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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR'13 साल में बदल गया भारत', SRCC में PM मोदी के भाषण पर बोले राघव चड्ढा

'13 साल में बदल गया भारत', SRCC में PM मोदी के भाषण पर बोले राघव चड्ढा

दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में PM मोदी के भाषण पर राघव चड्ढा ने कहा हम भारत की क्षमता के बारे में बात करने से आगे बढ़कर अब भारत के बड़े पैमाने के बारे में बात कर रहे हैं.

Written By : जय प्रकाश |  Updated at : 06 Sep 2026 07:22 AM (IST)
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दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स (SRCC) के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने अभूतपूर्व बताया है. उन्होंने कहा इस भाषण में भारत के 13 सालों के सफर को रेखांकित किया है. 

बीजेपी नेता राघव चड्ढा ने इसको लेकर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट लिखा है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जब वे 2013 में गुजरात के मुख्यमंत्री थे और अब 13 साल बाद बतौर प्रधानमंत्री कॉलेज के समारोह में छात्रों को संबोधित किया, तो इसमें क्या बड़े बदलाव हुए बताने की कोशिश की है.

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राघव चड्ढा ने लिखा, "2013 से 2026 तक. वही SRCC. वही स्पीकर. लेकिन भारत बिल्कुल अलग है. तेरह साल पहले, भारत के बारे में ज़्यादातर बातचीत हमारी क्षमता को सामने लाने के बारे में होती थी. आज, बातचीत AI, अगली पीढ़ी की टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, इनोवेशन और भारत से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियाँ बनाने के बारे में हो रही है. जो कोई भी आज शुरुआत कर रहा है, उसके लिए यह बदलाव बहुत मायने रखता है. हम भारत की क्षमता के बारे में बात करने से आगे बढ़कर अब भारत के बड़े पैमाने (स्केल) के बारे में बात कर रहे हैं."

पीएम मोदी का भाषण और भारत का परिवर्तन 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में इससे पहले 2013 में भाषण दिया था, उस समय वे गुरजात के मुख्यमंत्री थे. उस समद जो देश की चर्चा में संभावनाओं को खोलने, नीतिगत बाधाओं व आर्थिक चुनौतियों पर अधिक शामिल थीं. आज 13 साल बाद नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री उसी कॉलेज के समारोह में पहुंचे. इस बार विषय बदल चुके थे. उन्होंने छात्रों को संबोधित करते भारत की मौजूदा तस्वीर पेश की. जिसमें अब AI, आधुनिक तकनीक, निर्माणम और आविष्कार के साथ भारत से विश्वस्तरीय कंपनियों की बात हो रही है.

युवा पीढ़ी के लिए महत्वपूर्ण बदलाव 

राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने इन बदलावों को युवाओं के लिउए महत्वपूर्ण बताया. उनके मुताबिक आज करियर शुरू करने वाले युवाओं के लिए यह बदलाव काफी महत्व रखता है, क्योंकि अब भारत में सिर्फ संभावनाओं की नहीं, बल्कि उसके स्केल और दुनिया तक पहुंचने की बात हो रही है. उन्होंने अपनी पोस्ट से यही बड़ा बदलाव जताने की कोशिश की है.

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About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश एक अनुभवी हिंदी पत्रकार, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और सामाजिक-राजनीतिक विषयों के गहन विश्लेषक हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 20 वर्षों के अनुभव के साथ उन्होंने प्रिंट, टीवी और डिजिटल मीडिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. उत्तर प्रदेश की राजनीति, प्रशासन, अपराध, सामाजिक मुद्दों और जनसरोकार से जुड़ी खबरों पर उनकी मजबूत पकड़ है. समाचार लेखन, स्टोरीटेलिंग, वीडियो स्क्रिप्ट, SEO आधारित कंटेंट और डिजिटल मीडिया रणनीति उनकी प्रमुख विशेषज्ञताएं हैं. निष्पक्ष, तथ्यपरक और प्रभावशाली पत्रकारिता के माध्यम से वे समाज तक विश्वसनीय जानकारी पहुंचाने और जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.
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Published at : 06 Sep 2026 07:22 AM (IST)
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