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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: 'कमरा क्यों नहीं ले लेते' पार्क में बैठ अपनी पार्टनर को किस कर रहा था वकील, पब्लिक ने बनाया भूत

Video: 'कमरा क्यों नहीं ले लेते' पार्क में बैठ अपनी पार्टनर को किस कर रहा था वकील, पब्लिक ने बनाया भूत

वायरल वीडियो को टिकटॉक क्रिएटर जे गुआपो ने शेयर किया है. वीडियो में कपल एक-दूसरे के साथ समय बिता रहा होता है, तभी क्रिएटर उन्हें टोक देता है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 26 Jul 2026 04:57 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर इन दिनों न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक अच्छी तरह तैयार होकर आए युवक और युवती पार्क की बेंच पर बैठे एक-दूसरे को किस करते नजर आते हैं. तभी वहां मौजूद एक कंटेंट क्रिएटर उनकी ओर कैमरा घुमाते हुए जोर से चिल्लाता है, "कमरा ले लो, यहां बच्चे भी हैं." अचानक हुई इस टिप्पणी से दोनों चौंक जाते हैं और तुरंत खुद को कैमरे से छिपाने की कोशिश करने लगते हैं. यही वीडियो अब इंटरनेट पर चर्चा का विषय बना हुआ है.

वीडियो में किस करता दिखाई दिया कपल

वायरल वीडियो को टिकटॉक क्रिएटर जे गुआपो ने शेयर किया है. वीडियो में कपल एक-दूसरे के साथ समय बिता रहा होता है, तभी क्रिएटर उन्हें टोक देता है. इसके बाद जब माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो जाता है तो वह कहता है, "मुझे मत छुओ, अगर तुमने मुझे छुआ तो मुझे भी जवाब देना पड़ेगा." इसके बावजूद वह लगातार दोनों की रिकॉर्डिंग करता रहता है. बताया जा रहा है कि यह टिकटॉकर ऐसे प्रैंक और लोगों से जुड़ी टकराव वाली वीडियो बनाने के लिए जाना जाता है.

लोगों ने लगाए तरह-तरह के कयास

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने दावा किया कि वीडियो में दिख रहे दोनों लोग मैनहट्टन में वकील हैं. हालांकि, अब तक उनकी पहचान या पेशे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. कुछ यूजर्स ने इस घटना की तुलना पिछले साल वायरल हुए कोल्डप्ले 'किस कैम' विवाद से भी की, जिसमें एक कपल को लेकर बेवफाई की अफवाहें फैल गई थीं. हालांकि इस मामले में ऐसा कोई सबूत सामने नहीं आया है कि दोनों के बीच किसी तरह का अफेयर है या वे शादीशुदा हैं.

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प्राइवेसी को लेकर छिड़ गई बहस

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंटा नजर आया. कुछ लोगों ने सार्वजनिक जगह पर किस करने को गलत बताया, लेकिन बड़ी संख्या में यूजर्स ने वीडियो बनाने वाले कंटेंट क्रिएटर की आलोचना की. एक यूजर ने लिखा, "सिर्फ इसलिए कि कोई पार्क में किस कर रहा है, उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालना गलत है." दूसरे ने कहा, "रिकॉर्डिंग करना ही सबसे अजीब बात है."  वीडियो को @emsuerob नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 26 Jul 2026 04:57 PM (IST)
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