सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसने इंसानियत पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं. आग बरसाती धूप, तपती बालकनी और बीच में बंधा एक बेबस कुत्ता...ये नजारा देख किसी का भी दिल पसीज जाए. दावा किया जा रहा है कि एक फ्लैट में रहने वाला परिवार अपने पालतू कुत्ते को इस भीषण गर्मी में बालकनी में बांधकर चला गया. ना छांव, ना पानी की कोई व्यवस्था और ऊपर से तेज धूप...यह वीडियो सामने आते ही इंटरनेट पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है और लोग इस अमानवीय हरकत पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

बालकनी में कैद कुत्ता, धूप में तड़पता रहा

दरअसल, वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक बिल्डिंग के फ्लैट की बालकनी में कुत्ता रस्सी से बंधा हुआ है. चारों तरफ धूप इतनी तेज है कि बालकनी की फर्श तक तपती नजर आ रही है. कुत्ता बार-बार इधर-उधर देखता है, जैसे किसी के आने का इंतजार कर रहा हो, लेकिन वहां उसे राहत देने वाला कोई नजर नहीं आता. बताया जा रहा है कि इस वीडियो को सामने वाले टावर में रहने वाले एक पड़ोसी ने रिकॉर्ड किया, जिसने इस घटना को देखकर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया.

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वीडियो वायरल होते ही फूटा गुस्सा

जैसे ही ये वीडियो इंटरनेट पर आया, यूजर्स का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया. लोग इस घटना को पशु क्रूरता बता रहे हैं और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...“ऐसे लोगों को पालतू जानवर रखने का हक नहीं होना चाहिए.” दूसरे यूजर ने कहा...“इतनी गर्मी में किसी जानवर को ऐसे छोड़ना क्रूरता है.” वहीं कई यूजर्स ने स्थानीय प्रशासन और एनिमल वेलफेयर संगठनों को टैग करते हुए तुरंत रेस्क्यू की मांग. वीडियो को saveastray.noida नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है.