देश चुनौतियों से नहीं... ताजी बनी सड़क पर दारूबाज शख्स ने चला दी मोटरसाइकिल, वीडियो देख खून खौल जाएगा

देश चुनौतियों से नहीं... ताजी बनी सड़क पर दारूबाज शख्स ने चला दी मोटरसाइकिल, वीडियो देख खून खौल जाएगा

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक आदमी नई सड़क जो पूरी तरह सुखी भी नहीं थी. उस सड़क पर मोटरसाइकिल चला देता है . जिससे पूरी नई बनी सड़क पर टायर के निशान बन जाते हैं और सड़क खराब हो जाती है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 03 Oct 2025 09:10 AM (IST)
भारत में आमतौर पर खराब सड़कों को लेकर लोग परेशान रहते हैं. शहर से लेकर गांव तक आये द‍िन खराब सड़कें हजारों एक्सीडेंट का कारण बनती है. खराब सड़कों की वजह से कई बार तो लोगों की मौत तक हो जाती है. ऐसे में सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो और वायरल हो रहा है जिसे देखकर हर कोई हैरान और गुस्से द‍िख रहा है. दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक आदमी नई बनी सड़क जो अभी तक पूरी तरह सुखी भी नहीं थी. उस सड़क पर मोटरसाइकिल चला कर निकल जाता है . जिससे पूरी नई बनी सड़क पर टायर के निशान बन जाते हैं और सड़क खराब हो जाती है. वहीं जिस शख्स ने नई बनी सड़क पर मोटरसाइकिल चलाई वह नशे में धुत बताया जा रहा है. सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो को देखकर काफी भड़क रहे हैं और तरह-तरह के कमेंट भी कर रहे हैं. 

वीडियो में क्या दिखा?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @𝙼𝚛 𝚃𝚢𝚊𝚐𝚒 नाम के अकाउंट से शेयर किए गए, इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि एक आदमी नई ताजा बनी सड़क से तेज रफ्तार में अपनी मोटरसाइकिल निकाल देता है. जिसके चलते पूरी सड़क खराब हो जाती है. वहीं बाइक चालक को भी पूरी तरह नशे में धुत होता है. इसके अलावा वीडियो वायरल होने के बाद वीडि‍यो से सोशल मीडि‍या यूजर्स बाइक के नंबर निकाल लिए. बाइक नंबरों के अनुसार यह मामला इंदौर का बताया जा रहा है और वह बाइक मोहम्मद जब्बार के नाम पर बताई जा रही है. एक सोशल मीडिया यूजर ने बाइक की डिटेल भी शेयर की जिसके अनुसार बाइक का इंश्योरेंस भी समाप्त हो चुका है. 

सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शन 

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्‍स पर लोग वीड‍ियो को लेकर जमकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कई लोग तो वीडियो को देखकर काफी नाराज हो रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त की कार्रवाई की जानी चाहिए. वहीं एक यूजर ने वीडियो ल‍िखा कि‍ देश चुनौतियों से नहीं... भरा हुआ है. इसके अलावा एक यूजर ल‍िखता है क‍ि सड़क सुरक्षा को नजरअंदाज करना अब गंभीर अपराध बन चुका है, नशे में वाहन चलाना किसी भी नागरिक के लिए खतरे की घंटी हो सकती है.  एक यूजर ने तो वीडियो बनाने वाली पर ही गुस्सा द‍िखा दिया और लिखा कि इस तरह वीडियो बनाने से अच्छा उस बाइक सवार को रोक कर पीटना चाहिए. वहीं एक और यूजर लिखता है कि वैसे ही पहले देश में सड़कें सही से नहीं बनती है और फ‍िर जब बनती है तो इस तरह से कुछ लोग खराब कर देते हैं. ऐसे ही लोगों की वजह से जनता परेशान रहती है.

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Published at : 03 Oct 2025 09:10 AM (IST)
TRENDING VIRAL VIDEO Road Damage Drunk Biker
प्राइवेसी पॉलिसी

