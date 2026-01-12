Social media: सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति सड़क के गलत साइड पर गाड़ी चलाते हुए अपनी महिंद्रा थार के 'फायदों' के बारे में खुलेआम शेखी बघार रहा है. यह वीडियो खुद ड्राइवर ने ही रिकॉर्ड किया है. इसमें वह गलत साइड से गाड़ी चलाते हुए कहता है कि थार रखने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह बिना किसी नतीजे के ट्रैफिक कानून को तोड़ने की इजाजत देती है.

थार चला रहे युवक का वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने दिल्ली ट्रैफिक पुलिस जैसे यातायात अधिकारियों को टैग करते हुए सख्त कानूनी कार्रवाई और ड्राइवर के लाइसेंस को रद्द करने की अपील की है.

वीडियो शेयर करते हुए X पर एक यूजर ने लिखा, ''कोविड तो खत्म हो गया, लेकिन एक और महामारी ने हमारी सड़कों पर कब्जा कर लिया: थारटार्ड मानसिकता वायरस! यह सोच बेहद घिनौनी है कि गाड़ी खरीदते ही लोगों की कॉमन सेंस कैसे खत्म हो जाती है. यह वाकई चौंकाने वाला और खतरनाक है.''

COVID ended, but another epidemic took over our roads the Thartards mentality virus! This mindset is beyond insane.



How does buying a vehicle suddenly delete common sense? It’s honestly shocking and dangerous.



If anyone can genuinely figure out what psychological switch… pic.twitter.com/aZF519zRdv — Rattan Dhillon (@ShivrattanDhil1) January 11, 2026

अन्य यूजर ने कहा, ''अगर कोई वाकई यह पता लगा सकता है कि थार खरीदने के बाद किस मनोवैज्ञानिक बदलाव से व्यक्ति प्रभावित होता है, तो मैं खुशी-खुशी उनके लिए एक हफ्ते की छुट्टी का खर्च उठाऊंगा. ''

लोगों ने जाहिर किया गुस्सा

इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर सख्त नाराजगी देखने को मिली है. कई यूजर्स ने इसे "थार्टार्ड मानसिकता" की निंदा की, जिसे कुछ थार मालिकों की लापरवाही और घमंडी व्यवहार के तौर पर देखा जा रहा है.

एक यूजर ने लिखा, "समस्या थार या स्कॉर्पियो नहीं है. समस्या वह विशेषाधिकार है जो कुछ ड्राइवर सोचते हैं कि इसके गाड़ी के साथ मुफ्त में मिलता है." दूसरे यूजर ने लिखा, "मेरा सुझाव है कि अगर कोई थार ड्राइवर लापरवाही से गाड़ी चलाता है या हादसे में पकड़ा जाता है तो उस पर भारी जुर्माना लगे, गाड़ी जब्त की जाए और उसे बेचकर उस पैसे से सार्वजनिक जगहों की सफाई के लिए लोगों को रोजगार दिया जाए."

जबकि वहीं तीसरे यूजर ने लिखा, "यह सिर्फ थार वीरजी की बात नहीं है, बल्कि भारत में इस समय कार खरीदने वाले हर विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति की बात है.