हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगट्रंप को नोबेल! नेतन्याहू ने पोस्ट किया फोटो तो यूजर्स ने लगाया रोता हुआ बच्चा, किए ऐसे-ऐसे कमेंट्स

ट्रंप को नोबेल! नेतन्याहू ने पोस्ट किया फोटो तो यूजर्स ने लगाया रोता हुआ बच्चा, किए ऐसे-ऐसे कमेंट्स

Donald Trump Nobel Peace Prize: सोशल मीडिया पर यह पोस्ट होते ही नेतन्याहू और ट्रंप को ट्रोल करने वालों ने कमान संभाल ली. एक यूजर ने तो रोते हुए ट्रंप का फोटो पोस्ट कर दिया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 10 Oct 2025 07:47 AM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार खुद को शांति के नोबेल प्राइज का दावेदार बता रहे हैं. ऐसे में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एआई जेनरेटेड फोटो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर पोस्ट की, जिसमें बड़ा-सा नोबेल प्राइज गले में पहने ट्रंप का फोटो है. सोशल मीडिया पर यह पोस्ट होते ही नेतन्याहू और ट्रंप को ट्रोल करने वालों ने कमान संभाल ली. एक यूजर ने तो रोते हुए ट्रंप का फोटो पोस्ट कर दिया. वहीं, कुछ ने गाजा के नाम पर उन्हें घेरा तो कई ने जबरदस्त कमेंट्स किए. आइए जानते हैं कि सोशल मीडिया पर इस तस्वीर को लेकर क्या-क्या बवाल चल रहा है?

क्या है पूरा मामला?

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार (9 अक्टूबर) रात अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर ट्रंप का एआई जेनरेटेड फोटो पोस्ट किया. इसमें उन्होंने लिखा कि डोनाल्ड ट्रंप को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाना चाहिए. वह इसके हकदार हैं. लास्ट में उन्होंने नोबेल का इमोजी भी लगाया. नेतन्याहू के इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर खलबली मच गई. हर किसी ने डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू को आड़े हाथों ले लिया.

सामने आया बेबी ट्रंप का फोटो

नेतन्याहू के इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने तमाम करारे कमेंट्स किए. एक यूजर ने बेबी ट्रंप का फोटो पोस्ट कर दिया, जिसमें वह नोबेल प्राइज के लिए रोते हुए दिखे. एक यूजर ने पूछा कि क्या आपको नोबेल इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि आपने समझौते के बाद भी बमबारी की? एक अन्य यूजर ने लिखा कि नेतन्याहू चमचागीरी करने की भी हद होती है. आपने तो चमचागीरी का नया पैमाना सेट कर दिया. 

गाजा को लेकर आड़े हाथों लिए गए दोनों

सोशल मीडिया यूजर्स ने गाजा में हुई बमबारी को लेकर ट्रंप और नेतन्याहू को आड़े हाथों ले लिया. एक यूजर ने लिखा कि ट्रंप ने गाजा में विनाश का पीस प्लान डिलीवर किया है. इसके लिए उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिलना ही चाहिए. एक अन्य यूजर ने लिखा कि क्या आपको नोबेल पीस प्राइज इसलिए देना चाहिए, क्योंकि आपने लोगों पर बमबारी बंद कर दी है? 

यूजर्स के निशाने पर आ गए ट्रंप

एक और यूजर ने तो ट्रंप को पीस ऑफ शिट का मेडल देने की मांग कर दी तो दूसरे यूजर ने ट्रंप के दादा का फोटो पोस्ट कर दिया, जो अपने ग्रैंडसन को नोबेल पीस प्राइज मिलने की खुशी में मूंछें सेट करते नजर आए.

ये भी पढ़ें: बिहार के मधुबनी से दिखीं हिमालय की बर्फीली चोटियां, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ खूबसूरत नजारा

Published at : 10 Oct 2025 07:47 AM (IST)
