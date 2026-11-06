ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'INDIA गठबंधन ने जुल्म ढाए...' गृह मंत्री अमित शाह का विपक्ष पर तीखा हमला

'INDIA गठबंधन ने जुल्म ढाए...' गृह मंत्री अमित शाह का विपक्ष पर तीखा हमला

गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर विपक्ष पर हमला बोला है. उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन ने ढेर सारे जुल्म ढाए हैं.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 06 Nov 2026 01:36 PM (IST)
Preferred Sources

गृह मंत्री अमित शाह देहरादून में रैली को संबोधित कर रहे हैं. उन्होंने कहा, सबसे पवित्र स्थान हरिद्वार यहीं है. आज दिन है हमारे नेता स्वर्गीय अटल जी के प्रति कृचज्ञता व्यक्त करने का है. उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा, इंडी एलायंस वालों ने ढेर सारे जुल्म ढाए. साथ ही कहा कि राहुल जी आपके पर्यटन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है.

अमित शाह ने कहा, ''प्रकृति व संस्कृति की पुण्य भूमि उत्तराखंड भाजपा सरकार में प्रगति की भूमि भी बन रही है. इस वर्ष उत्तराखंड अपनी स्थापना के 26 वर्ष पूर्ण कर रहा है.सबसे पहले देव भूमि की पवित्र माटी को प्रणाम करता हूं. मैं गुजरात से आता हूं. हमारे यहां कहावत है कि जो चार धाम नहीं गया.उसके लिए मोक्ष के द्वार नहीं खुलते. पूरा देश मोक्ष के लिए देवभूमि आता है. ऐसी धरती की प्रणाम करता हूं.''

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
Explained: दिवाली गिफ्ट की कीमत कंपनियां कैसे तय करती हैं? कभी iPhone और कारें, तो कहीं कुछ नहीं
दिवाली गिफ्ट की कीमत कंपनियां कैसे तय करती हैं? कभी iPhone और कारें, तो कहीं कुछ नहीं
इंडिया
आधार या वोटर ID! राहुल गांधी ने मंत्री का बयान शेयर कर कहा- 'गहरी साजिश, इत्मीनान से समझिए'
आधार या वोटर ID! राहुल गांधी ने मंत्री का बयान शेयर कर कहा- 'गहरी साजिश, इत्मीनान से समझिए'
इंडिया
7 लोगों के हत्यारे ने किए चौंकाने वाले खुलासे, प्रियांक खरगे बोले- परिवार के भीतर रची गई साजिश
7 लोगों के हत्यारे ने किए चौंकाने वाले खुलासे, प्रियांक खरगे बोले- परिवार के भीतर रची गई साजिश
इंडिया
दिल्ली वायु प्रदूषण: CJI ने सरकार से पूछा, 'रोकने के लिए क्या कदम उठाए? AQI 400 को छू रहा'
दिल्ली वायु प्रदूषण: CJI ने सरकार से पूछा, 'रोकने के लिए क्या कदम उठाए? AQI 400 को छू रहा'

विपक्ष पर साधा निशाना

गृह मंत्री ने आगे कहा, ''आज दिन है हमारे नेता स्वर्गीय अटल जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का. यह हमारे दिवंगत नेता अटल जी को याद करने और उनके प्रति आभार व्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण दिन है. पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों ने उत्तराखंड राज्य के गठन के लिए वर्षों तक संघर्ष किया. सपा, कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालो ने बहुत ज़ुल्म ढाए हैं. उत्तराखंड के गठन को रोकने के लिए कई अत्याचार किए. यहां तक कि हमारे युवाओं की जान भी ले ली.''

उन्होंने कहा, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य की स्थापना करके, अटल जी ने एक लंबे समय से चली आ रही मांग को हकीकत में बदल दिया. मैं उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने उत्तराखंड के निर्माण के लिए चले लंबे संघर्ष में अपनी जान गंवा दी. यह आंदोलन रामपुर तिराहा सहित कई जगहों पर फैला हुआ था. आज संकल्प का दिन है. आने वाले चुनाव में फिर एक बार बीजेपी सरकार होने वाली है. राहुल जी आपके पर्यटन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला.

