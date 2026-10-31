ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगटॉमी के साथ सेल्फी लेना पड़ा भारी, पापा की परी के गालों पर दिया बाइट

टॉमी के साथ सेल्फी लेना पड़ा भारी, पापा की परी के गालों पर दिया बाइट

Viral Video: वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़की अपने पालतू कुत्ते को गोद में उठाकर बड़े लाड-प्यार से पोज दे रही होती है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 31 Oct 2026 03:11 PM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया पर इन दिनों रील्स और फोटोज बनाने का खुमार लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है. खासकर पेट्स के साथ क्यूट वीडियोज और सेल्फी पोस्ट करना हर किसी को पसंद होता है. लेकिन कभी-कभी जानवरों के साथ जबरदस्ती प्यार जताना भारी पड़ जाता है. हाल ही में ऐसा ही एक हैरान कर देने वाला और बेहद मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की कुत्ते को गोद में उठाकर बड़े प्यार से सेल्फी ले रही थी, तभी टॉमी ने कुछ ऐसा किया कि 'पापा की परी' के सारे अरमान धरे के धरे रह गए.

गाल से गाल मिलाया... और टॉमी ने जमा दिया जोरदार कट!

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़की अपने पालतू कुत्ते को गोद में उठाकर बड़े लाड-प्यार से पोज दे रही होती है. वह अपने गाल को टॉमी के चेहरे से बिल्कुल सटाकर क्यूट सी सेल्फी लेने की कोशिश करती है. लेकिन टॉमी को शायद लड़की का यह जबरदस्ती वाला प्यार बिल्कुल पसंद नहीं आया. इससे पहले कि लड़की फोटो क्लिक कर पाती, टॉमी ने अचानक अपना मुंह घुमाया और सीधे लड़की के गाल पर जोरदार बाइट काट लिया.

रिलेटेड स्टोरी >>

ट्रेंडिंग
Monkey Viral Video: पानी पीने आए बंदर ने महिला के कहने पर बंद कर दी टोटी, देखें वीडियो
पानी पीने आए बंदर ने महिला के कहने पर बंद कर दी टोटी, देखें वीडियो
ट्रेंडिंग
 BMC AI Cameras: BMC के AI कैमरे देख दहशत में कूड़ा फेंकने वाले, यूजर्स कर रहे तारीफ
BMC के AI कैमरे देख दहशत में कूड़ा फेंकने वाले, यूजर्स कर रहे तारीफ
ट्रेंडिंग
Karwachauth Viral Video: भईया-भाभी ने ट्रेन में ही मनाया करवाचौथ, खुश हुए पैसेंजर; वीडियो वायरल
भईया-भाभी ने ट्रेन में ही मनाया करवाचौथ, खुश हुए पैसेंजर; वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
DU की छात्रा के भांगड़े ने किया धमाल, वायरल हो गया वीडियो
DU की छात्रा के भांगड़े ने किया धमाल, वायरल हो गया वीडियो
 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Michael M Paulino (@xtian.mike)

खौफ से कांप उठी लड़की: 'अब जिंदगी में कभी कुत्ते को गोद नहीं उठाऊंगी!'

अचानक हुए इस अटैक से लड़की बुरी तरह घबरा गई और दर्द व डर के मारे चिल्लाते हुए कुत्ते को तुरंत छोड़ दिया. लड़की के चेहरे के एक्सप्रेशन्स देखकर साफ लग रहा था कि उसका यह सेल्फी एक्सपेरिमेंट कितना डरावना साबित हुआ. वीडियो देखने वाले यूजर्स का कहना है कि लड़की के हाव-भाव देखकर लग रहा है कि अब वह जिंदगी में दोबारा कभी किसी कुत्ते को गोद में उठाने की गलती नहीं करेगी.

यह भी पढ़ें: BMC AI Cameras: BMC के AI कैमरे देख दहशत में कूड़ा फेंकने वाले, यूजर्स कर रहे तारीफ

लोग बोले- 'जबरदस्ती का प्यार टॉमी को पसंद नहीं आया!'

यह वीडियो सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर जमकर वायरल हो रहा है. लोग इस इंसिडेंट पर तरह-तरह के मजेदार रिएक्शन्स दे रहे हैं. एक यूजर ने तंज कसते हुए लिखा, "सोशल मीडिया के चक्कर में बेजुबानों को परेशान करोगे तो टॉमी यही रिटर्न गिफ्ट देगा." दूसरे यूजर ने चुटकी ली, "पापा की परी का सेल्फी का भूत एक ही झटके में उतर गया." वहीं तीसरे यूजर ने लिखा, "कुत्ते भी अब रील्स और सेल्फी से परेशान हो चुके हैं, यह उसी का नतीजा है."

यह भी पढ़ें: Monkey Viral Video: पानी पीने आए बंदर ने महिला के कहने पर बंद कर दी टोटी, देखें वीडियो

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
Read More
Published at : 31 Oct 2026 03:11 PM (IST)
Tags :
TRENDING
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Monkey Viral Video: पानी पीने आए बंदर ने महिला के कहने पर बंद कर दी टोटी, देखें वीडियो
पानी पीने आए बंदर ने महिला के कहने पर बंद कर दी टोटी, देखें वीडियो
ट्रेंडिंग
 BMC AI Cameras: BMC के AI कैमरे देख दहशत में कूड़ा फेंकने वाले, यूजर्स कर रहे तारीफ
BMC के AI कैमरे देख दहशत में कूड़ा फेंकने वाले, यूजर्स कर रहे तारीफ
ट्रेंडिंग
Karwachauth Viral Video: भईया-भाभी ने ट्रेन में ही मनाया करवाचौथ, खुश हुए पैसेंजर; वीडियो वायरल
भईया-भाभी ने ट्रेन में ही मनाया करवाचौथ, खुश हुए पैसेंजर; वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
DU की छात्रा के भांगड़े ने किया धमाल, वायरल हो गया वीडियो
DU की छात्रा के भांगड़े ने किया धमाल, वायरल हो गया वीडियो
Advertisement

वीडियोज

Sansani: लव मैरिज की दगाबाज भाभी !
विपक्ष का 'जज्बा' जरा सी बारिश में धुल गया!
शाह के मंत्र से 27 में सत्ताधीश बनेंगे योगी?
यूपी की सत्ता के लिए हिंदू-मुसलमान करना जरूरी है?
Uttarakhand हेलिकॉप्टर क्रैश में सभी की मौत!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
विपक्ष की वो 4 पार्टियां जो रामलीला मैदान रैली से रहेंगी दूर, TVK-BJD का क्या रुख
विपक्ष की वो 4 पार्टियां जो रामलीला मैदान रैली से रहेंगी दूर, TVK-BJD का क्या रुख
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में कांग्रेस ने बढ़ाई अखिलेश की टेंशन? हर दूसरी सीट पर की दावेदारी
यूपी में कांग्रेस ने बढ़ाई अखिलेश की टेंशन? हर दूसरी सीट पर की दावेदारी
बॉलीवुड
मौत से 10 दिन पहले बेटी संग लेगो बिल्डिंग सेट बनाते दिखे थे संजय गुप्ता, रूला देगी आखिरी पोस्ट
मौत से 10 दिन पहले बेटी संग लेगो बिल्डिंग सेट बनाते दिखे थे संजय गुप्ता, रूला देगी आखिरी पोस्ट
बॉलीवुड
'शूटआउट एट लोखंडवाला' के डायरेक्टर संजय गुप्ता का निधन, 57 साल की उम्र में ली आखिरी सांस
नहीं रहे 'शूटआउट एट लोखंडवाला' के निर्देशक संजय गुप्ता, 57 की उम्र में ली आखिरी सांस
इंडिया
दिल्ली-काशी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू, PM मोदी बोले- 'ऐहितासिक दिन'
दिल्ली-काशी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू, PM मोदी बोले- 'ऐहितासिक दिन'
इंडिया
चक्रवात अर्नब की तबाही! फसलें बर्बाद, हजारों किसान प्रभावित, तूफान का फायदा किसे?
चक्रवात अर्नब की तबाही! फसलें बर्बाद, हजारों किसान प्रभावित, तूफान का फायदा किसे?
ट्रेंडिंग
Monkey Viral Video: पानी पीने आए बंदर ने महिला के कहने पर बंद कर दी टोटी, देखें वीडियो
पानी पीने आए बंदर ने महिला के कहने पर बंद कर दी टोटी, देखें वीडियो
फूड
Mutton Pickle Recipe: बकरे का अचार कैसे बनता है, नॉनवेज लवर नोट कर लें रेसिपी
बकरे का अचार कैसे बनता है, नॉनवेज लवर नोट कर लें रेसिपी
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget