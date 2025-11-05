हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगआइसक्रीम समझ मिर्च खा गया कुत्ता! तीखे से डोगेश भाई के मुंह को आ गए गुर्दे- वीडियो वायरल

आइसक्रीम समझ मिर्च खा गया कुत्ता! तीखे से डोगेश भाई के मुंह को आ गए गुर्दे- वीडियो वायरल

उसने बिना कुछ सोचे मिर्चों को मुंह में डाल लिया. लेकिन जैसे ही पहला निवाला अंदर गया, उसके होश उड़ गए. कुछ ही सेकंड में बेचारा डोगेश दर्द और तीखेपन से परेशान होकर उछलने-कूदने लगा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 05 Nov 2025 08:19 AM (IST)
सोशल मीडिया पर एक ऐसा मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोग हंसी से लोटपोट हो रहे हैं. वीडियो में एक घर के आंगन में धूप में लाल मिर्चें सूखती नजर आती हैं. गर्म धूप में चमचमाती ये लाल मिर्चें इतनी स्वादिष्ट दिख रही थीं कि घर का पालतू कुत्ता इन्हें खाने का आइटम समझ बैठा. उसने बिना कुछ सोचे मिर्चों को मुंह में डाल लिया. लेकिन जैसे ही पहला निवाला अंदर गया, उसके होश उड़ गए. कुछ ही सेकंड में बेचारा डोगेश दर्द और तीखेपन से परेशान होकर उछलने-कूदने लगा.

मिर्च को आइसक्रीम समझ खा गया कुत्ता!

वीडियो में साफ दिखता है कि कुत्ता पहले मिर्च को सूंघता है, फिर थोड़ा चखता है और उसके बाद पूरे जोश से मिर्चों के ढेर में मुंह डाल देता है. लेकिन अगले ही पल उसकी हालत देखने लायक हो जाती है. आंखों से पानी आने लगता है, मुंह खुला का खुला रह जाता है और फिर वो तेजी से चारों ओर भागने लगता है. कभी दरवाजे के पास जाता है, कभी पानी के बर्तन के पास. मानो अपनी गलती पर खुद पछता रहा हो.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ashish Kumar Singh | MEME DARBAR (@darbaarmeme)

लोगों में जानवरों की सुरक्षा को लेकर नाराजगी

वीडियो ने इंटरनेट पर एक नई बहस भी छेड़ दी है कि क्या लोग सिर्फ व्यूज के लिए अपने पालतू जानवरों को ऐसी हरकतें करने देते हैं? कुछ लोगों ने कहा कि चाहे वीडियो मजेदार है, लेकिन ऐसा करने से पहले मालिकों को सावधानी बरतनी चाहिए. क्योंकि मजाक में जानवर की जान को खतरा भी हो सकता है. वीडियो अब इंटरनेट पर वायरल है जिसे देखकर यूजर्स अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

यूजर्स ने दी मजेदार प्रतिक्रियाएं

वीडियो के बैकग्राउंड में घरवाले हंसी नहीं रोक पाते. कोई कहता है, “अब पता चला लाल मिर्च क्या चीज होती है!” तो कोई कहता है, “कुत्ते को लगता था बिरयानी रखी है, अब मजा चखो.” यह वीडियो कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर धूम मचा चुका है. फेसबुक, इंस्टाग्राम और X (पहले ट्विटर) पर हजारों लोगों ने इसे शेयर किया है. वीडियो को darbaarmeme नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

Published at : 05 Nov 2025 08:19 AM (IST)