अमित शाह ने कहा, ''उत्तराखंड के निर्माण में बीजेपी ने अहम भूमिका निभाई है. 'विकसित भारत' की ओर बढ़ते हुए बीजेपी ने उत्तराखंड के स्थापना दिवस को गर्व, उपलब्धि और संकल्प के प्रतीक के रूप में मनाने का निर्णय लिया है. एक बड़ी उपलब्धि है. मोदी जी और पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में 'विकसित उत्तराखंड' की दिशा में हुई प्रगति एक महत्वपूर्ण पड़ाव है और हमें इस उपलब्धि पर बहुत गर्व है.  इसके साथ ही, हम संकल्प लेते हैं कि 2047 तक 'विकसित भारत' के सफर में, 'देवभूमि' उत्तराखंड विकसित राज्य का दर्जा पाने वाला पहला राज्य बनेगा.''

अब धर्मांतरण संभव नहीं-अमित शाह

उन्होंने कहा, ''अब उत्तराखंड में धर्मांतरण संभव ही नहीं है. सबसे पहले उत्तराखंड ने यूयीयी को जमीन पर उतारा है. उत्तराखंड में कोई चार शादी नहीं कर सकता. उत्तराखंड की तर्ज पर 15 राज्य यूसीसी बनाने की दिशा में आगे बढ़े हैं. धीरे-धीरे भाजपा शासित राज्यों में यूसीसी लागू करेंगे. अब उत्तराखंड की तर्ज पर 15 राज्य यूसीसी बनाने की दिशा में आगे बढ़े हैं. धीरे-धीरे भाजपा शासित राज्यों में यूसीसी लागू करेंगे.''

रावत जी जवाब दो-अमित शाह

गृह मंत्री ने कहा,मैं कांग्रेस से पूछन चाहता हूं. रावत जी जवाब दो. आपने ऐसा क्या काम किया कि जनता याद करे? कांग्रेस ने बस एक ही काम किया था. उत्तराखंड की रचना को रोकने का काम किया था. कांग्रेस ने पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी कभी पहाड़ के काम न आए ऐसी नीति बनाई थी. हमने पलायन को रोकने का भी यथा संभव प्रयास किया है. इन्होंने सड़क नहीं बनाई थी. कहते थे कि चीन अंदर आ जाएगा. दुश्मन अंदर आ जाएगा. हमने सड़क भी बनाई और ऐसा देश भी मोदी जी ने बनाया कि किसी माई के लाल में भारत की सीमा छूने की हिम्मत नहीं है.

जिसने हिम्मत की उस पर सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिन्दूर के माध्यम से उनके घर में घुस कर उनका सफाया करने का काम भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार ने किया. दुश्मनो के डर से उत्तराखंड को बुनियादी सुविधाओं से काट कर रखा था. सीमावर्ती गांव को आखिरी गांव मान कर भगवान के भरोसे छोड़ दिया था. मोदी जी ने सीमावर्ती गांव को पहला गांव बनाया.  मित्रों, इन्होने आतंकवाद को कभी नहीं रोका. मोदी जी ने आतंकवाद को ख़त्म करने की दिशा में काम किया.

राहुल गांधी की यात्रा पर साधा निशाना

अमित शाह ने आगे कहा, मित्रों अभी SIR की बात करें. मैं आपको बताने आया हूं, राहुल बाबा की वोट बचाओ यात्रा, यह यात्रा वोट बचाओ यात्रा नहीं है. यह घुसपैठिया बचाओ यात्रा है. मुझे देवभूमि वाले बताओ कि मतदाता सूचि को घुसपैठिया मुक्त करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ? एक एक घुसपैठिए को भारत से बाहर निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? राहुल जी आपका झूठा नेरेटिव भारत की जनता को हजम नहीं होता है. यह लोग तुष्टिकरण का मार्ग नहीं छोड़ते हैं.  यहां शुक्रवार की नमाज पढ़ने के लिए छुट्टी का प्रस्ताव के लेकर आए थे. यह राम मंदिर बनाने के विरोध करते थे। घुसपैठिया बढ़ा रहे थे. हमने दस साल में भ्रष्टाचार मुक्त शासन किया.

