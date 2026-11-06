'INDIA गठबंधन ने जुल्म ढाए...' गृह मंत्री अमित शाह का विपक्ष पर तीखा हमला

गृह मंत्री अमित शाह देहरादून में रैली को संबोधित कर रहे हैं. उन्होंने कहा, सबसे पवित्र स्थान हरिद्वार यहीं है. आज दिन है हमारे नेता स्वर्गीय अटल जी के प्रति कृचज्ञता व्यक्त करने का है. उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा, इंडी एलायंस वालों ने ढेर सारे जुल्म ढाए. साथ ही कहा कि राहुल जी आपके पर्यटन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है.

अमित शाह ने कहा, ''प्रकृति व संस्कृति की पुण्य भूमि उत्तराखंड भाजपा सरकार में प्रगति की भूमि भी बन रही है. इस वर्ष उत्तराखंड अपनी स्थापना के 26 वर्ष पूर्ण कर रहा है.सबसे पहले देव भूमि की पवित्र माटी को प्रणाम करता हूं. मैं गुजरात से आता हूं. हमारे यहां कहावत है कि जो चार धाम नहीं गया.उसके लिए मोक्ष के द्वार नहीं खुलते. पूरा देश मोक्ष के लिए देवभूमि आता है. ऐसी धरती की प्रणाम करता हूं.''

विपक्ष पर साधा निशाना

गृह मंत्री ने आगे कहा, ''आज दिन है हमारे नेता स्वर्गीय अटल जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का. यह हमारे दिवंगत नेता अटल जी को याद करने और उनके प्रति आभार व्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण दिन है. पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों ने उत्तराखंड राज्य के गठन के लिए वर्षों तक संघर्ष किया. सपा, कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालो ने बहुत ज़ुल्म ढाए हैं. उत्तराखंड के गठन को रोकने के लिए कई अत्याचार किए. यहां तक कि हमारे युवाओं की जान भी ले ली.''

उन्होंने कहा, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य की स्थापना करके, अटल जी ने एक लंबे समय से चली आ रही मांग को हकीकत में बदल दिया. मैं उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने उत्तराखंड के निर्माण के लिए चले लंबे संघर्ष में अपनी जान गंवा दी. यह आंदोलन रामपुर तिराहा सहित कई जगहों पर फैला हुआ था. आज संकल्प का दिन है. आने वाले चुनाव में फिर एक बार बीजेपी सरकार होने वाली है. राहुल जी आपके पर्यटन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला.

अमित शाह ने कहा, ''उत्तराखंड के निर्माण में बीजेपी ने अहम भूमिका निभाई है. 'विकसित भारत' की ओर बढ़ते हुए बीजेपी ने उत्तराखंड के स्थापना दिवस को गर्व, उपलब्धि और संकल्प के प्रतीक के रूप में मनाने का निर्णय लिया है. एक बड़ी उपलब्धि है. मोदी जी और पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में 'विकसित उत्तराखंड' की दिशा में हुई प्रगति एक महत्वपूर्ण पड़ाव है और हमें इस उपलब्धि पर बहुत गर्व है. इसके साथ ही, हम संकल्प लेते हैं कि 2047 तक 'विकसित भारत' के सफर में, 'देवभूमि' उत्तराखंड विकसित राज्य का दर्जा पाने वाला पहला राज्य बनेगा.''

अब धर्मांतरण संभव नहीं-अमित शाह

उन्होंने कहा, ''अब उत्तराखंड में धर्मांतरण संभव ही नहीं है. सबसे पहले उत्तराखंड ने यूयीयी को जमीन पर उतारा है. उत्तराखंड में कोई चार शादी नहीं कर सकता. उत्तराखंड की तर्ज पर 15 राज्य यूसीसी बनाने की दिशा में आगे बढ़े हैं. धीरे-धीरे भाजपा शासित राज्यों में यूसीसी लागू करेंगे. अब उत्तराखंड की तर्ज पर 15 राज्य यूसीसी बनाने की दिशा में आगे बढ़े हैं. धीरे-धीरे भाजपा शासित राज्यों में यूसीसी लागू करेंगे.''

रावत जी जवाब दो-अमित शाह

गृह मंत्री ने कहा,मैं कांग्रेस से पूछन चाहता हूं. रावत जी जवाब दो. आपने ऐसा क्या काम किया कि जनता याद करे? कांग्रेस ने बस एक ही काम किया था. उत्तराखंड की रचना को रोकने का काम किया था. कांग्रेस ने पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी कभी पहाड़ के काम न आए ऐसी नीति बनाई थी. हमने पलायन को रोकने का भी यथा संभव प्रयास किया है. इन्होंने सड़क नहीं बनाई थी. कहते थे कि चीन अंदर आ जाएगा. दुश्मन अंदर आ जाएगा. हमने सड़क भी बनाई और ऐसा देश भी मोदी जी ने बनाया कि किसी माई के लाल में भारत की सीमा छूने की हिम्मत नहीं है.

जिसने हिम्मत की उस पर सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिन्दूर के माध्यम से उनके घर में घुस कर उनका सफाया करने का काम भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार ने किया. दुश्मनो के डर से उत्तराखंड को बुनियादी सुविधाओं से काट कर रखा था. सीमावर्ती गांव को आखिरी गांव मान कर भगवान के भरोसे छोड़ दिया था. मोदी जी ने सीमावर्ती गांव को पहला गांव बनाया. मित्रों, इन्होने आतंकवाद को कभी नहीं रोका. मोदी जी ने आतंकवाद को ख़त्म करने की दिशा में काम किया.

राहुल गांधी की यात्रा पर साधा निशाना

अमित शाह ने आगे कहा, मित्रों अभी SIR की बात करें. मैं आपको बताने आया हूं, राहुल बाबा की वोट बचाओ यात्रा, यह यात्रा वोट बचाओ यात्रा नहीं है. यह घुसपैठिया बचाओ यात्रा है. मुझे देवभूमि वाले बताओ कि मतदाता सूचि को घुसपैठिया मुक्त करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ? एक एक घुसपैठिए को भारत से बाहर निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? राहुल जी आपका झूठा नेरेटिव भारत की जनता को हजम नहीं होता है. यह लोग तुष्टिकरण का मार्ग नहीं छोड़ते हैं. यहां शुक्रवार की नमाज पढ़ने के लिए छुट्टी का प्रस्ताव के लेकर आए थे. यह राम मंदिर बनाने के विरोध करते थे। घुसपैठिया बढ़ा रहे थे. हमने दस साल में भ्रष्टाचार मुक्त शासन किया.

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