ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरGoat Farming Training: यहां मिल रही बकरी पालन की फ्री ट्रेनिंग, किसान भाइयों के फायदे की बात

Goat Farming Training: यहां मिल रही बकरी पालन की फ्री ट्रेनिंग, किसान भाइयों के फायदे की बात

Goat Farming: बकरी पालन शुरू करने से पहले अगर सही ट्रेनिंग मिल जाए, तो कई गलतियों और नुकसान से बच सकते हैं. देश में कुछ ऐसे संस्थान हैं, जहां किसान कम खर्च में यह काम सीख सकते हैं

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 06 Nov 2026 11:59 AM (IST)
Preferred Sources

Goat Farming: अगर आप पशुपालन के जरिए कमाई करना चाहते हैं तो बकरी पालन एक अच्छा विकल्प है, लेकिन बिना जानकारी के बकरियां खरीदना और फार्म शुरू करना नुकसान की वजह बन सकता है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए कई सरकारी संस्थान और कृषि केंद्र किसानों को बकरी पालन की ट्रेनिंग देते हैं. कुछ जगहों पर यह प्रशिक्षण मुफ्त मिलता है, जबकि कुछ संस्थानों में फीस देनी पड़ती है. ट्रेनिंग में बकरियों की देखभाल से लेकर बीमारी, चारा और बाजार में बिक्री तक की जानकारी दी जाती है.

यहां से ले सकते हैं बकरी पालन की ट्रेनिंग

बकरी पालन की ट्रेनिंग के लिए किसान अपने जिले के कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करें. कई कृषि विज्ञान केंद्र समय-समय पर कुछ दिनों के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं. इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थित केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान CIRG भी बकरी पालन से जुड़े ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाता है. यहां वैज्ञानिक तरीके से बकरी पालन की जानकारी दी जाती है. राज्य के पशुपालन विभाग और कृषि विश्वविद्यालयों में भी समय-समय पर ट्रेनिंग कैंप लगाए जाते हैं. घर बैठे सीखने के लिए किसान Vet MOOCs पर GADVASU का हिंदी बकरी पालन कोर्स भी कर सकते हैं. यह ऑनलाइन कोर्स मुफ्त उपलब्ध है.

रिलेटेड स्टोरी >>

एग्रीकल्चर
Floriculture Subsidy: किन राज्यों में फूल की खेती पर मिलती है 100% सब्सिडी? यहां देखें लिस्ट
किन राज्यों में फूल की खेती पर मिलती है 100% सब्सिडी? यहां देखें लिस्ट
एग्रीकल्चर
UP Farmers: अब विदेश में खेती करेंगे यूपी के किसान, कैसे होगा यह संभव?
अब विदेश में खेती करेंगे यूपी के किसान, कैसे होगा यह संभव?
एग्रीकल्चर
Onion Mandi Rate: लाल प्याज को अलवर मंडी में खाली करें किसान भाई, लगातार बढ़ रही डिमांड
लाल प्याज को अलवर मंडी में खाली करें किसान भाई, लगातार बढ़ रही डिमांड
एग्रीकल्चर
Krishak Samman Nidhi: कृषक सम्मान निधि की 2 किस्तें जारी, किसानों के खातों में आए 924 करोड़
कृषक सम्मान निधि की 2 किस्तें जारी, किसानों के खातों में आए 924 करोड़

यह भी पढ़ें : UP Farmers: अब विदेश में खेती करेंगे यूपी के किसान, कैसे होगा यह संभव? 

ट्रेनिंग में सिखाई जाती हैं ये जरूरी बातें

बकरी पालन की ट्रेनिंग में सबसे पहले बकरियों के रहने के लिए साफ, हवादार और सुरक्षित शेड तैयार करना सिखाया जाता है. इसके साथ ही अपने इलाके के मौसम के हिसाब से सही नस्ल चुनने की जानकारी मिलती है. बकरियों को कितना हरा चारा, सूखा चारा, दाना और पानी देना चाहिए, यह भी बताया जाता है. इसके अलावा टीकाकरण, बीमारियों से बचाव और उनके शुरुआती लक्षण पहचानने की जानकारी दी जाती है. बकरियों के बच्चों की देखभाल, प्रजनन और तैयार बकरियों को सही बाजार में बेचने जैसे काम भी ट्रेनिंग का हिस्सा होते हैं. इससे किसान फार्म शुरू करने से पहले जरूरी कामों को समझ सकते हैं.

ट्रेनिंग के साथ मिलती है सरकारी मदद

बकरी पालन की ट्रेनिंग लेने से किसानों को सरकारी योजनाओं की जानकारी भी मिलती है. राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत पात्र लोगों और संस्थाओं को भेड़-बकरी ब्रीडिंग यूनिट स्थापित करने के लिए परियोजना लागत का 50 प्रतिशत तक पूंजी अनुदान मिलता है. इसकी अधिकतम सीमा 50 लाख रुपये है. पर यह सहायता हर छोटे बकरी पालन फार्म के लिए नहीं है. इसके लिए तय यूनिट आकार और दूसरी शर्तें पूरी करनी होती हैं. किसान बैंक से लोन लेने के विकल्प भी देख सकते हैं और पशुपालन विभाग से पशु बीमा की जानकारी ले सकते हैं. ट्रेनिंग या किसी योजना के लिए आवेदन करने से पहले उसकी पात्रता और नियम जरूर जांचें. 

यह भी पढ़ें : Sugarcane Farmers: कर्नाटक में चीनी की MSP को लेकर विवाद, क्या मांग कर रहे किसान? 

About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान एबीपी नेटवर्क के साथ इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं, जहां वह एग्रीकल्चर बीट पर खबरें लिखती हैं. खेती, किसानों और एग्रीकल्चर से जुड़ी स्टोरीज लिखते हुए उनकी कोशिश रहती है कि खबर की जानकारी आसान और साफ भाषा में लोगों तक पहुंचे.

मनस्वी अपने कॉलेज की मीडिया टीम का हिस्सा रह चुकी हैं. इस दौरान उन्हें लाइव इवेंट्स की कवरेज, एंकरिंग और रिपोर्टिंग का मौका प्राप्त हुआ. यहां उन्हें खबरों पर रिसर्च करने, कंटेंट लिखने और किसी स्टोरी को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाने का एक्सपीरियंस मिला.

पढ़ाई की बात करें तो मनस्वी मंदसौर यूनिवर्सिटी से Bachelor’s in Journalism and Mass Communication की पढ़ाई कर रही हैं. राइटिंग और मीडिया में लगातार कुछ नया सीखते हुए वह अपनी राइटिंग को और बेहतर बनाने पर काम कर रही हैं.
Read More
Published at : 06 Nov 2026 11:59 AM (IST)
Tags :
Agriculture News ABP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
Floriculture Subsidy: किन राज्यों में फूल की खेती पर मिलती है 100% सब्सिडी? यहां देखें लिस्ट
किन राज्यों में फूल की खेती पर मिलती है 100% सब्सिडी? यहां देखें लिस्ट
एग्रीकल्चर
UP Farmers: अब विदेश में खेती करेंगे यूपी के किसान, कैसे होगा यह संभव?
अब विदेश में खेती करेंगे यूपी के किसान, कैसे होगा यह संभव?
एग्रीकल्चर
Onion Mandi Rate: लाल प्याज को अलवर मंडी में खाली करें किसान भाई, लगातार बढ़ रही डिमांड
लाल प्याज को अलवर मंडी में खाली करें किसान भाई, लगातार बढ़ रही डिमांड
एग्रीकल्चर
Krishak Samman Nidhi: कृषक सम्मान निधि की 2 किस्तें जारी, किसानों के खातों में आए 924 करोड़
कृषक सम्मान निधि की 2 किस्तें जारी, किसानों के खातों में आए 924 करोड़
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: यूपी की सियासत में श्रीकृष्ण पर 'महाभारत'! | UP Election 2027 | Krishna | ABP
UP Elections 2027: यूपी के रण में कृष्ण की एंट्री | CM Yogi | Breaking | Akhilesh Yadav | BJP
US Elections Inside Story: Donald Trump का दबदबा टूटा, बाजार खुशी से झूमा... | Share Market
Sansani: LOVE...शादी...और 'डेथ गेम' !
UP Elections 2027: श्रीकृष्ण पर BJP-SP में Poster War शुरू! चुनाव से पहले गरमाई यूपी की सियासत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
चुनाव हारने के बाद भी झुकने को तैयार नहीं ट्रंप, डेमोक्रेट्स से दो-दो हाथ की तैयारी
चुनाव हारने के बाद भी झुकने को तैयार नहीं ट्रंप, डेमोक्रेट्स से दो-दो हाथ की तैयारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव में NDA के लिए चुनौती बनेंगे चिराग पासवान! गठबंधन नहीं हुआ तो लेंगे बड़ा फैसला
यूपी चुनाव में NDA के लिए चुनौती बनेंगे चिराग पासवान! गठबंधन नहीं हुआ तो लेंगे बड़ा फैसला
इंडिया
'भारत को ज्यादा...', अमेरिकी चुनाव रिजल्ट पर खुलकर बोले शशि थरूर
'भारत को ज्यादा...', अमेरिकी चुनाव रिजल्ट पर खुलकर बोले शशि थरूर
क्रिकेट
CSK छोड़ने के बाद माइकल हसी नए रोल में आएंगे नजर, मिली सबसे बड़ी जिम्मेदारी
CSK छोड़ने के बाद माइकल हसी नए रोल में आएंगे नजर, मिली सबसे बड़ी जिम्मेदारी
साउथ सिनेमा
'रामायण' के आते ही 'जेलर 2' की कमाई को लगा झटका, 22वें दिन का कलेक्शन शॉकिंग
'रामायण' के आते ही 'जेलर 2' की कमाई को लगा झटका, 22वें दिन का कलेक्शन शॉकिंग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिवाली से पहले योगी सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा, आपदा राहत राशि में किया इजाफा
दिवाली से पहले योगी सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा, आपदा राहत राशि में किया इजाफा
विश्व
न्यूयॉर्क में ममदानी का सियासी दबदबा बढ़ा, समर्थन वाले तीनों उम्मीदवार जीते; अमेरिकी संसद पहुंचे
न्यूयॉर्क में ममदानी का सियासी दबदबा बढ़ा, समर्थन वाले तीनों उम्मीदवार जीते; अमेरिकी संसद पहुंचे
टेक्नोलॉजी
WhatsApp AI Image Expansion : WhatsApp पर AI से बदल सकेंगी फोटो, iPhone यूजर्स के लिए आ रहा नया फीचर
WhatsApp पर AI से बदल सकेंगी फोटो, iPhone यूजर्स के लिए आ रहा नया फीचर
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget