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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगपरिवार ने धूमधाम से मनाया अपने पालतू कुत्ते का बर्थडे- क्यूट वीडियो वायरल

परिवार ने धूमधाम से मनाया अपने पालतू कुत्ते का बर्थडे- क्यूट वीडियो वायरल

'Aadhira the Shepard' नाम के इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किए गए इस वीडियो में देखा जा सकता है कि पूरा परिवार आधिरा के चारों तरफ इकट्ठा है. आधिरा के सिर पर एक छोटी सी प्यारी बर्थडे कैप लगी हुई है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 06 Sep 2026 07:52 AM (IST)
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जब घर में कोई प्यारा सा पेट आ जाता है, तो वो सिर्फ जानवर नहीं बल्कि परिवार का सबसे दुलारा सदस्य बन जाता है. फिर भले ही वो सालभर घर के मोजे चुराए या खिलौनों के परखच्चे उड़ा दे, उसकी एक मासूम शक्ल पर सब कुछ माफ हो जाता है. ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला 'आधिरा' (Aadhira) नाम की एक फीमेल डॉग के बर्थडे पर. उसके घर वालों ने उसका पहला जन्मदिन किसी बच्चे की तरह धूमधाम से मनाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है.

टोपी पहनी, सामने रखा 'केक' और बजाई ताली

'Aadhira the Shepard' नाम के इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किए गए इस वीडियो में देखा जा सकता है कि पूरा परिवार आधिरा के चारों तरफ इकट्ठा है. आधिरा के सिर पर एक छोटी सी प्यारी बर्थडे कैप लगी हुई है और उसके सामने डॉग-फ्रेंडली ट्रीट्स से भरा एक स्पेशल प्लेट केक रखा हुआ है. जैसे ही परिवार वाले ताली बजाकर उसके लिए 'हैप्पी बर्थडे' गाते हैं, आधिरा बहुत ही समझदारी और शांति से बैठकर गाना खत्म होने का इंतजार करती है.

 
 
 
 
 
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मासूम से चेहरे ने जीता लोगों का दिल

गाना खत्म होते ही उसे उसके पसंदीदा स्नैक्स खाने की इजाजत दी जाती है और वह बड़े चाव से अपने बर्थडे गिफ्ट का मजा लेने लगती है. वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसे लेकर लोग तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. वीडियो में जिस तरह से डॉग का अंदाज दिखाया गया है वो यूजर्स का दिल जीत रहा है और इस प्यारी सी मासूम सी शक्ल पर लोग दिल हार बैठे हैं.

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यूजर्स भी हुए आधिरा के दिवाने

वीडियो को aadhira.the.shepard नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...मेरी तरफ से भी आधिरा को जन्मदिन मुबारक. एक और यूजर ने लिखा...यार ये कितनी क्यूट और मासूम है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...आधिरा बर्थडे कैप पहनकर और भी ज्यादा क्यूट लग रही है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 06 Sep 2026 07:52 AM (IST)
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