ये भी पढ़ें: OBC आरक्षण में क्रीमी लेयर पर केंद्र सरकार की अर्जी सुप्रीम कोर्ट से खारिज, मांगी थी राहत

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है. संपर्क करें- Mail Id- dikshac@abpnetwork.com, X-https://x.com/Diksha29chhabra
Read More
Published at : 06 Nov 2026 12:56 PM (IST)
Tags :
Breaking News Abp News RAHUL GANDHI AMIT SHAH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Explained: दिवाली गिफ्ट की कीमत कंपनियां कैसे तय करती हैं? कभी iPhone और कारें, तो कहीं कुछ नहीं
दिवाली गिफ्ट की कीमत कंपनियां कैसे तय करती हैं? कभी iPhone और कारें, तो कहीं कुछ नहीं
इंडिया
आधार या वोटर ID! राहुल गांधी ने मंत्री का बयान शेयर कर कहा- 'गहरी साजिश, इत्मीनान से समझिए'
आधार या वोटर ID! राहुल गांधी ने मंत्री का बयान शेयर कर कहा- 'गहरी साजिश, इत्मीनान से समझिए'
इंडिया
7 लोगों के हत्यारे ने किए चौंकाने वाले खुलासे, प्रियांक खरगे बोले- परिवार के भीतर रची गई साजिश
7 लोगों के हत्यारे ने किए चौंकाने वाले खुलासे, प्रियांक खरगे बोले- परिवार के भीतर रची गई साजिश
इंडिया
दिल्ली वायु प्रदूषण: CJI ने सरकार से पूछा, 'रोकने के लिए क्या कदम उठाए? AQI 400 को छू रहा'
दिल्ली वायु प्रदूषण: CJI ने सरकार से पूछा, 'रोकने के लिए क्या कदम उठाए? AQI 400 को छू रहा'
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: यूपी की सियासत में श्रीकृष्ण पर 'महाभारत'! | UP Election 2027 | Krishna | ABP
UP Elections 2027: यूपी के रण में कृष्ण की एंट्री | CM Yogi | Breaking | Akhilesh Yadav | BJP
US Elections Inside Story: Donald Trump का दबदबा टूटा, बाजार खुशी से झूमा... | Share Market
Sansani: LOVE...शादी...और 'डेथ गेम' !
UP Elections 2027: श्रीकृष्ण पर BJP-SP में Poster War शुरू! चुनाव से पहले गरमाई यूपी की सियासत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'INDIA गठबंधन ने जुल्म ढाए...' गृह मंत्री अमित शाह का विपक्ष पर तीखा हमला
'INDIA गठबंधन ने जुल्म ढाए...' गृह मंत्री अमित शाह का विपक्ष पर तीखा हमला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'BJP कौन होती है', भड़क उठे इमरान मसूद, बोले- 'कांग्रेस के मामलों में न घुसें'
'BJP कौन होती है', भड़क उठे इमरान मसूद, बोले- 'कांग्रेस के मामलों में न घुसें'
क्रिकेट
CSK छोड़ने के बाद माइकल हसी नए रोल में आएंगे नजर, मिली सबसे बड़ी जिम्मेदारी
CSK छोड़ने के बाद माइकल हसी नए रोल में आएंगे नजर, मिली सबसे बड़ी जिम्मेदारी
साउथ सिनेमा
'रामायण' के आते ही 'जेलर 2' की कमाई को लगा झटका, 22वें दिन का कलेक्शन शॉकिंग
'रामायण' के आते ही 'जेलर 2' की कमाई को लगा झटका, 22वें दिन का कलेक्शन शॉकिंग
राजस्थान
राजस्थान: सरपंच और वार्ड पंचों के नतीजे घोषित, सियासी और रसूखदारों को मिली हार
राजस्थान: सरपंच और वार्ड पंचों के नतीजे घोषित, सियासी और रसूखदारों को मिली हार
विश्व
चुनाव हारने के बाद भी झुकने को तैयार नहीं ट्रंप, डेमोक्रेट्स से दो-दो हाथ की तैयारी
चुनाव हारने के बाद भी झुकने को तैयार नहीं ट्रंप, डेमोक्रेट्स से दो-दो हाथ की तैयारी
शिक्षा
ICAI CA Foundation रिजल्ट जारी, 18.93% उम्मीदवार हुए पास, देखें टॉपर्स की लिस्ट
ICAI CA Foundation रिजल्ट जारी, 18.93% उम्मीदवार हुए पास, देखें टॉपर्स की लिस्ट 
Home Tips
Washing Machine Cleaning: क्या धुलने के बाद भी कपड़ों से आती है बदबू? जानें असली वजह
क्या धुलने के बाद भी कपड़ों से आती है बदबू? जानें असली वजह
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget