोग मजाक में यह भी लिख रहे हैं कि दूल्हा अब लाइफटाइम फैन हो गया होगा.

लाखों बार देखा गया वीडियो

खास बात यह है कि यह वीडियो सिर्फ डांस तक सीमित नहीं रहा. यह एक ट्रेंड बनता नजर आ रहा है. आज की दुल्हनें सिर्फ रस्में निभाने नहीं, बल्कि अपनी पहचान और आत्मविश्वास दिखाने आ रही हैं. यह एंट्री उसी बदलते दौर की तस्वीर है, जहां शादी भी सेलिब्रेशन के साथ-साथ सेल्फ एक्सप्रेशन बन चुकी है. वीडियो को tumara.abhay नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने लाइक भी किया है.

