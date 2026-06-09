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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगमैच के दौरान सोते दिखे डोनाल्ड ट्रंप, मुकाबले से पहले दिखा रहे थे एक्साइटमेंट- वीडियो वायरल

मैच के दौरान सोते दिखे डोनाल्ड ट्रंप, मुकाबले से पहले दिखा रहे थे एक्साइटमेंट- वीडियो वायरल

दरअसल, सोमवार को न्यूयॉर्क निक्स और सैन एंटोनियो स्पर्स के बीच बास्केटबॉल का बेहद रोमांचक मुकाबला चल रहा था. डोनाल्ड ट्रंप इस मैच को देखने पहुंचे थे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 09 Jun 2026 04:19 PM (IST)
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दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों सोशल मीडिया पर एक बेहद ही मजेदार वजह से चर्चा में आ गए हैं. न्यूयॉर्क के मशहूर मैडिसन स्क्वायर गार्डन में चल रहे बास्केटबॉल के सबसे बड़े मुकाबले को देखने पहुंचे राष्ट्रपति ट्रंप मैच के दौरान अपनी आलीशान सीट पर बैठे-बैठे ही सो गए. टीवी कैमरों ने उनकी यह झपकी ऑन-कैमरा रिकॉर्ड कर ली, जिसके बाद इंटरनेट पर उनका वीडियो आग की तरह फैल गया है और लोग जमकर मजे ले रहे हैं.

इतिहास रचने गए थे, लेकिन कैमरे में कैद हो गई 'नींद'

दरअसल, सोमवार को न्यूयॉर्क निक्स और सैन एंटोनियो स्पर्स के बीच बास्केटबॉल का बेहद रोमांचक मुकाबला चल रहा था. डोनाल्ड ट्रंप इस मैच को देखने पहुंचे थे और इसी के साथ वह इतिहास में एनबीए फाइनल्स का मैच देखने वाले अमेरिका के पहले मौजूदा राष्ट्रपति बन गए. मैच शुरू होने से पहले ट्रंप ने मीडिया से कहा था कि वह इस मुकाबले को लेकर बेहद एक्साइटेड हैं. लेकिन जैसे ही मैच आगे बढ़ा और टीवी कैमरे ट्रंप के वीआईपी केबिन की तरफ घूमे, तो देखा गया कि राष्ट्रपति महोदय अपनी आंखें बंद किए आराम से झपकी ले रहे हैं. बस फिर क्या था, सोशल मीडिया की जनता को बैठे-बिठाए मजे लेने का मौका मिल गया.

स्टेडियम में ट्रंप को देखकर हुटिंग भी हुई और चीयर्स भी

मैच के दौरान स्टेडियम का माहौल भी देखने लायक था. जब राष्ट्रगान के समय स्टेडियम की विशाल स्क्रीन पर राष्ट्रपति ट्रंप का चेहरा दिखाया गया, तो स्टेडियम में मौजूद जनता का मिला-जुला रिएक्शन देखने को मिला. स्टेडियम के कुछ हिस्सों से ट्रंप के लिए 'हू-हू' Boos की आवाजें आने लगीं और लोगों ने विरोध जताया. हालांकि, कुछ ही सेकंड बाद जब स्क्रीन पर न्यूयॉर्क निक्स के स्टार खिलाड़ियों को दिखाया गया, तो पूरी जनता खुशी से झूम उठी और तालियों की गड़गड़ाहट से स्टेडियम गूंज उठा.

यह भी पढ़ें: Seema Haider Viral Video: सीमा हैदर के बर्थडे पर सचिन ने गिफ्ट कर दी कार, आंखों पर पट्टी बांधकर दिया सरप्राइज; देखें वीडियो 

मैच में क्या हुआ?

जहां एक तरफ ऑफ-कोर्ट राष्ट्रपति ट्रंप अपनी नींद को लेकर चर्चा में थे, वहीं कोर्ट पर खिलाड़ियों के बीच जबरदस्त टक्कर चल रही थी. शुरुआत में सैन एंटोनियो स्पर्स की टीम ने शानदार खेल दिखाते हुए बढ़त बना ली थी. लेकिन सेकंड क्वार्टर में न्यूयॉर्क निक्स ने ऐसी धांसू वापसी की कि विरोधी टीम के छक्के छुड़ा दिए. अब न्यूयॉर्क निक्स की टीम इस बड़ी सीरीज में काफी आगे चल रही है और वह साल 1973 के बाद पहली बार चैंपियनशिप जीतने के बेहद करीब पहुंच गई है.

यह भी पढ़ें: घर में दम घुटता है साहब! मुंबई में बोरी बिछाकर खुले मैदान में सोने को मजबूर हुए मजदूर, वायरल वीडियो ने झकझोरा

Published at : 09 Jun 2026 04:19 PM (IST)
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